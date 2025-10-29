Sửa quy chế thi học sinh giỏi quốc gia

Theo Bộ GD-ĐT, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi nhằm hướng dẫn các đơn vị dự thi trong việc đăng ký số lượng thí sinh tối đa cho đội tuyển mỗi môn thi, đồng thời triển khai công tác kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi theo đúng quy định.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ có một số thay đổi đáng chú ý ẢNH: H.N

Về số lượng thí sinh dự thi, quy chế mới vẫn giữ quy định mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Riêng đơn vị dự thi Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.

Tuy nhiên, các địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thì được tăng số thí sinh dự thi tương ứng với số tỉnh trước khi sáp nhập. Ví dụ, TP.HCM trước khi sáp nhập được đăng ký tối đa 20 thí sinh thì nay tăng lên 40 thí sinh do sáp nhập thêm 2 tỉnh nữa.

Cụ thể số thí sinh tối đa của các tỉnh, thành sau sáp nhập như sau:

Quy chế mới cũng bổ sung những quy định chặt chẽ hơn về cơ sở vật chất, thiết bị với các môn thi như tin học, ngoại ngữ mà quy chế cũ chưa đề cập cụ thể. Ví dụ, về phòng thi, thí sinh dự thi môn tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được bố trí phòng thi riêng; các máy tính được cô lập, không liên hệ với bất kỳ thiết bị, phương tiện nào trong và ngoài phòng thi.

Với môn ngoại ngữ, buổi thi viết, mỗi môn ngoại ngữ được bố trí phòng thi riêng, có một bộ máy nghe đĩa CD và loa, có ít nhất hai bộ máy nghe đĩa CD và loa dự phòng chung cho tất cả các phòng thi ngoại ngữ. Buổi thi nói, thực hiện theo văn bản hướng dẫn tổ chức thi.

Vì bỏ thanh tra cấp bộ, cấp sở nên quy chế mới cũng sửa đổi, bổ sung về công tác kiểm tra. Theo đó, Bộ GD-ĐT quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi đối với các đơn vị dự thi và hội đồng coi thi; kiểm tra công tác chấm thi, phúc khảo theo quy định pháp luật.

Sở GD-ĐT bố trí cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu để tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT khi có yêu cầu hoặc được giao nhiệm vụ theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp và quy định pháp luật.

Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế thi là ban chỉ đạo thi, hội đồng coi thi; Bộ GD-ĐT, sở GD-ĐT.