50 năm khát vọng đổi mới của giáo dục TP.HCM

Học sinh TP.HCM hào hứng tham quan Triển lãm "50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai" ẢNH: BÍCH THANH

Triển lãm diễn ra từ ngày 18 đến 20.11 nhằm khẳng định vai trò và sứ mệnh của ngành GD-ĐT thành phố trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập của TP.HCM.

Triển lãm gồm 9 gian hàng và 5 khu vực ảnh, tái hiện 5 giai đoạn lịch sử phát triển của giáo dục thành phố trong nửa thế kỷ qua: Định hướng và tái thiết (1975-1985); Đổi mới giáo dục (1986 - 1995); Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1996-2005); Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục (2006 - 2015); Chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu (2016 - 2025).

Lãnh đạo UBND TP cùng Sở GD-ĐT tham quan các gian hàng triển lãm của các cụm chuyên môn ẢNH: BÍCH THANH

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ 50 năm qua, sau ngày đất nước thống nhất, cùng với nền giáo dục cả nước, ngành GD-ĐT TP.HCM đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Ngành GD-ĐT thành phố đã nỗ lực trở thành điểm sáng trong cả nước về quy mô và chất lượng, thực hiện các nhiệm vụ "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, hội nhập quốc tế, hướng tới trở thành trung tâm giáo dục của khu vực và thế giới.

"Triển lãm là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình đóng góp của ngành GD-ĐT TP.HCM không chỉ trong nâng cao dân trí mà còn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, tham quan gian hàng của đơn vị giáo dục STEM- KDI Education ẢNH: BÍCH THANH

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhìn nhận 50 năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống, sự quan tâm của lãnh đạo, ngành GD-ĐT thành phố đã đạt được những thành tựu nổi bật.

TP.HCM đã đầu tư xây dựng một hệ thống trường lớp rộng khắp. Đặc biệt, sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập với Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất.

Một điểm nhấn quan trọng khác là việc phổ cập tiếng Anh trong học sinh, đón đầu chủ trương của Bộ Chính trị về việc từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Một thành tựu lớn khác là việc triển khai chủ trương chuyển đổi số. TP.HCM đã khởi động đầu tư hệ thống "trường học số" với mục tiêu đạt 100 trường học số vào năm 2025. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của các cơ sở giáo dục, thành phố đã công nhận 1.000 trường học số.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới, TP.HCM) tham quan triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục ẢNH: BÍCH THANH

"Thông qua triển lãm, ngành giáo dục mong học sinh, giáo viên cùng nhìn lại quá trình phát triển từ những lớp học đơn sơ, thiếu thốn bàn ghế và phương tiện dạy học, đến việc xóa mù chữ hiệu quả và phát triển vượt bậc như ngày nay. Để từ đó, toàn ngành cùng quyết tâm, đồng hành trong mục tiêu xây dựng TP.HCM thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước", người đứng đầu ngành GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh.

Học sinh tham quan gian hàng của của KDI Education tại triển lãm ẢNH: BÍCH THANH KDI Education tặng đặc san 20.11 'Trái tim nhà giáo thời AI' của Báo Thanh Niên tại triển lãm Cũng trong khuôn khổ triển lãm "50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai", KDI Education tặng hàng ngàn cuốn đặc san 20.11 "Trái tim nhà giáo thời AI'' của Báo Thanh Niên đến khách tham quan. Đặc san 20.11 tập hợp những chia sẻ, tâm tư tình cảm của nhà giáo về sự nghiệp "trồng người"; những câu chuyện xúc động về thầy trò; những tấm gương nhà giáo tận tụy; hành trình phát triển của các cơ sở giáo dục đào tạo…






