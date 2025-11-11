Một cuộc thi cho học sinh phổ thông biểu diễn âm nhạc truyền thống

Nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng tại cuộc họp báo "Việt điệu trăng thanh" ẢNH: BẢO CHÂU

Chiều 11.11, Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm giáo dục nghệ thuật Sofia Art tổ chức họp báo công bố cuộc thi "Việt điệu trăng thanh" năm học 2025-2026. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Ngày hội 50 năm giáo dục TP.HCM, đánh dấu hành trình nửa thế kỷ của giáo dục thành phố trong việc vun bồi tri thức, nhân cách, văn hóa và nghệ thuật cho các thế hệ học sinh.

Theo đó, "Việt điệu trăng thanh" là sân chơi dành cho học sinh THCS, THPT thể hiện tài năng, sáng tạo và niềm tự hào với âm nhạc dân tộc, bộ môn nghệ thuật dân gian đờn ca tài tử và cải lương; trình tấu nhạc cụ dân tộc và dân ca.

Đây được xem là một bước đi tiên phong trong hành trình đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, thông qua mô hình thi biểu diễn chuyên nghiệp - tương tác - giàu cảm xúc. Cuộc thi không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn là nguồn cảm hứng sống động, giúp học sinh hiểu hơn, yêu hơn, tự hào hơn về các làn điệu dân ca, nhạc cụ và sắc thái văn hóa vùng miền Việt Nam.

Khác với những cuộc thi âm nhạc học đường thông thường, cuộc thi "Việt điệu trăng thanh" được thiết kế theo mô hình đa tầng, kết hợp giữa thi tài năng biểu diễn - đào tạo chuyên sâu - giao lưu nghệ thuật. Mỗi thí sinh không chỉ được trình diễn mà còn được học hỏi, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng biểu cảm và hiểu sâu hơn về giá trị của âm nhạc truyền thống. Thí sinh tham gia có thể lựa chọn hình thức trình diễn các loại nhạc cụ, hát, múa (đơn ca hoặc nhóm nhạc)

Cuộc thi gồm 3 vòng diễn ra liên tục với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Mở đầu là vòng 1 – Âm hưởng dân gian (sơ loại), diễn ra từ ngày 11 đến ngày 30.11, các thí sinh gửi video dự thi để Ban Tổ chức tuyển chọn 30 - 50 tiết mục xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng trong.

Tiếp đó là vòng đào tạo chuyên sâu mang tên "Trăng Việt tỏa sáng", các em sẽ được hướng dẫn bởi đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên âm nhạc dân tộc và cố vấn nghệ thuật.

Đêm chung kết xếp hạng "Việt điệu trăng thanh" dự kiến diễn ra vào 19 giờ ngày 22.1.2026 tại Nhà hát Bến Thành.

Theo công bố tại cuộc họp báo của Sở GD-ĐT TP.HCM, Hội đồng giám khảo của cuộc thi bao gồm: Nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng, Trưởng khoa Nhạc cụ dân tộc Nhạc viện TP.HCM; NSND Hà Thế Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường Múa TP.HCM; Nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng, Giám đốc Nghệ thuật Sofia Art; Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm…

Đến năm 2030, 100% học sinh TP.HCM biết chơi ít nhất 1 môn nghệ thuật/nhạc cụ Chiến lược phát triển giáo dục TP.HCM từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của UBND TP.HCM có nêu ngành giáo dục TP.HCM đặt mục tiêu đổi mới, phát triển toàn diện học sinh, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GD-ĐT, nguồn nhân lực chất lượng cao... TP đặt ra mục tiêu đến năm 2030, khoảng 80% học sinh THPT có thể thông thạo giao tiếp, tiếp cận học tập bằng ngoại ngữ (tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ). 100% học sinh tốt nghiệp THPT có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, 50% học sinh có trình độ tin học đạt chuẩn quốc tế. 100% học sinh phổ thông biết chơi ít nhất 1 môn nghệ thuật/nhạc cụ và luyện tập ít nhất 1 môn thể thao.



