Đưa giáo dục tài chính và văn hóa học đường vào giờ học

Giáo dục tài chính - hành trang cần thiết cho thế hệ trẻ

Nội dung được quan tâm nhiều nhất tại chương trình là bộ sách Giáo dục tài chính từ lớp 1 đến lớp 5, do thạc sĩ Lê Thị Thúy Sen - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng - chủ biên. Bộ sách nhằm đưa kiến thức tài chính cơ bản đến gần hơn với học sinh tiểu học, bắt đầu từ những khái niệm đơn giản về đồng tiền, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, đến các tư duy dài hạn như quản lý tài chính cá nhân, trân trọng giá trị lao động và đầu tư có trách nhiệm. Thông qua đó, học sinh biết trân quý đồng tiền và yêu lao động, đồng thời, được định hướng hình thành thói quen tài chính lành mạnh, tiêu dùng thông minh, trở thành những công dân biết cân nhắc giá trị trong xã hội hiện đại.

ThS Lê Thị Thúy Sen - tác giả (áo dài vàng), chủ biên bộ sách giáo dục tài chính ẢNH: T.S

Bộ sách được thiết kế theo tiêu chí "dễ hiểu - dễ nhớ - dễ áp dụng" với học sinh, còn với giáo viên thì "dễ dạy - dễ triển khai", kèm theo tài liệu hướng dẫn để việc dạy và học trở nên thuận lợi hơn. Đặc biệt, các bài học còn lồng ghép ca dao, tục ngữ, giàu tính giáo dục và sư phạm, được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao, điển hình như:

PGS-TS Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT nhận xét: "Bộ sách giáo dục tài chính là nỗ lực đáng quý đưa những kiến thức cơ bản về tài chính đến với các em học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Việc rèn luyện thói quen chi tiêu tốt từ nhỏ sẽ giúp thế hệ làm chủ đất nước trong tương lai biết trân trọng giá trị lao động, hình thành hiểu biết và năng lực quản lí tài chính cá nhân và kinh tế vĩ mô - hành trang không thể thiếu của mỗi con người.

Điều thú vị trong các bài học là tác giả lồng ghép những câu ca dao, tục ngữ mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, giúp kiến thức tài chính trở nên gần gũi, dễ tiếp thu. Tôi cũng đánh giá cao việc nội dung sách đã giới thiệu các xu hướng công nghệ góp phần truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính - ngân hàng mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên mới."

GS John Quelch - Giám đốc điều hành Surfin Meta, tác giả một số cuốn sách về kinh doanh nổi tiếng của Mỹ và trên toàn cầu nhấn mạnh: "Giáo dục tài chính cho giới trẻ là điều cần thiết cho hạnh phúc và sự ổn định lâu dài của mỗi gia đình, cho sự thành công của mỗi quốc gia. Giáo dục tài chính không chỉ dạy chúng ta về tài chính mà còn dạy về tầm quan trọng của tính chính trực và sự tôn trọng lẫn nhau trong việc xây dựng một nền kinh tế dựa trên niềm tin và hợp tác hiệu quả".

Sau buổi tập huấn, nhiều giáo viên bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao giá trị của bộ sách. Cô giáo Trần Thị Hường chia sẻ: "Chương trình rất hay và ý nghĩa. Giáo dục tài chính góp phần tạo mầm cho thế hệ trẻ biết trân trọng giá trị đồng tiền kết tinh từ sức lao động". Các thầy cô đều cho rằng việc đưa giáo dục tài chính vào bậc tiểu học là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, giúp học sinh sớm hình thành tư duy đúng đắn và tránh được rủi ro tài chính trong cuộc sống sau này.

Trong thời gian tới, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tập huấn cấp các phần kiến thức của chương trình THCS, THPT của bộ sách giáo dục tài chính. Bộ sách được học sinh cả nước đón nhận với sự hân hoan, phấn khởi. Thạc sĩ Lê Thị Thuý Sen, cũng là tác giả cuốn sách " Khéo khôn với tiền- tránh những ưu phiền", là một trong những cuốn sách là hiện tượng xuất bản trong hệ thống sách khoa học của NXB Kim Đồng với số lượng phát hành 35.000 bản. Bộ sách Giáo dục tài chính từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ được NXB Giáo dục phát hành vào cuối tháng 9

Chuyên đề thứ hai "Văn hóa học đường", được giới thiệu qua bộ sách do GS-TS Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam - chủ biên. Mục tiêu của tài liệu là giúp học sinh rèn luyện kỹ năng ứng xử, xây dựng những hành vi đẹp trong môi trường giáo dục. Các giá trị cốt lõi được nhấn mạnh gồm: nhân ái, trách nhiệm, hợp tác và trung thực. Trong bối cảnh nhà trường ngày càng cần chú trọng đến việc nuôi dưỡng văn hóa ứng xử, tài liệu này được kỳ vọng góp phần tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh.

Bước đi cần thiết để nâng cao chất lượng buổi học thứ hai

Theo tinh thần văn bản số 4567 của Bộ giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho trẻ em, việc dạy học buổi hai không chỉ là kéo dài thêm thời gian học tập mà còn nhằm bổ sung những nội dung giáo dục thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện cho học sinh. Chính vì vậy, buổi tập huấn này được coi là bước chuẩn bị quan trọng để giáo viên hiểu rõ cách tổ chức, lồng ghép các hoạt động giáo dục tài chính và văn hóa học đường vào khung giờ buổi hai.

Không chỉ cung cấp tài liệu, chương trình còn khuyến khích giáo viên chủ nhiệm sáng tạo trong cách truyền đạt, gắn kiến thức với tình huống thực tế để học sinh dễ tiếp thu và vận dụng vào cuộc sống. Gần 3.000 giáo viên tham dự là minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo thủ đô trong nỗ lực đổi mới.

Buổi tập huấn sáng 20.9 không đơn thuần là một hoạt động chuyên môn. Nó phản ánh quyết tâm của ngành giáo dục trong việc đưa những giá trị sống thiết thực - từ quản lý tài chính cá nhân đến văn hóa ứng xử trong trường lớp - vào hành trình trưởng thành của trẻ em Việt Nam. Gần 3.000 thầy cô đã kết nối và thảo luận sôi nổi, thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới cách thức nâng cao chất lượng buổi học thứ hai trong nhà trường phổ thông.