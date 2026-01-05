Năm đầu tiên giáo viên được thưởng tết, mức thưởng ra sao?

Tiền thưởng tết lần này dành cho các giáo viên (GV) có thời gian trọn vẹn một năm tài chính vào dịp cuối năm, tức trùng vào giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán.

Q UỸ TIỀN THƯỞNG BẰNG 10% TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, thời điểm này, hầu hết các trường học tại TP.HCM đã hoàn tất công tác tất toán thu chi của năm tài chính và ước tính khoản tiền thưởng để chi trả cho GV, công nhân viên khoảng từ nay đến ngày 15.1.

Các trường công lập tại TP.HCM dự kiến có tiền thưởng cho giáo viên, công nhân viên trong nhà trường từ nay đến 15.1 Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (P.Tân Định, TP.HCM), cho hay Nghị định 73 của Chính phủ quy định chế độ tiền thưởng dựa trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Quỹ tiền thưởng được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc của các đối tượng trong danh sách trả lương của đơn vị. Đối với GV công lập, chế độ tiền thưởng dựa trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Theo bà Trang, mỗi trường sẽ được ngân sách cấp khác nhau, tùy thuộc quy mô và số người lao động. Mức tiền thưởng của mỗi người sẽ khác nhau tùy theo đánh giá công việc và quy chế của trường, không có mức cố định chung.

M ỨC THƯỞNG TẾT DỰA TRÊN THÀNH TÍCH, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết do thời gian thực hiện năm tài chính tính từ tháng 1 đến tháng 12, còn năm học tính từ tháng 9 năm nay đến hết tháng 5 năm kế tiếp nên việc đánh giá xếp loại GV, công nhân viên trong các cơ sở giáo dục được xây dựng theo 2 hướng. Có trường lấy kết quả đánh giá viên chức của năm học được thực hiện vào tháng 6 làm căn cứ để xét khen thưởng hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có trường bên cạnh sử dụng kết quả đánh giá viên chức năm học như trên còn xét thêm kết quả thực hiện công tác chuyên môn của học kỳ 1 năm học tiếp theo.

Việc quyết định sử dụng hình thức xét đánh giá nào sẽ do các trường xây dựng, đưa vào quy chế hoạt động được thông qua tại hội nghị cán bộ công nhân viên chức đầu năm. "Do tài chính cấp theo năm còn ngành giáo dục thực hiện theo nhiệm vụ năm học nên tập thể nhà trường phải thống nhất cách thức công nhận kết quả bình xét để chi trả theo 2 mức khen thưởng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ 10% quỹ lương và số lượng viên chức hưởng lương theo ngân sách, nhà trường tính ra hệ số khen thưởng của từng mức. Cụ thể, GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ nhận khoảng 12 triệu đồng, GV hoàn thành tốt nhiệm vụ nhận thưởng năm nay là 10 triệu đồng", bà Trang chia sẻ.

Còn ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông (P.Bình Phú, TP.HCM), cho biết với 97 GV, nhà trường thực hiện đánh giá xếp loại theo quy định, không quá 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đó, mức thưởng của trường như sau: GV đạt xuất sắc sẽ nhận khoảng 13 triệu đồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ là gần 12 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (P.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết trường sử dụng quỹ khen thưởng để chi trả khen thưởng định kỳ và đột xuất, trong đó nội dung khen thưởng đột xuất được thống nhất trích lập không quá 10%.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức, hình thức khen thưởng đột xuất nhằm kịp thời động viên những GV có nhiều thành tích, có sáng kiến trong năm học. Còn khen thưởng định kỳ sẽ sử dụng kết quả xét đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân. Bà Trúc cho biết trong danh sách 107 GV được hưởng chế độ khen thưởng này, có khoảng 20% GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận thưởng gần 13 triệu đồng/người, GV hoàn thành tốt nhiệm vụ nhận thấp hơn gần 1 triệu đồng so với mức xuất sắc.

Tương tự, hiệu trưởng một trường THPT tại phường trung tâm của TP.HCM thông tin với quy định 10% tổng quỹ tiền lương, trường có khoảng 1 tỉ đồng tiền thưởng vào dịp tết. Với 90 cán bộ, công nhân viên chức, tùy vào kết quả đánh giá hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học, trung bình mỗi GV có thể nhận khoảng 10 triệu đồng.

Đây là năm đầu tiên đội ngũ giáo viên, viên chức được nhận thưởng trọn vẹn vào dịp cuối năm nên tâm lý các giáo viên, nhà trường đều rất phấn khởi ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch

H ẠN CHẾ TỐI ĐA SỰ CHÊNH LỆCH

Đây là năm đầu tiên đội ngũ GV, viên chức được nhận thưởng trọn vẹn vào dịp cuối năm nên tâm lý các GV, nhà trường đều rất phấn khởi.

Qua trao đổi, hiệu trưởng các trường cho biết bao nhiêu năm nay, với ngành giáo dục, GV không có tiền thưởng cuối năm, còn giờ đây căn cứ vào số lượng người lao động, mỗi trường được cấp quỹ khen thưởng ngay đầu năm nên sẽ chủ động xây dựng tiêu chí đánh giá trên tinh thần động viên chứ không "xét nét, ngặt nghèo".

Chính vì vậy, người đứng đầu các nhà trường cho hay quy chế khen thưởng được xây dựng theo hướng có tỷ lệ chênh lệch không lớn giữa mức hoàn thành xuất sắc với hoàn thành tốt để khích lệ nhau làm việc và tránh những tâm tư không đáng có.

Theo bà Đoan Trang, nếu GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận mức thưởng với hệ số 1 thì GV hoàn thành tốt sẽ nhận 0,8. Nhà trường hạn chế tối đa khoảng cách chênh lệch, tạo điều kiện để động viên các thầy cô phấn đấu, tận tụy với trường, lớp và kết quả cuối cùng mang lại là chất lượng đào tạo học sinh.

Còn Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông thông tin mức chi thưởng cho các cá nhân tùy mức độ hoàn thành nhiệm vụ. "Mức thưởng chỉ hơn kém nhau vài trăm ngàn đồng và không tính theo thâm niên vì tiền thưởng xét theo hằng năm. Do đó dù là GV lâu năm hay GV trẻ thì cũng phải cần có sự cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của mình", ông Đinh Phú Cường nhấn mạnh.

Giáo viên các trường công lập tại TP.HCM thường sẽ nhận nhiều khoản vào dịp cuối năm ảnh: Đào Ngọc Thạch





C ỘNG CÁC KHOẢN: "50 TRIỆU, CHẮC TRONG TAY"

Theo tìm hiểu, dịp này, GV các trường công lập tại TP.HCM thường sẽ nhận các khoản như tiền hỗ trợ thu nhập tăng thêm của TP.HCM quý 4, khoản tiền thưởng định kỳ áp dụng theo Nghị định 73 của Chính phủ, tiền tiết kiệm thu nhập cuối năm của trường và tiền quà tết của UBND TP.HCM.

Ông Đinh Phú Cường thông tin dự kiến GV của Trường THCS Nguyễn Văn Luông sắp tới sẽ nhận khoảng 10 triệu tiền kết dư cuối năm; Tiền thu nhập tăng thêm quý 4 trung bình khoảng 40 triệu đồng/GV, với GV có thâm niên thì có thể nhận đến khoảng 60 triệu đồng. Ngoài ra còn có tiền thưởng theo Nghị định 73. "Nếu cộng 3 khoản nói trên thì mỗi GV nhận 50 triệu đồng vào dịp cuối năm này là chắc trong tay. Nếu có thâm niên cao thì cộng lại có khi đến 80 triệu đồng", vị hiệu trưởng nói.

Ông Cường cho biết thêm trong suốt năm học, tập thể hội đồng sư phạm cùng thực hiện chủ trương tiết kiệm, hạn chế chi nhằm có được khoản thu nhập cuối năm "ra tấm ra món". "Nhà trường cần nâng cao ý thức của tập thể, kêu gọi từng thành viên tiết kiệm mỗi thứ một chút, từ điện, nước đến văn phòng phẩm… Thậm chí GV đề nghị vào các dịp lễ của ngành, nhà trường chỉ nên tổ chức họp mặt với bánh kẹo, trái cây, không tổ chức tiệc mặn, để góp dành cuối năm có khoản tiền lo tết cùng gia đình. Điều này tập thể đồng thuận thì nhà trường thực hiện", Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông chia sẻ.