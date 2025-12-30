Giáo viên dạy nghề được đề xuất nhiều mức phụ cấp đặc thù: Cao nhất 85%

Phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, nghệ nhân ưu tú

Theo dự thảo, nhà giáo cơ hữu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được hưởng các chính sách chung dành cho nhà giáo theo luật Giáo dục nghề nghiệp, đồng thời được hưởng phụ cấp đặc thù theo từng nhóm công việc.

Cụ thể, nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghệ nhân ưu tú trở lên hoặc người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên hoặc bậc thợ 5/6, 6/7 trở lên hoặc tương đương dạy thực hành trong trường cao đẳng, trường trung cấp được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 40%.

Đáng chú ý, dự thảo dành mức phụ cấp cao cho nhà giáo giảng dạy học sinh, sinh viên là người khuyết tật. Theo đó, nhà giáo giảng dạy trong lớp có dưới 50% học sinh, sinh viên là người khuyết tật nhưng không phải trường, lớp, trung tâm dành cho người khuyết tật, trung tâm phát triển giáo dục hòa nhập được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 50%; nếu tỷ lệ này từ 50% trở lên, mức phụ cấp là 65%. Trường hợp giảng dạy tại trường, lớp, trung tâm dành cho người khuyết tật hoặc trung tâm phát triển giáo dục hòa nhập, nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi 85%, kèm phụ cấp trách nhiệm công việc bằng 0,2 lần mức lương cơ sở.

Dự thảo cũng quy định, nhà giáo đã hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghị định này sẽ không đồng thời hưởng phụ cấp ưu đãi theo các quy định khác của Chính phủ, nhằm bảo đảm thống nhất trong chính sách tiền lương.

Để thu hút và giữ chân giảng viên nghề giỏi, cần xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc thù, bảo đảm thù lao có tính cạnh tranh với doanh nghiệp ảnh: Mỹ Quyên

Bên cạnh phụ cấp đặc thù, dự thảo quy định chế độ phụ cấp đối với nhà giáo dạy thực hành và nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành trong một bài học/học phần/mô đun/môn học (gọi chung là nhà giáo dạy thực hành) tại phòng thực hành, xưởng thực hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ với những ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm nếu có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được quy định gồm: tiếp xúc với chất độc, khí độc, bụi độc; giảng dạy trong môi trường dễ lây nhiễm bệnh truyền nhiễm theo quy định; môi trường áp suất cao, thiếu dưỡng khí, quá nóng hoặc quá lạnh vượt chuẩn; dạy thực hành những ngành, nghề học phát sinh tiếng ồn lớn hoặc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép; hoặc môi trường có phóng xạ, tia bức xạ, điện từ trường vượt tiêu chuẩn cho phép.

Tùy theo số lượng yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhà giáo được đề xuất hưởng mức phụ cấp từ 0,1 đến 0,4 lần mức lương cơ sở, tương ứng với từ một đến bốn yếu tố rủi ro.

Dự thảo nêu rõ, cách tính tiền phụ cấp, thời gian không tính hưởng, phương thức và nguồn kinh phí chi trả sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm cơ sở pháp lý khi triển khai trong thực tế.

Khen thưởng, tôn vinh gắn với kết quả đào tạo

Dự thảo Nghị định còn có quy định về chính sách khen thưởng, tôn vinh người dạy nghề có đóng góp tiêu biểu.

Theo đó, người dạy nghề được khen thưởng, tôn vinh khi có một trong các đóng góp tiêu biểu trong giảng dạy, nghiên cứu, hướng dẫn thực hành và gắn kết đào tạo với doanh nghiệp.

Cụ thể:

Đạt hiệu quả cao trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo với 100% người học được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Giảng dạy, hướng dẫn, luyện thi cho ít nhất 50 người học trong một năm đạt chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 trở lên.

Giảng dạy, hướng dẫn, luyện thi cho ít nhất 2 người học được chứng nhận đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề toàn quốc hoặc 1 người học được chứng nhận đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế.

Tham gia nghiên cứu ứng dụng, công bố ít nhất 2 công trình khoa học trong một năm trên tạp chí chuyên ngành hoặc tham gia xây dựng 3 chương trình, giáo trình đào tạo được đưa vào giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trở lên.

Chủ trì xây dựng 2 mô hình hợp tác đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp hoặc chuyển giao 1 công nghệ, quy trình sản xuất cho doanh nghiệp trở lên.

Nhà giáo dạy thực hành trong môi trường có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được đề xuất hưởng mức phụ cấp từ 0,1 đến 0,4 lần mức lương cơ sở ẢNH MINH HỌA: MỸ QUYÊN

Theo thạc sĩ Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội GDNN TP.HCM, một trong những nguyên nhân khiến giáo dục nghề nghiệp thời gian qua thiếu hụt giảng viên giỏi là chính sách chưa đủ sức hút. Mức lương, phụ cấp cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp hiện nay vẫn thấp hơn so với khu vực doanh nghiệp, khiến đội ngũ giảng viên có tay nghề cao không thật sự mặn mà gắn bó lâu dài. Thực tế cho thấy, không ít giảng viên giỏi đã rời nhà trường để chuyển sang làm việc cho doanh nghiệp, trong khi nhiều thợ lành nghề, nghệ nhân ngoài xã hội cũng chưa sẵn sàng tham gia giảng dạy do chưa nhìn thấy cơ chế đãi ngộ đủ hấp dẫn.

Từ thực trạng này, thạc sĩ Lâm Văn Quản cho rằng, để thu hút và giữ chân giảng viên giỏi, cần xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc thù, bảo đảm thù lao có tính cạnh tranh với doanh nghiệp. Cùng với đó là mở rộng các nguồn thu nhập thông qua hợp tác với doanh nghiệp, tham gia dự án nghiên cứu, cung ứng dịch vụ đào tạo. Song song, cần đẩy mạnh tôn vinh nghề dạy nghề bằng các danh hiệu, giải thưởng và truyền thông xã hội, qua đó nâng cao vị thế của giảng viên giáo dục nghề nghiệp, tiệm cận với vị thế giảng viên đại học trong xã hội hiện nay.