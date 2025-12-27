Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Tên trường trung học nghề không được dùng 'phổ thông', 'cơ sở' để tránh hiểu nhầm

Yến Thi
Yến Thi
27/12/2025 05:45 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Giáo dục nghề nghiệp, trong đó lần đầu đưa ra quy định cụ thể về nguyên tắc và cấu trúc đặt tên trường trung học nghề. Các quy định này nhằm chuẩn hóa hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đồng thời tránh tình trạng gây nhầm lẫn với các mô hình trường trung học phổ thông hiện nay.

Việc bổ sung mô hình trường trung học nghề vào hệ thống giáo dục quốc dân được đánh giá là bước đi quan trọng trong chiến lược phân luồng sau THCS. Tuy nhiên, trên thực tế, tên gọi của các cơ sở đào tạo nghề đang khá đa dạng, thậm chí có nơi sử dụng những cụm từ dễ gây hiểu lầm về loại hình đào tạo. Dự thảo nghị định lần này được kỳ vọng sẽ tạo "khung pháp lý" rõ ràng cho việc đặt tên, đổi tên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học nghề trong thời gian tới.

Không sử dụng từ, cụm từ "quốc tế", "quốc gia"

Theo điều 3 của dự thảo nghị định, tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm trường trung học nghề, phải phản ánh đúng loại hình và lĩnh vực hoạt động, không gây hiểu nhầm về chất lượng, vị thế, danh hiệu, thứ hạng hay loại hình đào tạo. Đồng thời, tên trường không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

Dự thảo cũng quy định rõ việc không sử dụng các từ ngữ, ký hiệu, cụm từ vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đặc biệt, các từ ngữ, chữ viết tắt trùng hoặc tương tự với tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị – xã hội cũng bị cấm nhằm tránh hiểu lầm về tính chất, vai trò và thẩm quyền của cơ sở đào tạo.

Một điểm đáng chú ý là tên tiếng Việt của cơ sở giáo dục nghề nghiệp không sử dụng từ, cụm từ “quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam”; “Hồ Chí Minh", không sử dụng từ, cụm từ thể hiện ngôn ngữ nước ngoài, trừ trường hợp cụm từ gắn với tên khu vực, quốc tế, quốc gia nước ngoài. Tên khu vực, quốc tế, quốc gia nước ngoài phải gắn với hiệp định hợp tác cấp quốc gia hoặc chương trình hợp tác hoặc chương trình liên kết đào tạo với trường của quốc gia nước ngoài.

Đối với tên tiếng nước ngoài hoặc tên giao dịch quốc tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài phải đảm bảo đúng cấu trúc, sử dụng các thuật ngữ bằng tiếng nước ngoài phù hợp với thông lệ quốc tế, không dịch tên cá nhân, không làm tăng chất lượng, danh hiệu, thứ hạng và không gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

Tên trường trung học nghề không được dùng 'phổ thông', 'cơ sở' tránh gây hiểu nhầm - Ảnh 1.

Tên tiếng Việt của cơ sở giáo dục nghề nghiệp không sử dụng từ, cụm từ "quốc tế", "quốc gia", "Việt Nam"; "Hồ Chí Minh"

ẢNH: V.G

Theo dự thảo nghị định, cấu trúc tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định thống nhất nhằm bảo đảm nhận diện rõ loại hình đào tạo. Cụ thể, đối với trường cao đẳng và trường trung cấp, tên trường phải bắt đầu lần lượt bằng cụm từ "Trường cao đẳng" hoặc "Trường trung cấp". Sau đó là một hoặc một số cụm từ thể hiện rõ loại hình, lĩnh vực hoặc nhóm ngành, nghề đào tạo chính của nhà trường. Ngoài ra, tên trường có thể gắn với tên địa phương nơi đặt trụ sở chính, tên danh nhân văn hóa, lịch sử, tên cá nhân, tổ chức quản lý hoặc sở hữu trường.

Trường hợp sử dụng cụm từ gắn với khu vực, quốc tế hoặc quốc gia nước ngoài, dự thảo yêu cầu phải gắn với hiệp định hợp tác cấp quốc gia hoặc chương trình hợp tác hoặc chương trình liên kết đào tạo với trường của quốc gia nước ngoài.

Việc quy định cụ thể cấu trúc tên được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa hệ thống GDNN, tránh tình trạng đặt tên tùy tiện, gây nhầm lẫn về loại hình, phạm vi và chất lượng đào tạo.

Quy định cấu trúc tên trường trung học nghề

Điều 4 của dự thảo nghị định quy định rõ cấu trúc tên trường trung học nghề. Theo đó, tên trường phải bắt đầu bằng cụm từ "Trường trung học" và không được sử dụng các cụm từ "phổ thông", "cơ sở" trong tên gọi. Đây được xem là điểm mấu chốt nhằm phân biệt rõ trường trung học nghề với các mô hình trường trung học phổ thông hoặc các cơ sở giáo dục khác.

Sau cụm từ "Trường trung học", tên trường sẽ bao gồm thành tố thể hiện lĩnh vực hoặc nghề đào tạo chính. Ngoài ra, trường có thể gắn thêm tên địa phương nơi đặt trụ sở chính, tên danh nhân văn hóa, lịch sử, tên cá nhân, tổ chức quản lý hoặc sở hữu trường. Trường hợp sử dụng tên khu vực, quốc tế hoặc quốc gia nước ngoài cũng phải tuân thủ điều kiện gắn với các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo đã được phê duyệt theo quy định.

Dự thảo nhấn mạnh, việc đặt tên và đổi tên trường trung học nghề vẫn bảo đảm quyền tự chủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường. Tuy nhiên, các nguyên tắc đặt ra nhằm tránh tình trạng khiến người học và phụ huynh nhầm lẫn với các mô hình trường trung học khác.

Bên cạnh tên gọi chính thức, điều 5 của dự thảo cho phép trường trung học nghề được sử dụng các tên gọi khác nhau để phục vụ truyền thông, quảng bá tuyển sinh hoặc gắn với nhóm ngành, nghề đào tạo. Tuy nhiên, các tên gọi này không được làm thay đổi tên chính thức ghi trong quyết định thành lập, không gây hiểu lầm là cơ sở giáo dục phổ thông hoặc giáo dục đại học, không sử dụng các từ ngữ thể hiện thứ hạng, đẳng cấp chưa được pháp luật công nhận và không được dùng trên văn bằng, chứng chỉ hay các văn bản pháp lý.

Theo dự thảo, tên gọi khác của trường trung học nghề có thể là tên theo nghề hoặc nhóm nghề đào tạo; tên truyền thông, tên viết tắt hoặc tên giao dịch quốc tế tương ứng, miễn là đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

Khám phá thêm chủ đề

