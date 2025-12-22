Trung học nghề: Ai được đào tạo, chương trình học ra sao?

Những cơ sở giáo dục được đào tạo trung học nghề

Theo Luật GDNN (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, chương trình giáo dục trung học nghề là một trong các chương trình đào tạo của giáo dục nghề nghiệp, được thiết kế nhằm tích hợp giữa kiến thức cốt lõi của chương trình THPT và chuyên môn nghề.

Còn theo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục, trung học nghề dành cho người đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS hoặc tương đương; giáo dục trung học nghề cùng cấp học với giáo dục THPT

Luật cũng quy định, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề; danh mục ngành, nghề trung học nghề.

Cũng theo luật GDNN (sửa đổi), các cơ sở đào tạo, được thực hiện chương trình giáo dục trung học nghề gồm:

Trường cao đẳng, trung cấp;

Trường trung học nghề được tổ chức dưới các tên gọi khác nhau phù hợp với lĩnh vực hoặc nhóm ngành, nghề đào tạo; thực hiện chương trình giáo dục trung học nghề, chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác;

Cơ sở giáo dục đại học đang đào tạo ngành hoặc nhóm ngành đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao ở trình độ đại học thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, chương trình giáo dục trung học nghề cùng ngành hoặc nhóm ngành.

Theo định hướng thiết kế chương trình giáo dục trung học nghề của Cục GDNN, mục tiêu của chương trình giáo dục trung học nghề nhằm hoàn thiện học vấn phổ thông, trang bị cho người học năng lực thực hiện, giải quyết được các công việc trong điều kiện ổn định và môi trường quen thuộc của ngành, nghề; khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Đáng chú ý, chuẩn đầu vào của chương trình trung học nghề là học sinh tốt nghiệp THCS (trong khi hiện nay học sinh tốt nghiệp THCS là đối tượng tuyển sinh chủ yếu của bậc trung cấp). Chuẩn đầu ra được bảo đảm nhất quán với mục tiêu chương trình, phù hợp với đặc điểm người học đã hoàn thành giáo dục THCS, yêu cầu của giáo dục trung học nghề trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam và bảo đảm sự kết hợp giữa kiến thức cốt lõi của chương trình trung học phổ thông và chuyên môn nghề.

Theo định hướng, tổng khối lượng kiến thức của chương trình trung học nghề dự kiến khoảng 3.300 giờ

Học văn hóa đan xen học nghề

Theo định hướng thiết kế chương trình giáo dục trung học nghề tại Việt Nam, tổng khối lượng kiến thức của chương trình trung học nghề dự kiến khoảng 3.300 giờ, được phân bổ cân đối giữa văn hóa và nghề nghiệp.

Cụ thể:

Khối kiến thức cốt lõi của chương trình THPT dự kiến khoảng 1.500 giờ. Các môn văn hóa THPT dự kiến được thiết kế theo hướng gồm phần kiến thức văn hóa cốt lõi bắt buộc áp dụng đối với tất cả các ngành nghề đào tạo trong chương trình trung học nghề để đạt mục tiêu hoàn thiện văn hóa THPT; và một số môn học tự chọn theo ngành nghề đào tạo. Yêu cầu mỗi môn học có sự tích hợp, lồng ghép các ví dụ, bài tập... phù hợp ngành, nghề đào tạo, giúp học sinh thấy rõ ý nghĩa thực tiễn của kiến thức văn hóa.

Khối môn học chung bắt buộc như chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng – an ninh, dự kiến khoảng 300 giờ.

Khối môn học, mô-đun nghề dự kiến chiếm khoảng 1.500 giờ.

Về cách thức tổ chức, chương trình được thiết kế theo hướng học đan xen giữa các môn văn hóa và môn học, mô-đun nghề theo mỗi học kỳ, tránh tình trạng dồn toàn bộ môn văn hóa vào năm đầu, nguyên nhân gây nhàm chán, bỏ học ở người học.

Về cách thức tích hợp chương trình đào tạo, định hướng tích hợp giữa kiến thức cốt lõi chương trình THPT và chuyên môn nghề (trong khối kiến thức cốt lõi của chương trình THPT lồng ghép một phần với chuyên môn nghề, thông qua các ví dụ, bài tập…); Tích hợp giữa chuyên môn nghề và khối kiến thức văn hóa (bổ sung kiến thức văn hóa phù hợp với chuyên môn để phục vụ học tập ở ngành, nghề mà học sinh theo học); Tích hợp lý thuyết và thực hành trong giảng dạy. Cách thức tổ chức thực hiện tích hợp cụ thể do trường, giáo viên tự chủ để phù hợp với đối tượng, ngành, nghề đào tạo.

NGƯT - thạc sĩ Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội GDNN TP.HCM, cho rằng trung học nghề mở ra cơ hội nâng cấp mô hình và mở rộng đối tượng tuyển sinh cho các trường trung cấp, cao đẳng. Khi có hành lang pháp lý rõ ràng, các trường có thể chuẩn hóa và nâng cấp các chương trình 9+ hiện có thành hệ trung học nghề đúng nghĩa, thu hút nhóm học sinh có định hướng nghề nghiệp sớm và có năng khiếu.







