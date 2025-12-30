Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

TP.HCM: Giáo viên đơn vị liên kết không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Thúy Hằng - Bích Thanh
30/12/2025 10:44 GMT+7

Theo thông báo kết quả kiểm tra về việc tổ chức thực hiện chương trình nhà trường và các hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn cụm 2 của Sở GD-ĐT TP.HCM, có giáo viên ở đơn vị liên kết không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Liên kết trong giáo dục vẫn đang được nhiều phụ huynh quan tâm. Về vấn đề này, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có công văn thông báo kết quả kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình nhà trường và các hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn cụm 2.

Theo thông báo, vừa qua đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT đã tiến hành kiểm tra tại các trường, thuộc cụm chuyên môn số 2 của TP.HCM: tiểu học Bùi Văn Ngữ, xã Bà Điểm; tiểu học Lý Tự Trọng, phường Đông Hưng Thuận; THCS Trần Hưng Đạo, phường An Phú Đông; THCS An Phú Đông, phường An Phú Đông; THPT Võ Trường Toản, phường Tân Thới Hiệp; THPT Bà Điểm, xã Bà Điểm.

Sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá: "Các trường đã xây dựng và triển khai các kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch thực hiện chương trình nhà phù hợp với đặc thù và tình hình thực tế tại đơn vị; đánh giá đúng thực trạng của nhà trường để định hướng và xác định mục tiêu của nhà trường, xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra các giải pháp, phương thức thực hiện cụ thể, phù hợp với đơn vị; đồng thời đã triển khai các kế hoạch đến tập thể sư phạm để quán triệt nhiệm vụ giáo dục sẽ thực hiện trong năm học".

Cũng theo Sở GD-ĐT TP.HCM, "các đơn vị có thực hiện lưu trữ hồ sơ pháp lý, hồ sơ cấp phép, hồ sơ nhân sự của các đơn vị thực hiện liên kết. Đối với hồ sơ của giáo viên bản ngữ và giáo viên là người nước ngoài dạy ngoại ngữ có giấy phép lao động đúng quy định".

TP.HCM: Có giáo viên đơn vị liên kết không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, trong lần họp báo hôm 19.12, thông tin tới báo chí về nội dung liên kết tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông

ẢNH: THÚY HẰNG

Song, đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT TP.HCM cũng ghi nhận những hạn chế của các trường được kiểm tra trong tổ chức thực hiện chương trình nhà trường và các hoạt động ngoài giờ chính khóa.

 "Tiếng Anh giao tiếp" không có trong danh mục hướng dẫn nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục với cấp tiểu học 

Hạn chế này được ghi nhận tại Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ, xã Bà Điểm. Trường tiểu học này có tổ chức dạy học tiếng Anh tích hợp theo đề án, học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài, học tiếng Anh tăng cường (đối với lớp 1, 2). Song, nội dung "Tiếng Anh giao tiếp" không có trong danh mục hướng dẫn nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục đối với cấp tiểu học ban hành kèm theo công văn số 1888/SGDĐT-KHTC của Sở GD-ĐT TP.HCM. 

Một số giáo viên của đơn vị phối hợp dạy STEM và công dân số chỉ có chứng nhận, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

"Tuy nhiên, nhà trường đã kịp thời khắc phục và bổ sung minh chứng khắc phục các nội dung trên", thông báo nêu.

Giáo viên của đơn vị liên kết "không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm"

Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM, tình trạng này được ghi nhận tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng, phường Đông Hưng Thuận. Một số giáo viên của đơn vị mà nhà trường phối hợp để tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống đều không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Nhà trường chưa hoàn thiện kế hoạch lựa chọn tài liệu, học liệu và xuất bản phẩm năm học 2025 - 2026.

Theo thông báo, hạn chế tại Trường THCS An Phú Đông và Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường An Phú Đông) là "Các đơn vị chưa thể hiện được hồ sơ đánh giá chuyên môn của Sở. Chưa ban hành văn bản triển khai các cơ sở pháp lý liên quan đến chương trình nhà trường".

Có đơn vị liên kết chưa đủ hồ sơ pháp lý

Tại Trường THPT Võ Trường Toản, phường Tân Thới Hiệp, trong thông báo nêu "Chậm thực hiện chương trình nhà trường năm học 2025-2026 (do đang trong giai đoạn xây dựng). Chưa ban hành văn bản triển khai các cơ sở pháp lý liên quan đến chương trình nhà trường".

Còn tại Trường THPT Bà Điểm, xã Bà Điểm, Sở GD-ĐT ghi trong văn bản thông báo: "Đơn vị liên kết chưa đủ hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, nhà trường đã kịp thời khắc phục và bổ sung minh chứng khắc phục các nội dung trên".

TP.HCM: Có giáo viên đơn vị liên kết không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm - Ảnh 2.

Học sinh bậc THPT của TP.HCM sau một kỳ thi

ẢNH MINH HỌA: THÚY HẰNG

Hiệu trưởng phải tiếp tục rà soát 

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo đối với các cơ sở giáo dục được kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, hồ sơ cấp phép hoạt động, hồ sơ năng lực, bằng cấp giáo viên đảm bảo các đơn vị có nhu cầu liên kết đào tạo, bồi dưỡng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động đối với nội dung triển khai tại các cơ sở giáo dục.

Sở GD-ĐT yêu cầu đối với hồ sơ của giáo viên nước ngoài và giáo viên bản ngữ, thủ trưởng đơn vị yêu cầu các tổ chức cung cấp đầy đủ bản sao có chứng thực thẻ tạm trú, passport, văn bằng, chứng chỉ có dịch thuật, công chứng, giấy phép lao động hoặc văn bản miễn giấy phép lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay thuộc Sở GD-ĐT) cấp có thể hiện chức danh giáo viên tiếng Anh, thời hạn lao động đảm bảo kế hoạch giảng dạy của năm học, địa điểm làm việc tạo TP.HCM và công ty chủ quản là đơn vị dự kiến liên kết đào tạo, bồi dưỡng với trường.

Người đứng đầu các trường học được kiểm tra phải tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, điều kiện của giáo viên nước ngoài và giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ, đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

"Tuân thủ việc liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và hợp tác quốc tế với các trung tâm ngoại ngữ, tin học đảm bảo quy định tại điều 17 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24.8.2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, không thực hiện cam kết bổ sung hồ sơ và chỉ ký kết hợp đồng liên kết đào tạo, bồi dưỡng khi tổ chức/doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý và hồ sơ giáo viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn; sau khi ký kết hợp đồng, đơn vị có trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền", lãnh đạo Sở GD-ĐT chỉ đạo người đứng đầu các trường học.

