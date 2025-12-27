Những vấn đề nóng của giáo dục được quan tâm trong năm 2025

Năm học 2025-2026 đặc biệt khi ngành giáo dục cũng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã, không còn cấp huyện) và Việt Nam hoàn thành sắp xếp địa giới hành chính còn 34 tỉnh, thành.

Đây cũng là năm học đầu tiên miễn 100% học phí từ trẻ mầm non 3 tháng tuổi tới học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập ở cả 34 tỉnh, thành trên toàn quốc. Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí.

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, năm học 2025-2026, các trường THCS, THPT đủ điều kiện sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết (bậc tiểu học vẫn tiếp tục dạy học 2 buổi/ngày theo quy định).

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 với nhiều đặc biệt, học sinh 34 tỉnh thành cả nước cùng chào cờ, hát quốc ca, đánh trống khai trường ở cùng một thời điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Thông tư 29 về dạy thêm học thêm nhận về cả ngàn bình luận từ độc giả Thanh Niên

Ngày 14.2.2025, Thông tư số 29/2024/TT-BGDDT của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm học thêm chính thức có hiệu lực. Thông tư này thay thế Thông tư số 17 từ năm 2012, với nhiều điểm mới, đáng chú ý, siết lại dạy thêm, học thêm, tránh việc dạy thêm học thêm tràn lan.

Như tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Không được dạy thêm có thu tiền ngoài nhà trường với chính học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa.

Quy định mới cũng không cấm giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường nhưng nêu rõ: "Giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường".

Các bài viết về chủ đề Thông tư 29 quy định dạy thêm học thêm nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả ẢNH: NHẬT THỊNH

Loạt bài viết về chủ đề Thông tư 29 quy định dạy thêm học thêm nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả Thanh Niên, dưới các bài viết hướng dẫn quy định dạy thêm học thêm mới, ai được dạy thêm học thêm, đăng ký kinh doanh dạy thêm học thêm ra sao, giáo viên tiểu học có được dạy thêm, quản lý dạy thêm học thêm hy vọng đừng như "bắt cóc bỏ đĩa"... thu hút lượng bình luận rất lớn từ các bạn đọc Thanh Niên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với nhiều điều đầu tiên

14 giờ chiều 25.6.2025, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với nhiều điểm rất đặc biệt. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức cho 2 nhóm thí sinh theo 2 chương trình giáo dục phổ thông khác nhau, với 2 bộ đề thi và quy chế riêng biệt. Thí sinh lớp 12 dự thi với đề thi được ra theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh tự do học chương trình cũ chưa tốt nghiệp dự thi với đề thi ra theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Đặc biệt, kỳ thi diễn ra ngay trước thời điểm hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1.7.

Với thí sinh lớp 12 dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được tổ chức thành 3 buổi, rút ngắn 1 buổi so với các kỳ thi trước đây, gồm 1 buổi thi môn ngữ văn, 1 buổi thi môn toán và 1 buổi tổ chức bài thi tự chọn. Các thí sinh dự thi sẽ được sắp xếp theo môn thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi.

Học sinh trong giờ tan trường ẢNH: ĐỘC LẬP

Bãi bỏ hình thức đình chỉ học tập với học sinh vi phạm, nhiều vụ bạo lực học đường nhức nhối

Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh đã ra đời, có hiệu lực từ 31.10.2025, thay thế Thông tư số 08/TT ban hành từ năm 1988 với nhiều quy định được xem là "quá lỗi thời" như đuổi học, cảnh cáo học sinh trước toàn trường.

Thông tư quy định khen thưởng và kỷ luật học sinh mà Bộ GD-ĐT ban hành đã chính thức thay hình thức kỷ luật cao nhất - đuổi học, bằng yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm.

Song, trong năm 2025, nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra ở nhiều tỉnh thành, còn vụ khiến học sinh bị thương nặng, thậm chí tử vong, vẫn còn là vấn đề nhức nhối trong giáo dục trong năm qua. Nhiều người cho rằng song song với cách kỷ luật bằng cách cho học sinh viết bản tự kiểm điểm, cần sự phối hợp của cha mẹ, nhà trường, xã hội để học sinh được quan tâm, tránh xa vấn đề bạo lực học đường. Bên cạnh đó, với sự phức tạp theo xu hướng ngày càng để hậu quả nghiêm trọng hơn, cần xây dựng cơ chế để thành lập nên các trung tâm nghiên cứu và giáo dục các em có xu hướng quậy phá, nghịch ngợm, xây dựng môi trường giáo dục có sự quản lý chuyên biệt để các học sinh này có môi trường giáo dục phù hợp trong một khoảng thời gian nhất định.

Trước thay đổi này, Thanh Niên có loạt bài Giữ sự tôn nghiêm trong giáo dục được bạn đọc theo dõi và nêu nhiều ý kiến bình luận đa chiều, với nhiều giải pháp nhằm gìn giữ kỷ cương trường học. Bên cạnh đó, loạt bài Bạo lực học đường: Nỗi đau khôn nguôi nêu lên thực trạng bạo lực học đường tăng mạnh thời gian qua được rất nhiều bạn đọc quan tâm.

Vẫn còn lạm thu, bức xúc giáo dục liên kết

Phí các "môn liên kết" là áp lực nặng nề cho nhiều gia đình ẢNH: MINH HỌA TỪ AI

Cũng trong năm 2025, một trong những vấn đề giáo dục nóng, thu hút nhiều bình luận nhất của độc giả Thanh Niên về câu chuyện liên kết trong giáo dục ở nhiều địa phương. Học sinh được miễn học phí từ mầm non tới phổ thông, song phí các "môn liên kết" mới là áp lực nặng nề cho nhiều gia đình.

Thanh Niên là một trong những tờ báo nêu nhiều loạt bài phản ảnh những bức xúc của phụ huynh về "môn liên kết", "môn tự nguyện" trong nhà trường. Dẫn đến sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 15.12, tại trụ sở phường Bạch Mai (TP.Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai...

Trao đổi một số chính sách lớn thời gian qua liên quan đến giáo dục, y tế, Tổng Bí thư ghi nhận, qua trao đổi với lãnh đạo TP.Hà Nội, cử tri, cho thấy còn tình trạng "Nhà nước miễn học phí, nhưng trường lại bày ra nhiều thứ khác thu tiền nhiều hơn".

Từ ý kiến của Tổng Bí thư, ngày 17.12, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết đã yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát tổng thể việc tổ chức dạy học liên kết trong các nhà trường. Cùng thời điểm đó, Sở GD-ĐT Hà Nội có công văn gửi UBND các xã, phường, trường công lập trực thuộc sở yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ hỗ trợ giáo dục trong trường công lập. Các dịch vụ này bao gồm: kỹ năng sống, tiếng Anh, STEM, kỹ năng công dân số, AI…

Tiếp đó, chiều 18.12, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức buổi thông tin với báo chí về nhiều vấn đề giáo dục đang được quan tâm, trong đó có nội dung liên kết tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố; môn "liên kết" trong các trường công lập.

Bên cạnh đó, đầu năm học 2025-2026, câu chuyện lạm thu ở các trường - dù có sự chấn chỉnh mạnh từ Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT từ các địa phương - nhưng vẫn "đến hẹn lại lên". Phụ huynh nhiều nơi phản ánh các khoản thu, khoản vận động tài trợ không minh bạch, trái quy định, từ mua đóng mua tivi, máy chiếu, tới trang bị hệ thống mạng... Nhiều nơi đã phải dừng vận động tài trợ, hoàn trả tiền ngay cho phụ huynh sau khi báo chí, dư luận phản ánh.

Những câu chuyện giáo dục, thắc mắc về thời gian làm việc của giáo viên, giáo viên có cần có mặt ở trường trong toàn bộ giờ hành chính tại trường, dù không có tiết dạy hay không, cũng là vấn đề được tranh luận sôi nổi trên Thanh Niên năm 2025.