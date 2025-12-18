Khoản thu, phân chia nguồn thu giữa nhà trường và đối tác liên kết ra sao?

Chiều nay (18.12), tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức buổi thông tin với báo chí về nhiều vấn đề giáo dục đang được quan tâm, trong đó có nội dung liên kết tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.



Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM tại buổi họp chiều 18.12 ẢNH: THÚY HẰNG

Các căn cứ thực hiện khoản thu, phân chia các nguồn thu

Trả lời câu hỏi "Các khoản thu, phân chia các nguồn thu giữa nhà trường và đối tác liên kết được quy định như thế nào?", ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT, cho biết căn cứ theo quy định tại Nghị quyết số 18 của HĐND TP đồng thời Sở GD-ĐT đã có văn bản hướng dẫn lựa chọn nội dung trong chương trình của nhà trường từ năm học 2025-2026. Theo đó, các hoạt động giáo dục trong chương trình nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Đồng thời tăng cường giáo dục kiến thức, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục khác thực hiện theo khoản 1 điều 6 Nghị định số 24 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Trong đó quy định: "Cơ sở giáo dục được quyết định các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả".

Ông Hồ Tấn Minh cho biết các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp quyết định các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trong chương trình nhà trường và phải thông qua Hội đồng trường các hoạt động, khối lớp triển khai, khung nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kế hoạch triển khai và dự kiến các tổ chức, đơn vị đủ điều kiện phối hợp tổ chức.

Sở GD-ĐT đã quy định rất cụ thể chi tiết từng danh mục khoản thu bao gồm các khoản thu tổ chức chương trình nhà trường. Việc xây dựng chi phí triển khai chương trình của nhà trường được xác định theo các quy định pháp luật về giá và quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng dự toán thu chi, mức thu phù hợp với khả năng chi trả của đa số phụ huynh học sinh.

Các nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ và sử dụng các khoản thu đúng mục đích; thực hiện công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản thu đến phụ huynh học sinh trước khi thực hiện. Mức thu bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo. Tỷ lệ tăng mức thu (nếu có) không quá 15% so với mức thu đã thực hiện năm học trước liền kề.

Các trường phải xác định các nội dung chi theo thực tế và căn cứ nội dung theo các hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục về thực hiện các chương trình của nhà trường như: chi phí bản quyền, tài liệu học tập, trang thiết bị, chi hoạt động, dự phòng...; lập bảng dự toán chi tiết thu chi theo từng nội dung trong chương trình của nhà trường làm cơ sở cho việc tính toán mức phù hợp và đảm bảo tỷ lệ tăng mức thu.

Về phân chia nguồn thu, đại diện Sở GD-ĐT cho hay hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật không có quy định tỷ lệ cố định phân chia giữa nhà trường và đối tác thực hiện, mà việc phân chia kết quả thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng giữa các bên liên quan.

Nguồn thu từ đào tạo liên kết sẽ được hạch toán như thế nào?

Với câu hỏi "nguồn thu từ đào tạo liên kết mà nhà trường được giữ lại sau khi thanh toán cho đối tác liên kết sẽ được hạch toán như thế nào, đã có hướng dẫn hay chưa?", đại diện Sở GD-ĐT nói đã có trong hướng dẫn hạch toán nguồn thu của chương trình nhà trường.

Theo ông Minh, tại Công văn số 1888 của Sở GD-ĐT về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2025-2026 của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM có hướng dẫn về công tác hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế. Về hạch toán kế toán, các trường thực hiện theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17.4. 2024 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Về thực hiện nghĩa vụ thuế, các trường thực hiện kê khai, nộp thuế đối với khoản thu từ học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu dịch vụ khác theo đúng quy định của pháp luật thuế.