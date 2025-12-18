Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì về các chương trình liên kết, 'tự nguyện' trong nhà trường?

Chiều nay (18.12), tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức buổi thông tin với báo chí về nhiều vấn đề giáo dục đang được quan tâm, trong đó có nội dung liên kết tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố; môn "liên kết" trong các trường công lập.

Căn cứ pháp lý nào để thực hiện liên kết tổ chức hoạt động giáo dục trong trường công?

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, nói: "Ở đây không có môn tự nguyện", "không có môn liên kết" và mong báo chí gọi đúng tên môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo ông Hồ Tấn Minh, các môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 giúp hình thành năng lực phẩm chất cho học sinh, cụ thể là 10 năng lực, 5 phẩm chất, và các phẩm chất này không chỉ diễn ra ở các môn học mà còn các hoạt động giáo dục khác.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, trả lời báo chí chiều 18.12 ẢNH: THÚY HẰNG

Ngoài việc thực hiện các tiết học theo kế hoạch giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các nhà trường sẽ sử dụng những tiết học còn lại để triển khai các hoạt động giáo dục bổ trợ, củng cố và phát triển năng lực học sinh; tổ chức các hoạt động giáo dục khác từ nguồn xã hội hóa nhằm nâng cao năng lực cho học sinh và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thành phố, các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục văn hóa đọc... đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh…

Theo ông Hồ Tấn Minh, các nội dung này tùy tình hình, nhà trường có thể phân công giáo viên chưa đủ định mức tiết dạy, tổ chức dưới dạng câu lạc bộ không thu phí. Khi đã thực hiện đủ định mức tiết dạy của giáo viên hiện có, nhà trường có trách nhiệm thực hiện khảo sát, tổng hợp nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện để tổ chức các hoạt động giáo dục theo nhu cầu, sở thích của học sinh. Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện phù hợp với kế hoạch thời gian chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và điều kiện cụ thể của nhà trường.

Phát biểu tại buổi thông tin chiều nay, ông Hồ Tấn Minh cho biết khi hiệu trưởng xây dựng chương trình chính khóa, chương trình nhà trường, Nghị định 24 (Nghị định số 24/2021/NĐ-CP của Chính phủ) "cho thủ trưởng được thực hiện liên kết" để tổ chức các hoạt động này.

"Trong quá trình thực hiện chương trình nhà trường thì điều đầu tiên Sở yêu cầu nhà trường phải xây dựng kế hoạch, trong đó kế hoạch phải đảm bảo đầu tiên là công bằng trong giáo dục, đảm bảo xây dựng công khai, đảm bảo chất lượng trong giáo dục, phải tổ chức trên tinh thần vì học sinh. Thứ hai là phải tận dụng hết nguồn lực của nhà trường, nguồn lực từ thầy cô giáo, những người chưa đủ tiết, để xây dựng các hoạt động trong nhà trường. Khi nguồn lực trong nhà trường không còn thì hãy xã hội hóa cho các hoạt động này", ông Hồ Tấn Minh nói.

Một số cơ sở làm chưa đúng, phải xử lý dứt điểm

Ông Minh cũng khẳng định Sở GD-ĐT đã hướng dẫn chi tiết các trường học trong quá trình thực hiện, "quá trình thực hiện hoạt động giáo dục liên kết ở TP.HCM được quán triệt, thực hiện bài bản chi tiết", ông Minh nói.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh với các trường là được thực hiện liên kết, nhưng hiệu trưởng trong quá trình xây dựng chương trình nhà trường thì phải thông qua hội đồng trường, cha mẹ học sinh. Cha mẹ học sinh phải được lựa chọn cái mình muốn tham gia, để phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

"Trên văn bản 1619 của Sở GD-ĐT về chương trình nhà trường, chúng tôi yêu cầu, chương trình phải có tối thiểu 2 chương trình để phụ huynh lựa chọn, đảm bảo cho nhu cầu của phụ huynh theo nhu cầu phát triển của con em. Trên sự đăng ký của phụ huynh, trường xếp lớp cho phù hợp, thực hiện thời khóa biểu phù hợp, linh hoạt tổ chức, không phải ép buộc học sinh học", ông Minh nói.

"Tuy nhiên, trong điều kiện với số lượng trường lớn, ở một số cơ sở chưa làm đúng, Sở xử lý dứt điểm những nơi chưa làm đúng. Không thể đánh đồng nguyên chương trình mang lại lợi ích cho người học, hình thành phẩm chất năng lực cho người học, cho phụ huynh được", ông Minh cho hay.

Ông Minh cho biết một số cơ sở làm chưa đúng về chương trình nhà trường, phải xử lý dứt điểm ẢNH: THÚY HẰNG

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định "Sẵn sàng tiếp nhận thông tin ở trường nào, có vấn đề xử lý dứt điểm. Ngành giáo dục xác định cái nào sai thì xử lý chuyện đó, để đảm bảo ngành giáo dục luôn công khai thông tin trước dư luận, đảm bảo công bằng giáo dục, chất lượng chương trình, đảm bảo nội dung".

Đồng thời, theo ông Minh, khi để xảy ra lùm xùm về môn học chương trình nhà trường đâu đó, do giám sát trong ngành giáo dục là chưa đủ, mong tiếp tục được sự đồng hành, chia sẻ, phản ánh, góp ý của báo chí để tiếp nhận thông tin, xử lý triệt để, mang lại những hiệu quả tích cực cho 2,6 triệu học sinh, hơn 3.500 trường học.

Vừa qua, như Thanh Niên đã đưa tin, sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 15.12, tại trụ sở phường Bạch Mai (TP.Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai...

Trao đổi một số chính sách lớn thời gian qua liên quan đến giáo dục, y tế, Tổng Bí thư nêu rõ, cấp phường, xã phải nắm bắt chi tiết, cụ thể nhu cầu trường học, y tế trên địa bàn để chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Tổng Bí thư cũng ghi nhận, qua trao đổi với lãnh đạo TP.Hà Nội, cử tri, cho thấy còn tình trạng "Nhà nước miễn học phí, nhưng trường lại bày ra nhiều thứ khác thu tiền nhiều hơn".

"Nhà nước miễn học phí có 1 - 2 triệu thôi, nhưng nhà trường lại liên kết với các công ty để đưa người ngoài vào dạy ngoại ngữ, AI, nhạc, thể dục… rồi thu tiền, các cháu phải đóng thêm vài triệu", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh: "Không thể biến trường học thành nơi dịch vụ được. TP.Hà Nội phải kiểm tra vì hiện tượng này không đúng bản chất giáo dục".

Bài viết trên của Thanh Niên cùng những phát biểu của Tổng Bí thư nhanh chóng được chia sẻ mạnh mẽ trong cộng đồng phụ huynh, trên nhiều nền tảng mạng xã hội.



