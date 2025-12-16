Vụ liên kết trong trường, 'mong Tổng Bí thư làm quyết liệt để phụ huynh đỡ khổ'

Phía dưới bài viết Miễn học phí nhưng nhà trường 'liên kết' rồi thu thêm vài triệu: Bao giờ hết cảnh? mà Báo Thanh Niên đăng tải sáng 16.12, rất nhiều phụ huynh gửi các ý kiến đồng tình.

May quá, vấn đề liên kết trong trường học "đã đến được tai của Tổng Bí thư rồi"

Phụ huynh Kim Nga nói: "Đúng với nỗi bức xúc của bao phụ huynh, mong được sớm giải quyết, đây là cả nước chứ không riêng gì một vài trường, mong được dẹp bỏ các môn học không liên quan gì đến chương trình học, cộng thêm tốn rất nhiều tiền và thời gian học tập của học sinh, phụ huynh".

Phụ huynh Thành phạm minh ý kiến: "Đây có lẽ là vấn đề thắc mắc nhất của nhiều người. Phụ huynh cả nước quan tâm và cần được xử lý, giải quyết triệt để".

Phụ huynh doan viet nêu ý kiến: "Biết bao nhiêu phụ huynh khổ sở vì các môn liên kết, rất mong bác Tô Lâm chỉ đạo xử lý triệt để nhằm giảm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh cả nước".

Miễn học phí nhưng phí các môn liên kết mới thật sự làm khổ phụ huynh ẢNH MINH HỌA: AI

Phụ huynh "Bạn đọc mới" nói mạnh mẽ: "May quá, đã đến được tai của Tổng Bí thư rồi. Cái này nhức nhối lắm, tốn tiền, mất thời gian rất vô lý và Bộ GD-ĐT cũng không hề bắt buộc. Nhà nước giảm được mấy chục ngàn học phí nhưng nhà trường dựng lên các môn một cách mập mờ (không nói rõ là môn tự nguyện) để mỗi tháng phụ huynh phải đóng từ hàng trăm ngàn/ học sinh (tiểu học và THCS). Không lẽ các nhà trường đi ngược lại chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước hay sao? Cảm ơn Báo Thanh Niên đã có rất nhiều bài viết về chủ đề nhức nhối này. Mong quý báo hãy tiếp tục đi đến tận cùng sự việc theo đúng tinh thần và chỉ đạo của Tổng Bí thư "Không thể biến trường học thành nơi dịch vụ".

Phụ huynh Ha Nguyen viết: "Lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa trong giáo dục, tự nguyện,... mà rất nhiều trường trong cả nước đã biến nhà trường thành nơi dịch vụ, không đúng bản chất giáo dục. Miễn đóng học phí chỉ chiếm phần rất rất nhỏ trong tổng chi phí đóng hàng tháng của quý phụ huynh".

Mong sớm giải quyết dứt điểm vấn đề này

Tài khoản "Bạn đọc mới" chia sẻ: "Rất mong Tổng Bí thư Tô Lâm làm quyết liệt vấn đề này để phụ huynh đỡ khổ".

Phụ huynh Hoanglocphat gửi ý kiến về tòa soạn Báo Thanh Niên: "... không nên để nhà trường liên kết với trung tâm thuê giáo viên nước ngoài dạy. Thực tế tôi thấy giáo viên phần nhiều người Ấn, người Philippines và phải có trợ giảng người Việt... Nếu em nào có nhu cầu học với người nước ngoài sẽ đi ra trung tâm học thêm, còn ở trường học không nên liên kết".

Trong khi đó, bạn đọc Nguyễn nêu câu hỏi: "Đây có phải là hình thức tiến hóa của vấn nạn dạy thêm, học thêm? Còn một vấn đề nữa, ít thấy đề cập tới là đa số các học sinh phản ánh chất lượng giảng dạy của các môn liên kết không đảm bảo, thậm chí giáo viên trình độ sư phạm rất kém".

Vừa qua, như Thanh Niên đã đưa tin, sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 15.12, tại trụ sở phường Bạch Mai (TP.Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai...

Trao đổi một số chính sách lớn thời gian qua liên quan đến giáo dục, y tế, Tổng Bí thư nêu rõ, cấp phường, xã phải nắm bắt chi tiết, cụ thể nhu cầu trường học, y tế trên địa bàn để chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Tổng Bí thư cũng ghi nhận, qua trao đổi với lãnh đạo TP.Hà Nội, cử tri, cho thấy còn tình trạng "Nhà nước miễn học phí, nhưng trường lại bày ra nhiều thứ khác thu tiền nhiều hơn".

"Nhà nước miễn học phí có 1 - 2 triệu thôi, nhưng nhà trường lại liên kết với các công ty để đưa người ngoài vào dạy ngoại ngữ, AI, nhạc, thể dục… rồi thu tiền, các cháu phải đóng thêm vài triệu", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh: "Không thể biến trường học thành nơi dịch vụ được. TP.Hà Nội phải kiểm tra vì hiện tượng này không đúng bản chất giáo dục".

Bài viết trên của Thanh Niên cùng những phát biểu của Tổng Bí thư nhanh chóng được chia sẻ mạnh mẽ trong cộng đồng phụ huynh, trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Tài khoản hai nguyen phi bình luận về bài viết của Báo Thanh Niên: "Trên "nóng" dưới "lạnh" là thế đó. Mong rằng ngành giáo dục nhìn cho thấu nỗi bức xúc của phụ huynh và sự chưa công bằng với học sinh để sửa đổi lại, đừng để chính sách nhân văn chỉ nằm trên giấy, rồi thì đầy rẫy biến tướng ở các trường, nhất là cấp tiểu học và mầm non".