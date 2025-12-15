Câu nói 'đồ bị hiếp dâm', bạo lực học đường tàn nhẫn khiến nữ sinh tự sát

Sáng nay (15.12), trong chuyên đề sinh hoạt đầu tuần tại Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP.HCM, trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt, cán bộ Đội Xây dựng phong trào, Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM (PV01), đã có phần tuyên truyền pháp luật phòng chống bạo lực học đường với nhiều câu chuyện rất thời sự gửi tới đông đảo các em học sinh, thầy cô giáo.

Trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt tại buổi nói chuyện, tuyên truyền pháp luật với các em học sinh sáng nay ẢNH: THÚY HẰNG

Bạo lực học đường có thể là những câu đùa giỡn, trêu chọc, bài viết sai sự thật trên mạng xã hội

Trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt kể câu chuyện vừa qua. Một nữ sinh lớp 7 qua nhà hàng xóm chơi và bị xâm hại tình dục, nữ sinh đã về báo cho cha mẹ. Cha mẹ em đã trình báo cơ quan công an, đưa em đi giám định. Khi điều tra, phát hiện ra người đàn ông có hành vi sờ soạng nữ sinh, thực hiện 2 lần, người đàn ông đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Vụ việc tưởng chừng đã kết thúc, nhưng chưa.

Khi nữ sinh quay trở lại trường học, không biết từ đâu, các bạn trong lớp của nữ sinh này liên tục trêu cô là "đồ bị hiếp dâm", từ đó cô gái bị sang chấn tâm lý. Cô sợ hãi, sợ đi học, nghe thấy ai đang xì xào gì sau lưng mình cô cũng nghĩ là họ đang nói về mình, nói mình là "đồ bị hiếp dâm". Cuối cùng, nữ sinh đã tự sát. Trong thư tuyệt mệnh để lại, cô viết cô hận người đàn ông đã xâm hại mình.

"Bản thân cô gái và gia đình đã vượt qua được tổn thương mà cô gái phải chịu, họ dũng cảm tới trình báo cơ quan công an, đi giám định, và cô gái đến trường đi học trở lại. Nhưng chính sự phân biệt đối xử của những người gọi là bạn bè của cô đã dẫn tới cái chết của cô bé. Giá như lúc ấy bạn bè cùng động viên, an ủi bạn, quan tâm tới bạn. Giá như lúc ấy bạn bè đừng vô cảm như thế", trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt nói. Trung tá Nhựt nhận định, sự phân biệt đối xử của những người bạn cũng chính là sự bạo lực tinh thần do chính học sinh gây ra, cũng là một hình thức bạo lực học đường.

Trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt mang tới những ví dụ cụ thể, đưa ra bài học dễ hiểu cho các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Học sinh được trao đổi, trả lời các câu hỏi để ghi nhớ thông điệp ẢNH: THÚY HẰNG

Dẫn chứng thêm về những kiểu bạo lực tinh thần trong học đường phổ biến hiện nay, trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt kể về những ví dụ học sinh đăng thông tin về bạn bè mình sai lệch trên mạng xã hội. Xuất phát từ những mâu thuẫn trong học tập, ngoài cuộc sống, các bạn lên mạng viết câu chuyện với thông tin sai lệch, không có thật về một cá nhân bạn bè khác. Hoặc viết sai sự thật về chính giáo viên của mình. Hoặc có những kiểu đùa giỡn các học sinh nghĩ là giỡn chơi, như đặt "nick name" cho bạn mình, như Lan "mập", Giang "xì ke", nhưng thực chất đã để lại nhiều dấu ấn tâm lý không hề tốt cho bạn. Đây cũng là một cách bạo lực tinh thần, khiến học sinh tự ti, sợ đám đông, không dám đi học.

Bạo lực học đường có thể là giáo viên đánh học sinh, và học sinh, sinh viên, phụ huynh tấn công thầy cô giáo

Trung tá Nhựt liệt kê ra thêm những ví dụ cụ thể của việc bạo lực học đường mà chúng ta không được vi phạm. Đó là hành vi giáo viên đánh học sinh, phạt học sinh bằng đòn roi, mắng chửi hay những hành vi phản giáo dục khác.

Đặc biệt, trung tá Nhựt nêu ra hiện tượng - dù không phổ biến, nhưng đâu đó vẫn xảy ra - đó là học sinh, sinh viên, phụ huynh tấn công thầy cô giáo khi giáo viên vừa bước chân ra khỏi cổng trường.

Hay một vấn đề bạo lực học đường khác rất nhức nhối, đó là bạn bè mâu thuẫn, đánh nhau, có bạn bên ngoài được rủ, cùng "đánh hội đồng". Hay trong lớp có bạn mâu thuẫn với nhau, học sinh về mách phụ huynh, phụ huynh bênh con nên "nhào" vô trường học, nhẹ thì đe dọa, uy hiếp học sinh kia, nặng thì đánh luôn em học sinh đó.

"Các bạn học sinh hãy nhớ, thầy cô giáo, cha mẹ các bạn tự hào vì các bạn chăm học, vì những thành tích các bạn có được trong học tập rèn luyện chứ không bao giờ tự hào vì các bạn đánh nhau. Đánh nhau, nhẹ là bị viết bản kiểm điểm, nặng hơn là bị cơ quan công an xử phạt hành chính, nặng hơn nữa là bị xử lý hình sự", trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt nói.

ẢNH: THÚY HẰNG

Trung tá đến từ Công an TP.HCM hướng dẫn học sinh các động tác tự vệ, các tư thế bảo vệ an toàn bản thân, có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm ẢNH: THÚY HẰNG

Bạo lực học đường có thể bị xử lý hình sự

Trung tá Nhựt cho biết nếu học sinh đánh bạn, gây ra tỷ lệ thương tích cho đối phương trên 11% sẽ bị xử lý hình sự. Và không phải chỉ những người trực tiếp tham gia đánh nhau, "ra tay" với bạn thì mới vi phạm pháp luật. Có những hành vi khác cũng vi phạm pháp luật như hò reo, cổ vũ bạn bè đánh nhau; đưa dao, gậy gộc cho bạn để bạn đánh nhau; quay video, gửi, phát tán, phát sóng trực tiếp (livestream) vụ đánh nhau rồi đăng tải lên internet, trên mạng xã hội...

"Vừa qua có một vụ sinh viên năm nhất đánh bạn, một bạn trong đó bị gãy tay, tỷ lệ thương tích trên 11%, nguyên nhóm đánh bạn bị xử lý kỷ luật. Một bạn lên nói với các chú công an "con chỉ đánh vào mặt nó chứ con có đánh vô tay nó đâu mà xử lý con. Các bạn nên nhớ thế này, chỉ cần các bạn góp phần làm tê liệt sức kháng cự của nạn nhân, tức là dù trực tiếp, gián tiếp gây ra tỷ lệ thương tích cho người bị hại, thì đều bị xử lý", trung tá Nhựt phân tích.

Một số giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường, theo trung tá Nhựt, với học sinh cần chấp hành nội quy của pháp luật; kiềm chế cảm xúc; vận dụng các kỹ năng mềm, kỹ năng sống; tích cực tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện; khi phát hiện hiện tượng bạo lực phải kịp thời báo ngay cho nhà trường, thầy cô, cơ quan có thẩm quyền.

Cô Lê Thị Thu Hằng, Trường tiểu học Trần Khánh Dư, tặng hoa cảm ơn trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt ẢNH: THÚY HẰNG

"Học sinh hãy nhớ thường xuyên thực hành 4 câu nói và thói quen này trong cuộc sống: "cảm ơn", "xin lỗi", "mình giúp bạn nhé", nhận xét tốt về bạn, để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống, giảm thiểu bạo lực học đường", trung tá Nhựt nói.

Trong chương trình sáng nay, trung tá đến từ Công an TP.HCM cũng hướng dẫn học sinh các động tác tự vệ, các tư thế bảo vệ an toàn bản thân, có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm khi bất ngờ bị tấn công.