Giáo viên phản ánh nhà trường yêu cầu 'đúng giờ tuyệt đối', hiệu trưởng nói gì?

Giáo viên cần đúng giờ, có mặt ở trường không được trễ hơn 7 giờ 20 sáng, 13 giờ 20 chiều

Gửi ý kiến về tòa soạn Báo Thanh Niên, một giáo viên nêu: "Mình công tác tại Trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, phường Bình Đông, TP.HCM. Ban giám hiệu quy định giáo viên trống tiết cũng phải có mặt ở trường lúc 13 giờ 20. Nếu đến sau thời gian này 3 lần/quý sẽ bị hạ thi đua. Và cả việc phải hoàn thành tốt nhiệm vụ 2 lần liên tiếp cũng sẽ bị xem xét kỷ luật. Trong khi NQ27 (Nghị quyết 27 của HĐND TP.HCM quy định chi thu nhập tăng thêm) là để thu hút nhân lực cho TP.HCM. Việc ra khỏi cổng cũng phải viết giấy khiến tôi cũng như các đồng nghiệp khác tổn thương sâu sắc. Trong khi trường tôi nhiều năm liền đạt cờ thi đua của thành phố. Năm học này luân phiên hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng mới về và áp chúng tôi theo quy định này".

Trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, phường Bình Đông, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Sáng 23.12, trao đổi thêm với phóng viên, giáo viên trên cho biết quy định của ban giám hiệu nhà trường là mỗi sáng giáo viên phải có mặt và làm việc ở trường từ 7 giờ 20 tới 11 giờ. Buổi chiều, 13 giờ 20 phút, giáo viên phải có mặt, dù buổi chiều hôm đó giáo viên có thể trống 2 tiết từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 45 là giờ ra chơi. Nhà trường có ứng dụng điểm danh bằng khuôn mặt. "Giáo viên chỉ mong ban giám hiệu nới lỏng giờ giấc, ví dụ cho giáo viên đến trường buổi chiều trống tiết từ 14 giờ cũng được, giáo viên sẵn lòng. Hiệu trưởng mong muốn giáo viên ở trường giải quyết hết công việc ở trường. Nhưng lại áp đặt giáo viên phải có mặt đúng giờ tuyệt đối", người phản ánh với Báo Thanh Niên cho hay.

Giáo viên này nói thêm "Những năm trước trường không áp đặt giờ giấc như thế này". Hay như việc phải viết giấy xin phép khi xin ra khỏi cổng trường trong giờ làm việc, giáo viên này cho hay "Đôi khi muốn ra ngoài tiệm photo copy để lấy tài liệu ôn tập cho học sinh lại phải xin giấy. Bất cứ việc gì ra khỏi cổng trường cũng phải có giấy, nếu không sẽ ảnh hưởng thi đua của NQ 27". Cũng theo giáo viên trên, "cơ sở vật chất nhà trường ổn, ban giám hiệu có tạo điều kiện cho giáo viên ở lại trường giải quyết công việc".

Hiệu trưởng nói: kỷ luật, trách nhiệm và công bằng

Chiều 23.12, thầy Trần Quốc Bảo, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, cho biết trong tiêu chí chấm điểm, xếp hạng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường theo quý để xét Nghị quyết 27 của HĐND TP.HCM thì có tiêu chí "chấp hành nghiêm thời gian làm việc". Tiêu chí này tối đa là 5 điểm/quý/3 tháng. Như vậy, mỗi một lần giáo viên đi trễ không có lý do chính đáng sẽ bị trừ 1 điểm. Sẽ căn cứ tổng số điểm của giáo viên sau mỗi quý, để xét xem giáo viên đó có hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo thầy Bảo, không phải cứ giáo viên đi trễ thì đều máy móc trừ điểm, nếu giáo viên có lý do chính đáng và báo cáo, xin phép kịp thời, như bể bánh xe, nhà có việc đột xuất, người thân đau ốm, đường sá ngập nước… thì không bao giờ bị trừ điểm.

Tiêu chí chấm điểm này, theo thầy Bảo, đã được thông qua hội đồng sư phạm từ đầu năm và mọi người đều nhất trí, không có ý kiến gì.

Hiệu trưởng nhà trường cũng xác nhận việc yêu cầu tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có mặt ở trường không trễ hơn 7 giờ 20 phút sáng, làm việc tới 10 giờ 35 (nếu không có công tác chủ nhiệm, quan sát, quản lý học sinh trong giờ ăn bán trú thì có thể về buổi trưa) và có mặt ở trường không trễ hơn 13 giờ 20 phút chiều, làm việc tới 17 giờ. Giáo viên bộ môn có thể ra về lúc 16 giờ 30. Giáo viên, nhân viên không được ra về trước 16 giờ 30. Sau khi đã điểm danh, vào trường, ai có việc gì ra ngoài đều phải báo cáo, xin phép ban giám hiệu.

Một góc sân trường của Trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn ẢNH: THÚY HẰNG

"Không nhất thiết phải làm giấy, rồi trình lên ban giám hiệu ký, chỉ cần giáo viên, nhân viên có lý do chính đáng phải ra ngoài, cứ báo cáo, xin phép, nhắn tin gọi điện cho ban giám hiệu đều được chúng tôi thông qua. Nhưng thời gian qua, có giáo viên không xin phép, vẫn tự ý đi ra ngoài nhiều lần", thầy Bảo nói.

"Bộ luật lao động quy định giờ giấc làm việc của cán bộ viên chức, trường học phải tuân thủ, đội ngũ giáo viên nhà giáo phải tuân thủ. Trong giờ hành chính, trong giờ làm việc của các giáo viên, mà các thầy cô tự ý đi ra ngoài, vậy ai chăm sóc, quản lý học sinh trong các giờ đó? Phụ huynh biết thì có thể yên tâm khi con đang học ở trường không? Nếu trong tiết học bộ môn, học sinh đó có cần gì mà chỉ giáo viên chủ nhiệm nắm, liên lạc được với phụ huynh, thì ai sẽ lo đây? Kể cả giờ ra chơi thì đội ngũ thầy cô cũng phải quan sát các em, xem các em có chơi an toàn không, có tâm tư gì, có vấn đề gì tâm lý không, đó mới là sự quan tâm sâu sát, có trách nhiệm, tận tâm với các em. Rồi nói rủi không may, khi ra ngoài trong giờ làm việc, thầy cô có việc gì xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm?", Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn nói.

"Khi thầy cô không có tiết lên lớp, thầy cô cũng có thể ngồi soạn giáo án, trao đổi chuyên môn, học hỏi đồng nghiệp, nâng cao nghiệp vụ, làm đồ dùng học cụ cho học sinh… Chúng tôi không yêu cầu gì quá sức với thầy cô, chỉ muốn thầy cô đi đúng giờ, hoàn thành hết công việc ở trường, về nhà có thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Nhà trường có phòng làm việc cho các thầy cô, đầy đủ ổ cắm điện, wifi, nếu thầy cô nào buổi trưa nhà xa đều có chỗ nghỉ trưa, có cấp dưỡng có thể nấu cơm cho các thầy cô đăng ký", thầy Bảo chia sẻ.

Thầy hiệu trưởng cũng khẳng định lý do để siết chặt kỷ cương, giờ giấc làm việc của đội ngũ giáo viên, nhân viên trong toàn trường để mọi người tuân thủ luật Lao động. Đặc biệt, giáo viên phải chuyên nghiệp hóa nghề nghiệp của mình.

"Giáo viên còn không nghiêm khắc, nguyên tắc bản thân, không chấp hành kỷ luật tốt thì không thể làm gương, không thể dạy học sinh nguyên tắc, kỷ luật được", thầy Bảo nhấn mạnh.

Trong giờ hành chính, trong giờ làm việc của các giáo viên, mà các thầy cô tự ý đi ra ngoài, vậy ai chăm sóc, quản lý học sinh trong các giờ đó? Phụ huynh biết thì có thể yên tâm khi con đang học ở trường không? Kể cả giờ ra chơi thì đội ngũ thầy cô cũng phải quan sát các em, xem các em có chơi an toàn không, có tâm tư gì, có vấn đề gì tâm lý không, đó mới là sự quan tâm sâu sát, có trách nhiệm, tận tâm với các em Thầy Trần Quốc Bảo, Hiệu trưởng nhà trường

Hiệu trưởng này cũng cho rằng "Khi phụ huynh tin tưởng gửi con em mình trong trường thì nhà trường phải đáp lại niềm tin đó bằng việc học sinh được chăm sóc, giáo dục tốt nhất, cả về sức khỏe thể chất, tinh thần, kiến thức học được. Như vậy đòi hỏi sự sâu sát, làm việc trách nhiệm của các thầy cô trong và ngoài giờ học, chứ không chỉ là những tiết dạy".

Còn về thông tin "việc phải hoàn thành tốt nhiệm vụ 2 lần liên tiếp cũng sẽ bị xem xét kỷ luật" mà giáo viên phản ánh, thầy Bảo khẳng định "hoàn toàn không có chuyện đó", giáo viên phản ánh không đúng.

Trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt kiểm định cấp độ 3. Đây cũng là trường thực hiện chương trình chất lượng cao, tiên tiến hội nhập quốc tế theo quyết định của UBND TP.HCM.

Năm học 2025-2026, trường có tổng số 931 học sinh, 48 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 858 học sinh bán trú.