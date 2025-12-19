Sở GD-ĐT TP.HCM: 'Liên kết để phục vụ, không phải liên kết để kinh doanh'

Chiều 18.12, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức buổi thông tin với báo chí về nhiều vấn đề giáo dục đang được quan tâm, trong đó có nội dung liên kết tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố; môn "liên kết" trong các trường công lập.

Giáo viên chủ nhiệm thực hiện kết nối, có được chi trả phụ cấp thêm không?

Phóng viên Tạp chí Ngày Nay nêu câu hỏi: Việc liên kết giữa trung tâm và nhà trường phải có sự kết nối với giáo viên chủ nhiệm. Khi giáo viên chủ nhiệm thực hiện việc kết nối, có được chi trả tiền phụ cấp thêm hay không, vì giáo viên chủ nhiệm đã được hưởng lương từ ngân sách nhà nước?

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, trả lời tại họp báo chiều 18.12 ẢNH: THÚY HẰNG

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết với câu hỏi này Sở sẽ chính thức có văn bản trả lời. Tuy nhiên, ông Minh nói, theo nguyên nguyên tắc, giáo viên chủ nhiệm thực hiện hết vai trò của mình. Nếu giáo viên chủ nhiệm được phân công tham gia tổ chức hoạt động đó thì được ghi nhận. Nếu tổ chức một phần hoạt động đó thì việc chi kinh phí bồi dưỡng sẽ được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường và theo nguyên tắc chỉ đạo chung là như vậy. Còn việc nội dung chi như thế nào, chi ra sao, từng trường sẽ có quy chế cụ thể. Tuy nhiên, người tham gia hoạt động mới được chi trả. Không tham gia vào hoạt động thì không được chi trả. Phòng Kế hoạch Tài chính (Sở GD-ĐT) đã có hướng dẫn cụ thể chi tiết đối với nội dung này.

Bao nhiêu đơn vị đang liên kết giáo dục trên địa bàn TP.HCM?

Phóng viên Tạp chí Ngày Nay tiếp tục đặt câu hỏi về số lượng các đơn vị đang liên kết giáo dục trên địa bàn TP.HCM và kết quả, hiệu quả, chất lượng liên kết giáo dục trong năm 2024-2025 và những năm học trước đó như thế nào?

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, từ năm 2024 đến nay có nhiều thay đổi nên số liệu khác nhau, do vậy, Sở sẽ rà soát lại. Ông Quốc khẳng định: "Sở không cấp phép cho các đơn vị liên kết. Tất cả các đơn vị liên kết căn cứ vào Nghị định 24 (Nghị định số 24/2021/NĐ-CP của Chính phủ) để thực hiện cho đúng. Cái này là sự thực hiện giữa nhà trường và đơn vị đó chứ chúng tôi không liên hệ, không cấp phép, không chỉ đạo là phải liên hệ với bất kỳ đơn vị nào trong vấn đề này. Theo quy định, hiệu trưởng sẽ phối hợp với đơn vị liên kết trong quá trình hoạt động của nhà trường, còn số liệu thống kê thì chúng tôi sẽ rà soát, nắm lại và trao đổi đầy đủ".

Phóng viên Tạp chí Ngày Nay nêu câu hỏi khác: "Liệu ngành giáo dục có đang bị thương mại hoá, có đang kinh doanh giáo dục?". Ông Hồ Tấn Minh khẳng định: Ở đây, nhà trường không phải kinh doanh, nhà trường đang thực hiện chương trình giáo dục mà nội dung, do điều kiện, với mong muốn cao hơn, để học sinh hiểu biết nhiều hơn mà thực hiện liên kết. "Liên kết này để phục vụ, chứ không phải liên kết là để kinh doanh", ông Minh nhấn mạnh.

Vấn đề công khai, công bằng cho học sinh khi thực hiện các nội dung liên kết trong giáo dục

Phóng viên tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nêu vấn đề tại họp báo: Thực tế nhiều trường chưa công khai thông tin về các nội dung liên kết trong giáo dục, trong các trường phổ thông theo Thông tư 09 (Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT); đồng thời nhiều phụ huynh phản ánh nếu con không học các nội dung này thì được cô giáo nói bé sẽ ngồi ở thư viện.

Sở GD-ĐT TP.HCM: Trường phải làm kế hoạch khi thực hiện chương trình liên kết

Phóng viên Báo Thanh Niên nêu 2 vấn đề tại họp báo. Thứ nhất, nhiều trường chưa có sự công khai minh bạch về các chương trình liên kết trong phụ huynh, từ cuối năm học này, đầu năm học sau, để phụ huynh biết trước và lựa chọn, nhiều khi nhà trường chỉ miễn cưỡng cung cấp thông tin khi vấp phải sự phản ánh của phụ huynh. Thứ hai, các hoạt động bổ trợ có thu phí trong trường công lập có dẫn tới sự bất công trong môi trường giáo dục công lập hay không, khi học sinh nhà có điều kiện sẽ học hết các môn tự nguyện, môn bổ trợ, vậy còn những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không thể đóng tiền để học hết các loại hình trên, thì không được học?

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết khi thực hiện các hoạt động trong nhà trường, căn cứ chỉ đạo chung, các trường chủ động xây dựng kế hoạch năm học, trong đó triển khai đầy đủ các nội dung, các hoạt động giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoài ra, chúng ta có hoạt động bổ sung và sự phát triển vũ bão của khoa học kỹ thuật gần đây nên nhiều nội dung mới được đưa vào như: giúp học sinh có năng lực ngoại ngữ, tin học, năng lực số, AI... Trường học phải đảm bảo là nơi phát triển toàn diện năng lực, phát triển kiến thức, kỹ năng, hội nhập quốc tế cho các em học sinh.

Tất cả các vấn đề này phải thực hiện trên cơ sở quy định chung của Bộ GD-ĐT, các quy định về tài chính của HĐND cũng như hướng dẫn của Sở. Trong quá trình thực hiện thì sự đồng thuận của phụ huynh rất quan trọng ở một số nội dung. Theo ông Quốc, ở đây có sự phản hồi ở nhiều kênh về chuyện không công khai, quá trình triển khai từ giáo viên chủ nhiệm đến phụ huynh thì có phát sinh, liên quan tới việc có ý kiến phản hồi là học sinh không đăng ký thì đưa lên thư viện... Ông Quốc khẳng định theo chỉ đạo của giám đốc Sở, không để bất cứ học sinh nào rơi vào trường hợp như vậy. Sở GD-ĐT yêu cầu tất cả các trường học phải huy động hết nguồn lực của mình để làm các hoạt động văn thể mỹ, STEM... để học sinh không tham gia các nội dung này thì sẽ tham gia hoạt động khác.

"Tuy nhiên trong thực tế có trường chưa đảm bảo được hết yêu cầu này. Sở sẽ tiếp tục rà soát để có những chỉ đạo cụ thể, đảm bảo công bằng cho học sinh", ông Quốc cho hay.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, trả lời báo chí chiều 18.12 ẢNH: THÚY HẰNG

Theo ông Quốc, vừa qua, Sở tổ chức 6 đoàn kiểm tra, ghi nhận có trường triển khai chương trình tốt, có trường chưa triển khai, đặc biệt ở khu vực mới; có trường cần phải rút kinh nghiệm, ví dụ chưa công khai, ví dụ về vấn đề nội dung.... "Sở sẽ tiếp tục nhắc nhở trong việc thực hiện chỉ đạo chung để có những điều chỉnh trong thời gian sắp tới", ông Quốc nói.

Về câu hỏi của phóng viên Báo Thanh Niên, ông Quốc cho biết Nghị quyết của HĐND Thành phố sẽ có hỗ trợ cho học sinh yếu thế, trong đó có cho các em tham gia học các nội dung trong chương trình nhà trường, hỗ trợ tiền ăn, tiền mua đồng phục, tiền khác..., đảm bảo công bằng cho học sinh.

Về câu hỏi công khai các hoạt động giáo dục có liên kết vào đầu năm học, cuối năm học, ông Quốc cho biết về chủ trương chính sách luôn có, Sở luôn yêu cầu, nhắc nhở hiệu trưởng các trường tuân thủ công khai, minh bạch, để phụ huynh hiểu đúng chính sách, thực hiện, nhà trường đảm bảo công bằng cho học sinh. Ông Quốc nhấn mạnh sẽ tiếp tục nhắc nhở các hiệu trưởng điều chỉnh nếu chưa tuân thủ, mong báo chí tiếp tục có sự phản hồi, phối hợp cùng Sở, để xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời động viên, khuyến khích những trường làm tốt.