Nhà khoa học trẻ Việt Nam xuất sắc tại Hàn Quốc từng nhiều lần muốn bỏ cuộc

Nguyễn Đức Anh phát biểu tại lễ trao giải "Nhà khoa học trẻ Việt Nam xuất sắc tại Hàn Quốc" năm 2025 tổ chức mới đây tại ĐH Yonsei, Hàn Quốc ẢNH: NVCC

Khoảnh khắc đứng trên sân khấu phát biểu nhận giải trước đông đảo giáo sư đầu ngành và cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam ở ĐH Yonsei - một trong những ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc - Đức Anh, 28 tuổi, cho hay "vừa xúc động vừa biết ơn sâu sắc". Bởi, đằng sau thành tích của nhà khoa học trẻ là cả hành trình dài đầy những đêm trắng mô phỏng, chỉnh mô hình, không ít lần muốn "đầu hàng".

Đam mê từ buổi giải phẫu động cơ máy bay

Hành trình 7 năm theo đuổi ngành kỹ thuật bắt đầu khi cậu sinh viên Đức Anh, khi đó đang học ĐH Bách khoa Hà Nội, được trực tiếp "giải phẫu" một động cơ máy bay. Từ chiếc máy nén thu nhỏ, anh nhìn thấy nét tương đồng của các cánh quay giữa quạt, bơm nước và chân vịt tàu.

"Khi tự tay tháo lắp từng bộ phận, tôi nhận ra nếu biết chuyên sâu về một thiết bị thì có thể giải mã nguyên lý của nhiều thiết bị khác", Đức Anh chia sẻ. Cũng từ lúc đó, anh chọn theo đuổi ngành turbomachinery, chuyên nghiên cứu máy nén, tuabin và các hệ thống cánh quay.

Do điều kiện phòng thí nghiệm trong nước còn nhiều hạn chế, sau khi tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội, Đức Anh quyết định tiếp tục con đường nghiên cứu tiến sĩ tại Hàn Quốc, với mong muốn mang kỹ thuật tối ưu nhất của nước bạn về phát triển ở Việt Nam.

"Nhưng lúc mới sang Hàn, ngoại ngữ tôi không tốt, làm gì cũng loay hoay. Trong phòng thí nghiệm cũng không có người Việt nào để hỏi lại nên tôi cảm thấy rất chật vật, liên tục có ý định bỏ về nước", Đức Anh nhớ lại.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Khi nghiên cứu, nhiều lần anh phải cắn răng "đập đi xây lại" toàn bộ báo cáo dù đã liên tục thử nghiệm, hoặc những lần mô phỏng số lệch hoàn toàn với kết quả thực nghiệm, buộc anh và giáo sư phải thay đổi toàn bộ mô hình lá cánh chỉ vài giờ trước buổi báo cáo. "Những lần đó khiến mình mất ăn mất ngủ, nhưng cuối cùng thành quả đều xứng đáng", anh nói.

Đức Anh lần đầu được giải phẫu động cơ buồng đốt của máy bay ẢNH: NVCC

PGS-TS Đinh Công Trường, giảng viên hướng dẫn Đức Anh những ngày còn học ĐH Bách khoa Hà Nội, nhận xét cậu học trò luôn biết lắng nghe, tự tìm tòi và "hoàn thành công việc với độ tin cậy gần như tuyệt đối". Đức Anh cũng là sinh viên đầu tiên thầy hướng dẫn được đăng bài báo khoa học về làm mát lá cánh động cơ tuabin phản lực trên tạp chí SCIE/Q2 ngay trước khi tốt nghiệp.

Bí quyết chỉ gói gọn trong ba từ: thử - sắp xếp - kiên trì

Đức Anh kể, hai năm đầu ở xứ sở kim chi là chuỗi ngày chạy đua với các bước kiểm chứng mô phỏng bằng thực nghiệm (validation), bởi chỉ một sai lệch nhỏ trong kết quả cũng khiến anh phải thử nghiệm lại từ đầu. "Những bước đi đầu thường khó khăn vì sai sót có thể xuất hiện dẫn đến việc phải thử đi thử lại nhiều phương pháp và mô hình khác nhau. Do vậy, để đăng bài trên tạp chí khoa học quốc tế ở giai đoạn này, tôi đã mất 1 đến 2 năm", anh nói.

Nhưng khi đã xây dựng được hệ thống dữ liệu "validation" (xác thực dữ liệu) và hiểu sâu hơn về chuyên môn, tiến độ nghiên cứu của anh thay đổi đáng kể. Nhờ hệ thống máy tính siêu lớn hỗ trợ chạy nhiều ý tưởng cùng lúc, thời gian hoàn thành một bài báo quốc tế được rút xuống còn 3-5 tháng. Nhờ vậy, các công bố của anh xuất hiện đều đặn trên những tạp chí quốc tế uy tín.

Trong các nghiên cứu đã xuất bản, Đức Anh trân trọng nhất công trình "Đánh giá tổng quan về các phương pháp tăng hiệu suất và giảm xâm thực trong hydro turbomachinery (máy cánh quay trong môi trường nước)". Bài báo không chỉ hệ thống hóa toàn bộ ý tưởng đã có trên thế giới mà còn đề xuất nhiều hướng mới nhằm tăng hiệu suất cho các nhà nghiên cứu, được ban biên tập tạp chí quốc tế chọn vào nhóm nổi bật của tuần.

Bên cạnh đó, các báo cáo của anh ở hội nghị cũng thu hút nhiều chú ý của giới nghiên cứu. Tại một hội nghị ở Cộng hòa Séc, trình bày của anh về các kỹ thuật mô phỏng số nâng cao đã nhận nhiều câu hỏi thảo luận, nhất là xoay quanh bài toán giảm thời gian và chi phí tính toán trong các mô hình phức tạp. Ngay sau hội nghị, ban tổ chức đã mời Đức Anh đăng bài trên tạp chí khoa học quốc tế.

Đức Anh (giữa) nhận giải cùng hai nhà khoa học trẻ Việt Nam khác ẢNH: NVCC

Nhờ những đóng góp nổi bật, cùng 6 bài Q1 thuộc danh mục ISI và 2 bài Scopus trong năm qua, Đức Anh được đề cử giải thưởng "Nhà khoa trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc" chủ trì bởi Hội Sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc. "Ban đầu tôi chỉ muốn biết bản thân đang đứng ở đâu để cố gắng hơn. Khi biết tên mình trong tốp 3, tôi thật sự bất ngờ và hạnh phúc", anh xúc động nói.

Theo Đức Anh, giải thưởng này không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là lời nhắc nhở về mục tiêu lớn hơn: Mang tri thức tích lũy được ở Hàn Quốc trở về đóng góp cho ngành hàng không, hàng hải Việt Nam. Bên cạnh đó, nam chuyên gia cũng đặt mục tiêu chinh phục giải thưởng Quả cầu vàng do T.Ư Đoàn chủ trì.

Song song với thành tích nghiên cứu, Đức Anh còn được công nhận là sinh viên xuất sắc ở ĐH Khoa học và công nghệ Hàn Quốc trong 2 năm liền. Để đạt những thành tựu như hiện tại, với Đức Anh, bí quyết chỉ gói gọn trong ba từ: thử - sắp xếp - kiên trì.