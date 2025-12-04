Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Ba nhà khoa học trẻ Việt Nam được vinh danh xuất sắc tại Hàn Quốc

Ngọc Long
Ngọc Long
04/12/2025 13:19 GMT+7

Đây là những nhà khoa học có thành tích nghiên cứu nổi bật ở lĩnh vực công nghệ, 'góp phần nâng cao hình ảnh cộng đồng trí thức Việt Nam ở Hàn Quốc', theo ban tổ chức giải thưởng.

Ba nhà khoa học trẻ Việt được vinh danh nghiên cứu xuất sắc tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Theo thứ tự thứ hai từ trái qua: Tiến sĩ Bùi Văn Đức, tiến sĩ Nguyễn Đức Anh và tiến sĩ Nguyễn Quang Khánh

ẢNH: VSAK

Theo tin từ Hội Sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc (VSAK), đơn vị này mới đây tổ chức hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 11 (ACVYS 2025). Chương trình diễn ra tại ĐH Yonsei (Seoul, Hàn Quốc) dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc và Bộ KH-CN, thu hút gần 500 người tham dự để thúc đẩy giao lưu, hợp tác, chia sẻ tri thức giữa các học giả người Việt.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra lễ trao giải thưởng "Nhà khoa học trẻ Việt Nam xuất sắc ở Hàn Quốc". Danh hiệu này vinh danh cá nhân có thành tích nghiên cứu nổi bật, được trao cho tiến sĩ Nguyễn Quang Khánh, ngành công nghệ vật liệu mới ĐH Hanyang; tiến sĩ Nguyễn Đức Anh, ngành công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa ĐH Khoa học và công nghệ Hàn Quốc; tiến sĩ Bùi Văn Đức, ngành công nghệ môi trường ĐH Soongsil.

"Những nhà khoa học trẻ này có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao hình ảnh cộng đồng trí thức Việt Nam ở Hàn Quốc cũng như khẳng định năng lực của người Việt trong lĩnh vực khoa học công nghệ quốc tế", VSAK thông tin.

Phát biểu ở sự kiện, ông Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, chia sẻ ông thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của những du học sinh Việt khi mới đặt chân tới Hàn Quốc và khuyến khích các bạn xem đây là cơ hội để học hỏi, phát triển.

"Tôi tin rằng ACVYS sẽ tiếp tục là một ngọn hải đăng tri thức, hướng dẫn và tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ nghiên cứu sinh tiếp theo, để chúng ta có thể tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam và Hàn Quốc", Đại sứ Vũ Hồ nhận định. Trong khi đó, Chủ tịch VSAK Nguyễn Trần Hưng tin rằng hội thảo "khẳng định sức sống, sự phát triển mạnh mẽ của một diễn đàn học thuật mang tầm quốc tế".

Ba nhà khoa học trẻ Việt được vinh danh nghiên cứu xuất sắc tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Các khách mời và ban tổ chức hội thảo chụp lưu niệm

ẢNH: VSAK

Hội thảo ACVYS 2025 tập trung vào 6 nhóm chủ đề nghiên cứu chính, gồm công nghệ bán dẫn và vi mạch; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu-năng lượng-môi trường; công nghệ thông tin; kỹ thuật cơ khí và tự động hóa; kinh tế và xã hội học cùng chuyên đề đặc biệt về mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Đây không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là cầu nối giữa trí thức trẻ Việt Nam với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan khoa học Hàn Quốc.

