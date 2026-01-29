Thêm hàng ngàn học sinh TP.HCM tạm dừng ăn bán trú vì lo ngại thực phẩm

An toàn, sức khỏe của học sinh đặt lên hàng đầu

Bà Nguyễn Thị Hoài Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, đã ký thông báo về việc ngưng tổ chức ăn bán trú tại trường kể từ ngày 29.1.

Theo nội dung thông báo này, với tinh thần đặt sức khỏe và sự an toàn của học sinh lên hàng đầu, ngay sau khi nhận được thông tin nói trên, nhà trường đã có văn bản đề nghị nhà cung cấp làm rõ các thông tin mà báo chí phản ánh. Hiện nhà trường cũng đã quyết định tạm ngưng thực hiện hợp đồng cung cấp suất ăn bán trú trưa của học sinh để chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Việc tổ chức suất ăn bán trú tại Trường tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng, TP.HCM, ảnh chụp cuối tháng 11.2025 ẢNH: HOA HỒNG

Kể từ ngày 29.1, nhà trường quyết định tạm ngưng không tổ chức ăn bán trú trưa cho học sinh tại trường cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, nhà trường sẽ phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất phương án tổ chức lại công tác bán trú một cách an toàn, bền vững và đúng quy định. Nhà trường kính đề nghị cha mẹ học sinh chủ động đón học sinh về ăn, nghỉ trưa và đưa các em trở lại trường theo đúng thời gian học buổi chiều.

Đổi nhà cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh

Trường THCS Khánh Bình, phường Chánh Hưng, TP.HCM đã phát đi thông báo gửi tới phụ huynh học sinh, nêu rõ trước những thông tin tiêu cực về an toàn thực phẩm trên Báo Dân Việt và những lo ngại chính đáng từ phụ huynh,. Hiệu trưởng nhà trường thông báo tạm dừng cung cấp suất ăn với hộ kinh doanh đang cung cấp suất ăn cho trường, từ thứ năm, 29.1.2026. Trong thời gian tạm ngưng với đơn vị này, nhà trường tìm đơn vị cung cấp suất ăn thay thế.

Đồng thời, Trường THCS Khánh Bình cũng có văn bản gửi công ty cung cấp suất ăn trên, thông báo tạm ngừng lấy suất ăn bán trú từ công ty này kể từ ngày 29.1.2026. Điều kiện xem xét lại hợp đồng là công ty cần cung cấp văn bản xác nhận không vi phạm từ cơ quan chức năng và bài báo thông tin sự việc chính thức.

Thông báo của Trường THCS Khánh Bình phát đi hôm 28.1.2026 cũng nêu rõ tên đơn vị sẽ cung cấp suất ăn thay thế cho các em học sinh (một công ty có trụ sở tại phường Tân Định, TP.HCM và xưởng sản xuất tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM - PV). Nhà trường nêu trong thông báo: "Điều kiện đơn vị cung cấp suất ăn thay thế: Đầy đủ hồ sơ năng lực, đảm bảo các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Vì sức khỏe và sự an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu, nhà trường rất mong quý cha mẹ học sinh thấu hiểu và thống nhất phương án giải quyết của nhà trường".

Trường tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng, TP.HCM tạm ngừng ăn bán trú từ hôm nay 29.1 ẢNH: HOA HỒNG

Trường học nêu các phương án ăn bán trú từ 29.1

Phát đi thông báo gửi tới phụ huynh, Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo, phường Hiệp Phước, TP.HCM cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trên báo chí phản ánh về chất lượng cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh, hiệu trưởng nhà trường đã chủ động liên hệ trực tiếp với xưởng cơm cung cấp suất ăn. Theo thông tin từ chủ cơ sở, hiện đơn vị đang làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra PC03.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo đưa ra 3 phương án tạm thời từ ngày 29.1.2026 cho đến khi có thông báo mới. Phương án 1 là phụ huynh chuẩn bị phần cơm trưa cho học sinh mang theo. Các em vẫn ngủ bán trú bình thường. Phương án thứ hai là phụ huynh đồng ý cho học sinh tiếp tục dùng suất ăn bán trú tại trường. Phương án thứ ba, phụ huynh đón học sinh về buổi trưa. Phụ huynh lựa chọn giải pháp và gửi giáo viên chủ nhiệm từ đêm qua (28.1).

Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo cho biết sáng 30.1, nhà trường sẽ phối hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh làm việc trực tiếp với chủ cơ sở cung cấp suất ăn, kết quả buổi làm việc sẽ được thông báo đến phụ huynh. "Rất mong quý phụ huynh giữ bình tĩnh, theo dõi và chờ đợi các thông tin chính thức tiếp theo từ cơ quan chức năng để cùng nhà trường có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi tốt nhất cho học sinh", thông báo nêu.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo thông báo tới phụ huynh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sở GD-ĐT đang làm việc với các đơn vị có liên quan

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, sau video điều tra của báo điện tử Dân Việt về phía sau những suất ăn học đường ở TP.HCM, Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận, TP.HCM thông báo tới phụ huynh học sinh sẽ tạm dừng tổ chức ăn bán trú từ ngày 29.1; Trường tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng, TP.HCM cũng phát ra thông báo tạm ngưng tổ chức bán trú từ chiều ngày 28.1 để chờ kết quả chính thức của cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực phẩm của công ty cung cấp suất ăn cho học sinh trong trường.

Trước vấn đề này, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay hiện Sở đang tích cực phối hợp, làm việc với các đơn vị có liên quan trên tinh thần là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Theo ông Hồ Tấn Minh, hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường do mình quản lý. Khi có kết luận điều tra cuối cùng, nếu có xác định vi phạm trong trường học, Sở mới có căn cứ đưa ra các căn cứ tiếp theo.