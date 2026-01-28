TP.HCM: Nhiều trường tạm dừng ăn bán trú sau phản ánh về thực phẩm

Tạm dừng ăn bán trú chờ kết quả chính thức về an toàn thực phẩm

Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận, TP.HCM phát đi thông báo, nêu rõ: "Này 28 tháng 1 năm 2026, nhận được thông tin trên Báo Danviet.vn có tựa đề "Sự thật phía sau những suất ăn học đường ở TP.HCM" trong đó có nội dung liên quan đến Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG là đơn vị đang cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh nhà trường. Trong thời gian chờ kết quả chính thức về an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG từ các cơ quan chức năng, nhà trường thông báo tạm ngưng tổ chức bán trú từ ngày 29.1.2026 cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền".

Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng phát đi thông báo tạm ngưng tổ chức bán trú từ ngày 29.1.2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để khắc phục tình hình này, nhà trường cho biết phụ huynh sắp xếp thời gian đưa rước học sinh 2 buổi. Thời gian ra về buổi sáng là 10 giờ 30 phút. Giờ vào học buổi chiều là 13 giờ 30 phút.

"Đối với những trường hợp phụ huynh không sắp xếp được thời gian đưa rước thì có thể tự chuẩn bị cơm trưa cho học sinh và thông báo cho giáo viên chủ nhiệm biết để nhà trường sắp xếp chỗ ăn, ngủ và lực lượng chăm sóc cho các con. Phụ huynh đảm bảo cam kết về việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm khi chuẩn bị cơm cho học sinh", Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng thông báo.

Phụ huynh đưa rước con về buổi trưa, hoặc tự chuẩn bị cơm trưa cho con mang theo

Chiều 28.1, Trường tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng, TP.HCM cũng phát ra thông báo tạm ngưng tổ chức bán trú từ chiều ngày 28.1.

Nội dung thông báo của trường này cho biết: "Căn cứ thông tin từ Báo Dân Việt sáng ngày 28 tháng 1 năm 2026 về vấn đề an toàn thực phẩm của Công ty An Phước Thắng SG - nhà cung cấp suất ăn bán trú cho trường tiểu học Tân Quy. Trong thời gian chờ kết quả điều tra về an toàn thực phẩm của Công ty An Phước Thắng SG từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (Phòng PC03), nhà trường thông báo tạm ngừng ăn bán trú từ chiều ngày 28.1.2026 đến khi có kết quả của cơ quan chức năng".

Phụ huynh có mặt tại Trường tiểu học Tân Quy hôm nay (28.1) để hỏi hiệu trưởng nhà trường về an toàn bữa ăn bán trú sau khi xem tin tức trên báo chí ẢNH: H.NAM

"Phụ huynh học sinh có con em ăn bán trú sắp xếp thời gian đưa rước học sinh 2 buổi theo thời gian sau. Giờ ra về buổi sáng: 10 giờ 30 phút. Giờ vào học buổi chiều: 13 giờ 30 phút. Lưu ý: Nếu phụ huynh không sắp xếp được thời gian đưa rước thì có thể chuẩn bị cơm cho học sinh và thông báo về giáo viên chủ nhiệm đề nhà trường sắp xếp chuẩn bị chỗ ăn ngủ. Phụ huynh đảm bảo cam kết về việc an toàn thực phẩm cho học sinh khi chuẩn bị cơm cho học sinh", văn bản của Trường tiểu học Tân Quy nêu.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên chiều 28.1, một cán bộ UBND phường Tân Hưng cho biết đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường rà soát, báo cáo ngay các đơn vị cung cấp suất ăn cho các trường học trên địa bàn.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu kiểm tra ngay vụ việc

Trước vụ việc có phản ánh về vấn đề an toàn thực phẩm trong suất ăn bán trú của học sinh, hôm nay (28.1), ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đã yêu cầu các phòng ban chuyên môn phối hợp tiến hành kiểm tra ngay vụ việc để xác minh tính xác thực của sự việc. Việc rà soát này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và chấn chỉnh công tác quản lý tại các bếp ăn trường học.

Nhân viên nhà trường chuẩn bị cho giờ ăn bán trú tại Trường tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng, TP.HCM. Ảnh chụp hồi cuối tháng 11.2025 ẢNH: HOA HỒNG

Cách đây mấy ngày, Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành văn bản, đề nghị các trường học trong toàn thành phố tuân thủ nghiêm các yêu cầu khi tổ chức bữa ăn học đường, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, vì sức khỏe của học sinh.

Trong công văn, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường học chỉ được ký hợp đồng và tổ chức cung cấp suất ăn, thực phẩm đối với đơn vị đủ điều kiện an toàn thực phẩm; lựa chọn, thẩm định công khai, minh bạch; có biên bản đánh giá điều kiện cơ sở, phương tiện vận chuyển, quy trình giao nhận. 100% thực phẩm, nguyên liệu, gia vị đưa vào bếp ăn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; mỗi lô hàng có thông tin truy xuất, thời gian giao nhận, người giao - người nhận ký xác nhận; tuyệt đối không tiếp nhận thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, hết hạn, ôi thiu, dập nát.

Các trường phải lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan: hợp đồng; hồ sơ pháp lý; hóa đơn, chứng từ; sổ kiểm thực; sổ lưu mẫu; nhật ký vệ sinh; biên bản tự kiểm tra; biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng (nếu có).

Riêng về dầu mỡ, Sở GD-ĐT yêu cầu dầu ăn sử dụng trong chế biến phải có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng; có sổ theo dõi nhập - xuất - sử dụng. Không sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần; không pha trộn dầu cũ với dầu mới để "tiết kiệm"; loại bỏ ngay dầu có mùi lạ, đổi màu, nổi bọt, có nhiều cặn sau quá trình chiên rán...