Sở GD-ĐT TP.HCM: Không có tai nạn 'nhẹ', vi phạm 'nhỏ' trong giáo dục mầm non

Sáng nay (25.12), tại Trường mầm non 19/5, phường Tân Thuận, TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết kỳ 1 với bậc học mầm non. Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đánh giá trong học kỳ 1, ngành giáo dục thành phố vận hành khá hiệu quả hệ thống 16 cụm chuyên môn với sự dẫn dắt của 168 cán bộ quản lý cốt cán.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: THƯ TRANG

Về chuyển đổi số, các cơ sở ứng dụng công nghệ trong quản lý qua việc tính khẩu phần dinh dưỡng, quản lý dữ liệu, trong thiết kế các hoạt động giáo dục cho trẻ. Mô hình giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm" được thực hiện qua các hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, việc triển khai làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo được triển khai.

Song bên cạnh đó, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết bậc học mầm non còn có những hạn chế tồn tại, cần phải có giải pháp.

Đã xảy ra một số vụ tai nạn thương tích, hành vi chưa phù hợp với trẻ em

"Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ việc liên quan đến tai nạn thương tích và hành vi chưa phù hợp đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là tại nhóm trẻ độc lập, cơ sở ngoài công lập. Những vụ việc này, dù mức độ khác nhau, nhưng đều là hồi chuông cảnh báo đối với công tác quản lý nhà nước, trách nhiệm của cơ sở giáo dục và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ làm công tác giáo dục mầm non", bà Châu nói.

Thực tế cũng được bà Châu đưa ra, một số nhóm lớp độc lập và cơ sở ngoài công lập, hồ sơ pháp lý vẫn chậm cập nhật, dữ liệu ngành chưa đồng bộ. Đây là một lỗ hổng trong quản trị dữ liệu, gây khó khăn cho công tác dự báo và tham mưu chính sách. Tình trạng thiếu giáo viên và tỷ lệ giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ theo quy định vẫn là một bài toán khó. Đặc biệt, có tình trạng một số cơ sở thực hiện quy trình bếp ăn và xây dựng khẩu phần còn mang tính đối phó. Môi trường giáo dục tại một số nơi vẫn còn nặng về hình thức, thiếu mảng xanh thực chất và tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn từ các khu vận động xuống cấp.

Không để các cơ sở nhóm lớp vượt sĩ số

Tại hội nghị, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị trong thời gian tới các cơ sở mầm non phải có trách nhiệm rà soát và cập nhật dữ liệu (trẻ em, giáo viên) lên hệ thống cơ sở dữ liệu đảm bảo chính xác so với thực tế, đồng thời thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu vào trang thông tin điện tử của đơn vị.

Bà Điệp cho biết trong quá trình đi kiểm tra thực tế tại đơn vị, phát hiện ra nhiều cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục vượt sĩ số cho phép trong giấy phép.

"Các cơ sở phải cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới. Chấm dứt tình trạng chậm trễ trong việc công khai chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD-ĐT. Các cơ sở, đặc biệt các trường tư thục, nhóm/lớp độc lập rà soát xây dựng lộ trình đào tạo cho giáo viên trình độ trung cấp, tạo điều kiện học nâng chuẩn để đảm bảo quy định theo luật Giáo dục 2019. Kiên quyết không để tình trạng vượt sĩ số trẻ tại các nhóm/lớp theo Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT", bà Điệp yêu cầu.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Đặc biệt, bà Điệp đề nghị các cơ sở trường lớp mầm non phải rà soát và chấn chỉnh các nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, như lắp chấn song lối thoát hiểm, khu vực bếp, kiểm tra các đồ chơi vận động ngoài trời: hư hỏng, bong tróc, độ cao các cầu tuột, tay vịn... Đồng thời, phải khắc phục tình trạng "bê tông hóa" sân trường, tăng cường mảng xanh.

"Các cơ sở giáo dục mầm non cần nghiêm túc thực hiện hồ sơ bán trú, các bảng biểu, sắp xếp các khu vực trong nhà bếp theo quy định, đảm bảo khu vực sống chín riêng; xây dựng khẩu phần ăn cân đối tỷ lệ kalo theo quy định và thực đơn phong phú đa dạng các loại thực phẩm trong tuần", bà Điệp nói.

Sở GD-ĐT TP.HCM: "Không bao che cho các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, bạo hành trẻ"

Theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, đề nghị toàn ngành tập trung vào các giải pháp chiến lược. Đầu tiên và quan trọng nhất, đảm bảo an tuyệt đối cho trẻ. "An toàn không chỉ là không có tai nạn, mà là một môi trường an toàn về cả thể chất lẫn tinh thần. An toàn cho trẻ là yêu cầu cao nhất, không có tai nạn "nhẹ," không có vi phạm "nhỏ" trong giáo giáo dục mầm non. Quan điểm của chúng ta là "kiên quyết xử lý, không bao che cho các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm và bạo hành trẻ", bà Châu khẳng định.

Để thực hiện hóa quan điểm này, theo bà Châu, vai trò quản lý nhà nước của UBND các phường, xã, đặc khu là then chốt, không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin mà phải chủ động xác minh bản chất vụ việc, báo cáo kịp thời và tăng cường kiểm tra, giám sát đặc biệt là tại các nhóm trẻ độc lập và cơ sở tư thục.

Hội nghị diễn ra tại Trường mầm non 19/5, phường Tân Thuận, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Kế đó là vai trò của các cơ sở giáo dục mầm non, phải xem việc bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp là việc làm thường xuyên; xây dựng môi trường làm việc nhân văn để mỗi giáo viên đều cảm thấy được tôn trọng, từ đó lan tỏa tình yêu thương đến trẻ. Đẩy mạnh truyền thông, phối hợp với gia đình, phòng ngừa hơn xử lý.

Nhiệm vụ thứ hai, bà Châu yêu cầu phải nâng cao năng lực quản trị trong bối cảnh phân cấp. Các địa phương cần phát huy tối đa vai trò của các cụm chuyên môn để hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở vùng khó khăn. Quản lý không phải là "cấp phép rồi để đó", mà phải là đồng hành, hướng dẫn và giám sát thường xuyên.

Đồng thời, bà Châu yêu cầu cần đẩy mạnh lộ trình chuẩn hóa và chuyển đổi số. Các cơ sở giáo dục mầm non cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên. Đáng chú ý, bà Châu đề nghị các cơ sở mầm non phải không ngừng cải thiện chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

"Việc cải thiện khu vệ sinh, mảng xanh, môi trường giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Hãy biến mỗi ngôi trường thành một không gian xanh, sạch, đẹp; nơi mà mỗi khu vệ sinh, mỗi góc vận động đều phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và thẩm mỹ", bà Châu nói.