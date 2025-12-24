Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Sau vụ trẻ mất an toàn, Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tục chỉ đạo nóng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
24/12/2025 13:55 GMT+7

Sau các vụ trẻ mất an toàn ở cơ sở mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo nóng, đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non cần được tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em, tăng cường an toàn cho trẻ.

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành công văn tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố. Công văn được ban hành sau khi các phương tiện truyền thông phản ánh một số vụ việc gây mất an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Sau các vụ trẻ mất an toàn, Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tục chỉ đạo nóng - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115, trong một lớp tập huấn hướng dẫn vỗ lưng - ấn ngực khi trẻ bị sặc

ẢNH: BSCC

 Thường xuyên rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn

Cụ thể, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu đề nghị các UBND phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở mầm non tiếp tục thực hiện nghiêm Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, thường xuyên rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn như phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; phòng, chống dịch bệnh, cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị...

UBND phường, xã, đặc khu cần hối hợp với ngành giáo dục, ngành y tế và các cơ quan liên quan tổ chức tọa đàm, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non như hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em, như xử lý khi trẻ bị sặc, hóc dị vật, té ngã... và các kỹ năng cần thiết khác trong nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.

Phường, xã, đặc khu cần tạo điều kiện cho cụm trưởng cụm chuyên môn và cán bộ quản lý cốt cán hỗ trợ chuyên môn giáo dục mầm non triển khai các nội dung bồi dưỡng, tập huấn theo chuyên đề; hỗ trợ giám sát hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ nhất là cơ sở giáo dục mầm non độc lập; nhóm trẻ tối đa 7 trẻ trên địa bàn.

Chuyển từ 'xử lý sau sự việc' sang 'phòng ngừa chủ động'

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các cụm trưởng cụm chuyên môn phải hỗ trợ tích cực về mặt chuyên môn đối với phòng Văn hóa xã hội các phường/xã, đặc khu trong tổ chức hoặc tham mưu tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non. Đặc biệt là các nghiệp vụ, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm; công tác phối hợp với cha mẹ trẻ trong đảm bảo an toàn cho trẻ và giúp trẻ có các kỹ năng biết bảo vệ bản thân, phòng tránh tai nạn thương tích...

"Hiệu trưởng, chủ cơ sở chịu trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch và thường xuyên triển khai rà soát, tự kiểm tra toàn diện các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ tại đơn vị, bao gồm: các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT ban hành; quy trình tổ chức thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; công tác quản lý đội ngũ và phối hợp với cha mẹ trẻ. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình liên quan đến đảm bảo an toàn cho trẻ", Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu.

Sau các vụ trẻ mất an toàn, Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tục chỉ đạo nóng - Ảnh 2.

Chuyên gia Tony Coffey, đồng sáng lập Survival Skills Vietnam - SSVN - hướng dẫn cách sơ cấp cứu nếu trẻ nhỏ bị hóc dị vật

ẢNH: THÚY HẰNG

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, hiệu trưởng, chủ cơ sở mầm non phải phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng đầy đủ, giám sát và phòng, chống dịch bệnh; thực hiện kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu hiệu trưởng, chủ cơ sở mầm non "tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, tránh xảy ra trường hợp mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non gây bức xúc trong dư luận xã hội". Đồng thời, phải "tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chuyển đổi số tại đơn vị để nâng cao hiệu quả khả năng phòng ngừa rủi ro, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn cho trẻ, chuyển từ "xử lý sau sự việc" sang "phòng ngừa chủ động".

Như Thanh Niên đưa tin hôm 15.12.2025, một trẻ 3 tuổi ở TP.HCM tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo. Cơ sở bị tạm ngưng hoạt động, công an đang điều tra nguyên nhân. Trạm Y tế và UBND phường Phú Định, TP.HCM đã có báo cáo về trường hợp trẻ 3 tuổi ngưng tim ngưng thở trước khi nhập viện - tử vong chưa rõ nguyên nhân tại lớp mẫu giáo B.M trên địa bàn phường này. Trước đó, bé ăn trưa tại lớp và có bị sặc thức ăn.


Khám phá thêm chủ đề

