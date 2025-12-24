Sau vụ trẻ mất an toàn, Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tục chỉ đạo nóng

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành công văn tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố. Công văn được ban hành sau khi các phương tiện truyền thông phản ánh một số vụ việc gây mất an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.
Thường xuyên rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn
Cụ thể, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu đề nghị các UBND phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở mầm non tiếp tục thực hiện nghiêm Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, thường xuyên rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn như phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; phòng, chống dịch bệnh, cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị...
UBND phường, xã, đặc khu cần hối hợp với ngành giáo dục, ngành y tế và các cơ quan liên quan tổ chức tọa đàm, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non như hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em, như xử lý khi trẻ bị sặc, hóc dị vật, té ngã... và các kỹ năng cần thiết khác trong nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.
Phường, xã, đặc khu cần tạo điều kiện cho cụm trưởng cụm chuyên môn và cán bộ quản lý cốt cán hỗ trợ chuyên môn giáo dục mầm non triển khai các nội dung bồi dưỡng, tập huấn theo chuyên đề; hỗ trợ giám sát hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ nhất là cơ sở giáo dục mầm non độc lập; nhóm trẻ tối đa 7 trẻ trên địa bàn.
Chuyển từ 'xử lý sau sự việc' sang 'phòng ngừa chủ động'
Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các cụm trưởng cụm chuyên môn phải hỗ trợ tích cực về mặt chuyên môn đối với phòng Văn hóa xã hội các phường/xã, đặc khu trong tổ chức hoặc tham mưu tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non. Đặc biệt là các nghiệp vụ, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm; công tác phối hợp với cha mẹ trẻ trong đảm bảo an toàn cho trẻ và giúp trẻ có các kỹ năng biết bảo vệ bản thân, phòng tránh tai nạn thương tích...
"Hiệu trưởng, chủ cơ sở chịu trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch và thường xuyên triển khai rà soát, tự kiểm tra toàn diện các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ tại đơn vị, bao gồm: các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT ban hành; quy trình tổ chức thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; công tác quản lý đội ngũ và phối hợp với cha mẹ trẻ. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình liên quan đến đảm bảo an toàn cho trẻ", Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu.
Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, hiệu trưởng, chủ cơ sở mầm non phải phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng đầy đủ, giám sát và phòng, chống dịch bệnh; thực hiện kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Đáng chú ý, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu hiệu trưởng, chủ cơ sở mầm non "tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, tránh xảy ra trường hợp mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non gây bức xúc trong dư luận xã hội". Đồng thời, phải "tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chuyển đổi số tại đơn vị để nâng cao hiệu quả khả năng phòng ngừa rủi ro, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn cho trẻ, chuyển từ "xử lý sau sự việc" sang "phòng ngừa chủ động".
Như Thanh Niên đưa tin hôm 15.12.2025, một trẻ 3 tuổi ở TP.HCM tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo. Cơ sở bị tạm ngưng hoạt động, công an đang điều tra nguyên nhân. Trạm Y tế và UBND phường Phú Định, TP.HCM đã có báo cáo về trường hợp trẻ 3 tuổi ngưng tim ngưng thở trước khi nhập viện - tử vong chưa rõ nguyên nhân tại lớp mẫu giáo B.M trên địa bàn phường này. Trước đó, bé ăn trưa tại lớp và có bị sặc thức ăn.
