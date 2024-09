TP.HCM: Bé trai 2 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân sau giờ ăn trưa ở trường

Bé trai 2 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân sau giờ ăn trưa ở trường ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Hôm nay, 22.9, phụ huynh V.N.K.N, trú Q.6, TP.HCM cho biết cháu của anh là D.T.K mới 23 tháng tuổi, sắp 2 tuổi, tử vong chưa rõ nguyên nhân. Bé đi học tại Trường mầm non tư thục V.H, đường Chợ Lớn, Q.6 (TP.HCM) hơn 2 tháng nay.

"Chưa đầy 2 ngày, cháu không còn nữa..."

"Theo những gì gia đình tôi được nhà trường báo lại thì tầm 10 giờ sáng, ngày 20.9, cô bảo mẫu đang đút bé ăn thì bé bỗng như bị nghẹn, các cô ẵm bé tới Bệnh viện Quận 6 để cấp cứu. Khi tiếp nhận, biên bản ở Bệnh viện Quận 6 ghi là bé ngưng tim, tím tái. Bệnh viện Quận 6 sơ cứu rồi chuyển cháu tới Bệnh viện Nhi đồng 1, biên bản cho cháu thấy ngưng tim, tím tái khi tiếp nhận. Sau đó các bác sĩ giúp cháu hồi tim lại, có mạch nhưng cháu phải thở máy, chẩn đoán sau đó cho thấy não cháu bị phù, phổi bị ảnh hưởng. Tới 1 giờ 30 sáng, ngày 21.9 bé mất ở bệnh viện", anh N.kể với phóng viên Báo Thanh Niên. Nguyên nhân tử vong được ghi trong giấy báo tử là "Ngưng tim ngưng thở trước nhập viện. Phù não - phù phổi cấp".

Anh N. cho biết cả gia đình đều bàng hoàng, sốc, đau đớn. Bởi buổi sáng ngày đó anh vẫn ôm chào bé trước khi bé đến trường, một cuộc điện thoại của nhà trường gọi tới thì đã thấy bé như vậy. "Bé D.T.K không có bệnh nền, mấy ngày hôm nay cháu đang bị cảm thôi", anh N. cho hay.

Giấy báo tử của cháu K. ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Anh N. cũng cho biết gia đình đã đồng ý để cơ quan công an và các cơ quan liên quan khám nghiệm tử thi của bé. Kết quả ban đầu được thông báo cho gia đình và các cơ quan có mặt khi đọc kết quả khám nghiệm tử thi là "không có tác động ngoại lực". Còn lại, cơ quan khám nghiệm cho biết cần phải chờ thêm 30 ngày để có thêm các kết quả chuyên sâu khác để tìm ra nguyên nhân khiến bé trai 2 tuổi tử vong.

Anh N. cho biết từ khi xảy ra vụ việc, khi cháu K.cấp cứu ở bệnh viện cho tới lúc đưa bé K. đi hỏa táng, các giáo viên, các cô bảo mẫu trường mầm non cũng như các cô chú ở Q.6 có mặt, hỏi thăm, động viên gia đình...

"Sau khi cơ quan pháp y làm việc, thi thể cháu được đưa đi hỏa táng. Sáng nay, 22.9, gia đình chúng tôi đã lấy tro cốt của cháu và gửi tro trong chùa. Ba mẹ cháu rất đau đớn không còn tâm trí nào, chúng tôi cũng rất đau xót nhưng rất mong sớm tìm được nguyên nhân cháu tôi tử vong. Bởi sáng tôi còn ôm chào bé đi học, chỉ trong vòng chưa tới 2 ngày, bé không còn nữa...", anh N.xúc động.

Q.6 chỉ đạo phải làm nghiêm, xác minh rõ nguyên nhân bé trai 2 tuổi tử vong

Chiều nay, 22.9, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng GD-ĐT Q.6, cho biết Chủ tịch UBND Q.6 đã yêu cầu Phòng GD-ĐT phối hợp với UBND phường, rà soát lại, báo cáo vụ việc, đồng thời chỉ đạo cơ quan công an xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vì sao bé trai 2 tuổi tử vong. Bản thân ông Uyên, ngay trong sáng 20.9 khi nhận được điện thoại báo cáo có xảy ra vụ việc, ông đã lập tức có mặt ở trường mầm non, đồng thời có mặt tại bệnh viện, động viên gia đình đồng ý cho khám nghiệm tử thi cháu bé để tìm ra nguyên nhân cháu tử vong.

"Cơ quan điều tra cũng đã tới trường, trích xuất toàn bộ camera tại trường mầm non, trong đó có giờ ăn trong lớp, đồng thời thu thập mẫu đồ ăn mà các bé ăn hôm 20.9, lấy lời khai từ các giáo viên, nhân viên... Tôi đã xem camera từ đầu tới cuối. Lớp có khoảng 9 bé, có 3 cô giáo. Mỗi cô đút ăn cho 3 bé. Các bé ăn bình thường. Khi đút tới bé K. này thì có vẻ như bé khó ăn. Lần đầu tôi thấy cô dẫn bé ra ngoài để rửa tay rửa miệng cho bé. Sau đó cô lại dẫn bé vào. Thấy em bé khó chịu, cô dẫn bé ra đứng kế bên cô. Thấy bé có gì bất thường, cô mới vỗ lưng cho bé, bé lại càng khó chịu hơn, cô ẵm bé lên, lắc gọi bé rồi thấy không ổn, cô bế bé ra phía trước. Các cô giáo, người thì gọi bảo vệ chở bé đi cấp cứu, người thì gọi hiệu trưởng, gọi người nhà của bé", ông Lưu Hồng Uyên cho biết.

Ông Uyên cho hay Bệnh viện Quận 6 cách trường chỉ mấy trăm mét, nên chỉ khoảng 2-3 phút là bé được di chuyển tới bệnh viện. Tới Bệnh viện Quận 6, bé đã không còn tỉnh táo, nên ngay sau đó bé được chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 1. Ông Uyên cho hay theo kết quả CT chụp hình cho thấy không có dị vật trong phổi của bé K., kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cũng được thông báo không có tác động ngoại lực.

"Tôi nghe cô giáo báo cáo là 2-3 bữa trước ngày xảy ra vụ việc bé có bị bệnh, gia đình có gửi thuốc cho cô giáo để cô cho bé uống", Trưởng phòng GD-ĐT Q.6 cho biết thêm.

Bé D.T.K trong lần được vui trung thu tại trường vừa qua ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Ông Uyên nói: "Trường mầm non tích cực trong việc hỗ trợ gia đình học sinh, hợp tác với cơ quan công an trong quá trình điều tra, đồng thời san sẻ, động viên với sự mất mát quá lớn này của gia đình. Các cán bộ, nhân viên của UBND Q.6, Phòng GD-ĐT của quận cũng túc trực, theo dõi tình hình, động viên, chia sẻ với sự mất mát của gia đình, đồng thời phối hợp với cơ quan công an trong quá trình điều tra. Khi chúng tôi có mặt ở lễ hỏa táng, tất cả mọi người đều đau xót vô cùng. Ngày mai, thứ hai, Phòng GD-ĐT quận cùng các giáo viên, nhân viên sẽ tới nhà bé để tiếp tục thăm hỏi, động viên gia đình".

"Chủ tịch UBND Q.6 đã trực tiếp chỉ đạo, Bí thư quận cũng chỉ đạo sát sao, đề nghị phải xác minh rõ, lý do vì sao bé trai 2 tuổi tử vong như vậy. Ở đây dứt khoát chúng tôi không bênh vực nhà trường, nếu có sai phạm gì ở phía nhà trường, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm bởi ở đây là sinh mạng một con người. Phụ huynh mất con đã vô cùng sốc, đặt vào hoàn cảnh của bất cứ ai cũng sẽ đau xót như vậy", ông Lưu Hồng Uyên nhấn mạnh.

Theo ông Uyên, Trường mầm non tư thục V.H từ trước đến nay chưa để xảy ra sự việc nào đáng tiếc. Trường có lắp camera trong từng lớp học. Sau bữa ăn trưa ngày 20.9, các trẻ còn lại của trường mầm non này đều bình thường.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết bà đã nắm được vụ việc được báo cáo sơ bộ từ Phòng GD-ĐT Q.6. Bà Điệp chỉ đạo phía nhà trường, Phòng GD-ĐT quận trong lúc chờ kết quả từ cơ quan giám định pháp y, tiếp tục theo dõi sát sao vụ việc, hợp tác với cơ quan điều tra, đồng thời động viên, san sẻ với gia đình trẻ.

Trong các văn bản chỉ đạo cũng như buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, Sở GD-ĐT TP.HCM luôn đề nghị phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP.Thủ Đức cần phải phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục mầm non, các trung tâm, cơ sở giữ trẻ để kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo. Kiên quyết đình chỉ, xử lý các cơ sở giáo dục mầm non và cá nhân có hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần đối với trẻ; các cơ sở chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoặc hoạt động sai theo giấy phép được cấp cần được xử lý nghiêm và kịp thời...