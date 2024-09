Ớn lạnh khi nghe điểm lại những vụ bạo hành trẻ em chấn động vừa qua

Hôm nay, 19.9, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức buổi bồi dưỡng năng lực quản lý, nghiệp vụ nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em cho cán bộ quản lý, giáo dục mầm non. Buổi bồi dưỡng được tổ chức trực tuyến, kết nối dữ liệu từ Trung tâm Điều hành giáo dục thông minh TP.HCM tới 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức, với sự tham gia của gần 7.000 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trên tổng số 26.000 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non toàn thành phố.

Trong chương trình, trung tá Bùi Thái Đức, chuyên viên chính Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, mang tới những thông tin đáng chú ý về phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em và các quy định pháp luật liên quan.

Trung tá Bùi Thái Đức, chuyên viên chính Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, điểm lại các vụ bạo hành trẻ em chấn động thời gian qua ẢNH: THÚY HẰNG

Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em

Trung tá Bùi Thái Đức cho biết TP.HCM hiện có khoảng 1,9 triệu trẻ em (19% dân số); hơn 10.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; khoảng 25.500 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đang sống tại cộng đồng.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự, năm 2023, thành phố xảy ra 186 vụ xâm hại tình dục, bạo hành, bạo lực trẻ em với 196 nạn nhân (57 nam, 139 nữ), trong đó có 155 vụ xâm hại tình dục và 16 vụ liên quan đến bạo lực, bạo hành. Con số này của các năm 2022 và 2021 lần lượt là 147 và 114 vụ. Riêng 5 tháng đầu năm 2024, thành phố đã xảy ra 45 vụ với 46 nạn nhân (4 nam, 42 nữ). Trong đó, riêng về xâm hại tình dục chiếm đến 40 vụ.

Số liệu thống kê từ Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố của Sở, các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện và TP.Thủ Đức đã ghi nhận năm 2023 xảy ra 10 vụ việc bạo hành trẻ em. Trong 9 tháng năm 2024 xảy ra 5 vụ việc.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối sau mái ấm tình thương - Kỳ 1: Nỗi bất hạnh của trẻ sơ sinh

Trong buổi bồi dưỡng với sự tham gia của gần 7.000 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non của 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức (TP.HCM), trung tá Bùi Thái Đức điểm lại những vụ bạo lực, bạo hành trẻ em gây phẫn nộ trong dư luận thời gian qua và nhấn mạnh "Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em".

Trẻ em Mái ấm Hoa Hồng bị bảo mẫu hành hạ trong điều tra của Báo Thanh Niên, hình ảnh được trung tá Đức điểm lại trong phần trình bày ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những hình ảnh trẻ em bị bạo hành được điểm lại trong phần trình bày của trung tá Đức ẢNH: THÚY HẰNG

Nguyễn Trung Huyên, kẻ đóng đinh vào đầu cháu bé bị tuyên án tử hình, hình ảnh trong phần trình bày của trung tá Đức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã bị tuyên án tử hình - những hình ảnh trong phần trình bày của trung tá Bùi Thái Đức ẢNH: THÚY HẰNG

Như vụ Nguyễn Trung Huyên, hành nghề thợ mộc, đã hành hạ cháu bé 3 tuổi - con riêng của người tình - bằng cách đổ keo dán gỗ vào mũi đến khi cháu sặc mới dừng lại; pha thuốc diệt cỏ với nước ngọt rồi cho cháu uống; bắt cháu nuốt đinh vít; đánh đập khiến cháu gãy xương tay, tổn hại 21% sức khỏe. Hắn đóng 10 chiếc đinh dài hơn 2 cm vào đầu cháu bé. Cháu bé sau đó đã tử vong. Nguyễn Trung Huyên đã bị tuyên án tử hình.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương – Kỳ 2: Hành hạ không thương tiếc

Trung tá cũng nhắc lại vụ án hành hạ trẻ em chấn động trong xã hội - bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi hành hạ bé An (8 tuổi), con riêng của người tình Nguyễn Kim Trung Thái. Đỉnh điểm là ngày 22.12.2021, trong lúc Thái đi làm, Trang đã liên tục đánh cháu bé khiến nạn nhân bất tỉnh sau đó tử vong. Dù Thái đã xóa camera nhưng cơ quan điều tra đã khôi phục dữ liệu camera, cho thấy Trang đã đánh con riêng của Thái trong suốt 4 tiếng đồng hồ. Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã bị tuyên án tử hình.

Hay bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh, 31 tuổi, quê Đồng Tháp đã lãnh án chung thân vì đánh bé gái 6 tháng tuổi tử vong, bảo mẫu này dùng tay đánh liên tiếp vào đỉnh đầu bé trai 6 tháng tuổi do quấy, khóc khi ăn, thay tã...

Những hình ảnh, video clip hành hạ trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng, Q.12, liên quan loạt bài điều tra "Tội ác trong một mái ấm" của Báo Thanh Niên cũng được trung tá Bùi Thái Đức điểm lại trong nội dung sáng nay. Hai bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương – Kỳ 3: Tuổi thơ bị ‘đầu độc’

Làm giáo dục thì cần có tâm, có tầm, có tình yêu thương với trẻ

Buổi bồi dưỡng năng lực quản lý, nghiệp vụ nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hôm nay còn có sự tham gia từ luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ tham gia chương trình của Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho hay bạo lực, bạo hành trẻ em không chỉ là đánh đập trẻ, mà còn là bạo lực về tinh thần, tâm lý, tình cảm, tình dục. Bà Nữ đau xót kể lại những lần chứng kiến những vết thương trên cơ thể các em nhỏ bị bạo hành, nghe các em kể việc bị cha dượng, người tình của cha/của mẹ bạo hành, xâm hại. Và đỉnh điểm của sự đau đớn chịu không nổi khi xem các hình ảnh được cán bộ điều tra khôi phục dữ liệu từ camera căn hộ của Nguyễn Kim Trung Thái, thấy Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh dã man bé An (8 tuổi) trong liên tục 4 tiếng đồng hồ...

"Tôi muốn nói với các thầy cô giáo rằng khi làm giáo dục, bắt buộc cần phải có tấm lòng, có tâm, có tầm, phải xuất phát từ tình yêu thương trẻ em. Trong cuộc sống, ai cũng có áp lực, cũng có những lúc nóng nảy, nhưng ngay lúc đó, các thầy cô hãy bước ra khỏi phòng đi, bước ra khỏi lớp, đi ra ngoài cho lòng dịu xuống rồi hãy trở lại lớp, tâm trạng các cô sẽ khác ngay", bà Nữ chia sẻ.

"Ngày thường các thầy cô vào lớp thấy đứa trẻ luôn vui vẻ, chào hỏi các cô. Nhưng một hôm, các cô vào lớp và thấy một học trò bỗng nhiên rúm ró, sợ hãi, hay bỗng nhiên tư thế ngồi bị lệch sang một bên như bị đau đớn gì đó, các cô cần phải chú ý xem em đó có vấn đề gì không, biết đâu em đã phải chứng kiến bạo lực trong gia đình, hoặc là nạn nhân của bạo lực, bạo hành. Thầy cô đừng nghĩ là các em đang bị bệnh, bị ốm mệt thôi và không quan tâm gì các em. Thầy cô cần tinh tế, hãy yêu thương, quan tâm tới các em nhiều hơn", bà Nữ trao đổi.

Đồng thời, luật sư Nữ cũng cho rằng trong môi trường lớp học, nhà trường, khi các thầy giáo, cô giáo thấy em nhỏ này bỗng nhiên đánh bạn, nói tục, chửi thề, hãy đừng lập tức quy kết rằng các em hư hỏng, quậy phá. Hãy dành thời gian tìm hiểu sâu xa hơn cuộc sống của các em, những hành vi của các em có thể do nguyên nhân xuất phát từ gia đình, từ việc chứng kiến hoặc là nạn nhân của bạo lực gia đình. Từ đó, các giáo viên thêm yêu thương trẻ, hỗ trợ trẻ, bảo vệ trẻ, tạo ra môi trường an toàn, nơi trẻ có thể phát triển toàn diện và hạnh phúc...

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương – Kỳ 4: Nhẫn tâm trục lợi