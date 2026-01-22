TP.HCM đề nghị trường học 'không pha trộn dầu cũ với dầu mới để 'tiết kiệm'

Trường học phải lựa chọn, thẩm định công khai đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm

Trong công văn mới được gửi tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường học chỉ được ký hợp đồng và tổ chức cung cấp suất ăn, thực phẩm đối với đơn vị đủ điều kiện an toàn thực phẩm; lựa chọn, thẩm định công khai, minh bạch; có biên bản đánh giá điều kiện cơ sở, phương tiện vận chuyển, quy trình giao nhận. 100% thực phẩm, nguyên liệu, gia vị đưa vào bếp ăn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; mỗi lô hàng có thông tin truy xuất, thời gian giao nhận, người giao - người nhận ký xác nhận; tuyệt đối không tiếp nhận thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, hết hạn, ôi thiu, dập nát.

Các trường phải lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan: hợp đồng; hồ sơ pháp lý; hóa đơn, chứng từ; sổ kiểm thực; sổ lưu mẫu; nhật ký vệ sinh; biên bản tự kiểm tra; biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng (nếu có).

Suất ăn bán trú của học sinh một trường tiểu học tại TP.HCM với các món cơm, canh, đồ xào, đồ mặn, trái cây tráng miệng; học sinh có thể lấy thêm cơm, đồ ăn nếu muốn ăn thêm ẢNH: THÚY HẰNG

Để bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căn tin, nhà ăn, các trường phải thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định; vận hành bếp theo nguyên tắc một chiều (tiếp nhận - sơ chế - chế biến - chia suất - rửa), phân định khu sạch - khu bẩn; kiểm soát côn trùng, động vật gây hại; vệ sinh hằng ngày và ghi chép nhật ký.

Trong quy trình kỹ thuật bắt buộc và giám sát hằng ngày, cần thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu theo quy định; kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình tiếp phẩm - chế biến - chia suất - phục vụ; giám sát chất lượng bữa ăn, giá thành và định lượng theo suất.

Đối với suất ăn sẵn, cần quy định rõ trong hợp đồng và giám sát điều kiện vận chuyển, thời gian giao nhận, nhiệt độ bảo quản, dụng cụ chứa đựng an toàn; có biên bản giao nhận từng bữa. "Khi phát hiện dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm: tạm dừng tiếp nhận theo bữa, lô hàng, niêm phong, lưu giữ theo quy định và báo cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý", công văn nêu.

Không dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần, hạn chế tối đa túi nilon để đựng thức ăn nóng

Đáng chú ý, trong công văn của Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ yêu cầu riêng về dầu mỡ và vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc thực phẩm theo hướng dẫn của ngành y tế.

Cụ thể: "Dầu ăn sử dụng trong chế biến phải có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng; có sổ theo dõi nhập - xuất - sử dụng. Không sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần; không pha trộn dầu cũ với dầu mới để "tiết kiệm"; loại bỏ ngay dầu có mùi lạ, đổi màu, nổi bọt, có nhiều cặn sau quá trình chiên rán".

Các bếp ăn, căn tin "không sử dụng hộp xốp để chứa đựng thức ăn, đồ uống đang nóng, thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc thực phẩm chua; hộp xốp chỉ dùng một lần và tạm thời; không hâm nóng thực phẩm trong hộp xốp bằng lò vi sóng. Không sử dụng túi nhựa, bao bì nhựa tái chế, không rõ nguồn gốc để đựng thực phẩm; hạn chế tối đa túi nilon để đựng thức ăn nóng, nhiều dầu mỡ; ưu tiên sử dụng vật liệu an toàn (inox, sứ, thủy tinh hoặc bao bì "food grade" đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm)".

Đồng thời, ngành giáo dục yêu cầu "Không sử dụng ly, khay, tô nhựa mỏng, muỗng nhựa dùng một lần trong bữa ăn học sinh; trường hợp bắt buộc sử dụng vật liệu dùng một lần phải bảo đảm nguồn gốc rõ ràng và đúng hướng dẫn của nhà sản xuất".

Bên cạnh đó công văn của Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu về vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường học đường, trong đó có yêu cầu các cơ sở giáo dục cần "Thực hiện khảo sát sự hài lòng của học sinh đối với công trình vệ sinh vào mỗi học kỳ; trên cơ sở kết quả khảo sát, kịp thời có giải pháp khắc phục tồn tại (nếu có)".

Trước đó, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3958/QĐ-BYT ngày 25.12.2025, ban hành hướng dẫn dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường và nhằm tăng cường quản lý bữa ăn học đường.

Công tác chuẩn bị cho giờ ăn bán trú tại một trường tiểu học tại TP.HCM ẢNH MINH HỌA: THÚY HẰNG

Có thể ăn xế chỉ với một chai nước trà có đường, hương liệu được không?

Một phụ huynh thắc mắc trong thực đơn ở trường, bữa xế chỉ có một hộp nước trà có đường của một hãng sản xuất. Dù sản phẩm này có đóng gói trong bao bì, đầy đủ nhãn mác với các thông tin công ty sản xuất, thành phần, hạn sử dụng..., song phụ huynh này băn khoăn có loại nước này để dùng cho bữa xế ở trường tiểu học có phù hợp không, đảm bảo yêu cầu về dinh dưỡng, năng lượng để các con có thể học tập, tham gia các hoạt động buổi chiều ở trường không?

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Nhi - Nhiễm, Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng, khuyến cáo bữa xế như trên là không ổn. Vì loại nước trà đóng chai kiểu trên có đường nhưng không thể thay thế một bữa xế để cung cấp đúng - đủ năng lượng, dưỡng chất cần thiết cho trẻ em trong độ tuổi học sinh tiểu học. Chưa kể, các sản phẩm nước với đường, hương liệu đóng chai như vậy nên hạn chế dùng cho trẻ em, nó có thể gây ra tình trạng dư thừa đường, có thể gây ra nguy cơ tiểu đường.

Đó là lý do vì sao ngành y tế luôn khuyến khích học sinh ăn nhiều rau, uống nhiều nước, bổ sung vitamin bằng nước ép trái cây tươi, sữa… chứ không phải là nước có đường như trà đường đóng chai.

"Bữa xế cho học sinh tiểu học có thể là một ly sữa, một phần bánh; hoặc một phần bánh mì sanwich (bánh mì kẹp), nhiều trường học hiện nay rất ổn khi cung cấp bữa xế là món ăn nóng cho trẻ nhỏ như một chén súp, một tô nhỏ hoành thánh hay nui, bánh bao…", bác sĩ Thanh Hà cho hay.

Nhiều trường mầm non tại TP.HCM hiện nay cho phụ huynh tới thăm các giờ ăn của con; đồng thời có tủ mát trưng bày các món đồ ăn thật trong các bữa sáng, trưa, xế của trẻ trong ngày, để phụ huynh đưa con đi học sẽ biết con ăn gì ở trường. Đây không phải tủ lưu mẫu thực phẩm ẢNH: THÚY HẰNG

Bác sĩ Thanh Hà cho biết dinh dưỡng cho học sinh vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng tới sự phát triển cuộc đời một người, đặc biệt là những học sinh tiểu học ăn bán trú ở trường, các em thường có bữa trưa - xế ở trường. Bữa ăn học đường phải đảm bảo các tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng, phù hợp với khẩu vị.

Để làm được điều này, nhà bếp chế biến bữa ăn học đường phải đảm bảo bếp một chiều, thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc; đảm bảo an toàn, đáp ứng những yêu cầu chuẩn trong các khâu tiếp phẩm, sơ chế, chế biến, ra món, vệ sinh nhà bếp và dụng cụ ăn uống... Nhân viên nhà bếp phải được khám sức khỏe định kỳ theo chuẩn của Bộ Y tế; được đào tạo, tập huấn thường xuyên về an toàn vệ sinh thực phẩm; trường học ứng dụng công nghệ/phần mềm trong xây dựng thực đơn, đo lường định lượng, khẩu phần dinh dưỡng phù hợp lứa tuổi.