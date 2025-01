Giúp học sinh sống khỏe: Mỗi thầy cô trong trường học đều là một 'đầu bếp'

Sống khỏe, học được nhiều bài học ý nghĩa từ giờ ăn

Đó là những thông điệp mà tiến sĩ (TS) Lê Văn Tuấn, chuyên viên cao cấp, Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GD-ĐT liên tục nhấn mạnh tại các buổi tập huấn công tác tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý cho trường tiểu học diễn ra tại TP.HCM hồi tháng 12.2024. Buổi tập huấn có sự tham gia của đông đảo cán bộ quản lý cấp phòng GD-ĐT các quận huyện, trường học, giáo viên, nhân viên nhà bếp, nhân viên y tế trường học.

Giúp học sinh sống khỏe, sống xanh từ bữa ăn học đường, mỗi giáo viên, nhân viên trường học đều là những đầu bếp, biết nấu ăn từ trái tim để nuôi dưỡng tương lai ẢNH: THÚY HẰNG

Buổi tập huấn không chỉ hướng dẫn các đại biểu dự về quy trình đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh an toàn vệ sinh thực phẩm, cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo sống khỏe, sống xanh, qua đó, các chuyên gia lưu ý đến trách nhiệm của tất cả những người cùng tham gia làm nên giờ ăn an toàn, dinh dưỡng hợp lý và đầy tính giáo dục trong môi trường trường học.

Theo TS Tuấn, bếp ăn không đơn thuần chỉ là nơi học sinh ăn cho nhanh, cho xong mà việc tổ chức giờ ăn cho các em cũng phải có tính giáo dục. Trước tiên là nền nếp, ăn ngủ đúng giờ. Giờ ăn phải được tổ chức nhân văn, khoa học, học sinh biết tự phục vụ, dọn dẹp…

Để làm được điều đó thì khi bước vào trường, đầu bếp, cấp dưỡng, bảo mẫu, nhân viên y tế trường học đều phải là những nhà sư phạm, chứ không chỉ đơn thuần các giáo viên dạy dỗ học sinh mới là nhà giáo. Do đó, dù ở bất kỳ vị trí nào cũng cần hoàn thành tốt chức trách của mình.

Trẻ em được học kỹ năng biết xếp hàng, biết tự phục vụ trong giờ ăn trưa ẢNH: THÚY HẰNG

Trước giờ ăn, giáo viên, cô bảo mẫu cần làm tốt phần "3 phút thay đổi nhận thức", mọi người hãy cùng trò chuyện với các em học sinh về thực đơn hôm nay, thành phần dinh dưỡng trong các món ăn để bữa ăn vui vẻ, các em hiểu về ý nghĩa các món ăn để ăn thật ngon miệng. Ban giám hiệu cũng cần thường xuyên xuống bếp ăn, quan tâm từ việc nhà ăn có đảm bảo ánh sáng, có nóng hay ồn quá không; bàn ghế sạch sẽ không; học sinh có thoải mái không; có xứng đáng là "giảng đường thứ 2" của học sinh không...

TS Tuấn gợi ý các trường học có thể tổ chức những tiết học mở, hoạt động trải nghiệm để trẻ em được thăm nhà bếp, biết các thầy cô làm việc vất vả để tạo ra những phần ăn nóng sốt cho các em. Các trường học cũng có thể cho học sinh đến những nông trại, nơi trồng rau củ cung cấp thực phẩm cho trường học, để các em hiểu về nguồn gốc của thực phẩm và biết trân trọng sức lao động của các cô bác nông dân tạo ra cây rau, trái cà chua. Từ đó các con ăn hết suất ăn của mình, tránh lãng phí thực phẩm, biết bảo vệ môi trường sống, để sống khỏe sống xanh.

Trường tiểu học Trưng Trắc, quận 11 (TP.HCM) trong một ngày mời phụ huynh tới thăm nhà bếp, ăn cơm bán trú cùng con để phụ huynh tin tưởng bữa ăn học đường ẢNH: THÚY HẰNG

Tại Trường tiểu học Trưng Trắc, quận 11, TP.HCM, bếp ăn trong nhà trường được thiết kế, lắp đặt chuẩn Nhật Bản. Trong giờ ăn, các thầy cô trong ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm cùng có mặt trong giờ ăn để nhắc các em ăn nhiều rau, các món cá... để cân bằng dinh dưỡng. Nhân viên y tế trường học và nhà bếp đi quan sát khu vực ăn cơm, xem các em học sinh có ăn ngon miệng không, lắng nghe ý kiến góp ý về từng món ăn.

Bác sĩ Huỳnh Trung Tuần, nhân viên y tế trường học, Trường tiểu học Trưng Trắc, cho biết để giúp học sinh sống khỏe, sống xanh từ bữa cơm trường học, để bữa cơm an toàn, cân bằng dinh dưỡng, đúng chuẩn, mỗi giáo viên, nhân viên trường học đều phải đặt cái tâm của mình vào đó. Phải xem những người ăn cơm là con mình; con mình ăn ngon, ăn hết suất mình mới vui. Cô giáo chủ nhiệm, bảo mẫu cũng vậy, phải xem học sinh như con mình đang ăn cơm ở trường.

Nấu ăn bằng cả trái tim - nuôi dưỡng tương lai

Giảng viên chính, thạc sĩ Bùi Thị Minh Thủy, thành viên Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ẩm thực TP.HCM, nhấn mạnh như vậy trong các buổi tập huấn công tác tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo an toàn thực phẩm, cân bằng dinh dưỡng cho học sinh tiểu học tại TP.HCM.

Thạc sĩ Bùi Thị Minh Thủy hướng dẫn các thầy cô tham gia buổi tập huấn các quy tắc trong tiếp phẩm, sơ chế, chế biến, phục vụ và vệ sinh nhà bếp trường học. Bà Minh Thủy kết luận: "Mỗi người làm việc trong đầu bếp phải "nấu ăn bằng cả trái tim", bởi những món ăn các thầy cô nấu hôm nay là "nuôi dưỡng tương lai" các em.

Trẻ em Trường mầm non Nam Sài Gòn, quận 7, TP.HCM trong giờ ăn trưa ẢNH: XUÂN THƯƠNG

Không chỉ ở bậc tiểu học, tại TP.HCM, ở bậc học mầm non, thời gian qua các phòng GD-ĐT như quận 11, quận Tân Bình, quận 7...; các trường mầm non công lập, ngoài công lập, nhóm lớp độc lập tư thục đều chú trọng việc tập huấn kỹ thuật xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho trẻ.

Như trong ngày 10.1, quận 11 tổ chức chuyên đề "Kỹ thuật xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho trẻ" tại Lớp mầm non Thiên Thần. Buổi tập huấn có sự tham gia của bà Vũ Thị Lệ Hằng, chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, đại diện Phòng GD-ĐT quận 11 cùng cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non thuộc tổ đánh giá chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ của TP.HCM (quận 6, quận 8, quận 11, quận Tân Phú, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh).

Trước đó, ngày 6.11.2024, Trường mầm non 2, quận Tân Bình đã tổ chức chuyên đề cấp quận "Kỹ thuật xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho trẻ trong trường mầm non" cho hơn 107 cán bộ quản lý và nhân viên nấu ăn các trường mầm non công lập, ngoài công lập.

Các giáo viên tham quan giờ ăn được tổ chức tại Lớp mầm non Thiên Thần, quận 11 để tham khảo, trao đổi chuyên môn về kỹ thuật xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho trẻ ẢNH: PHÒNG GD-ĐT QUẬN 11

Các buổi tập huấn nhấn mạnh tới các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nấu ăn các cơ sở giáo dục mầm non nhiều thông tin quan trọng. Như xây dựng thực đơn đảm bảo đủ năng lượng, cân đối các chất, phù hợp với lứa tuổi và thực đơn phù hợp cho các bé dị ứng với một số loại thực phẩm. Thực đơn cho trẻ mầm non phải đảm bảo dinh dưỡng đa dạng, giúp trẻ phát triển toàn diện, tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho trẻ và kích thích vị giác, phát triển thói quen ăn uống lành mạnh và phù hợp cho trẻ.

Đồng thời, thực đơn sống xanh, sống khỏe trẻ mầm non phải thay đổi hàng ngày/tuần (từ 4- 6 tuần các món mặn buổi trưa không trùng lắp). Các món canh, xào nên xen kẽ các món rau lá, rau củ. Đồng thời, thực đơn cần đa dạng nhiều loại thực phẩm (mỗi ngày từ 11 đến 15 loại thực phẩm) để chế biến món ăn cho trẻ. Quản lý các trường phải luôn quan tâm làm sao để trẻ vui vẻ, hào hứng trong bữa ăn, ăn hết suất, phát triển dinh dưỡng hợp lý, khỏe mạnh...