Hàng ngàn sinh viên tranh tài… nấu mì

Tại "Ngày hội sinh viên sống khỏe, sống chất", thạc sĩ Tăng Hữu Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và bà Trần Thị Bích Vân, đại diện Acecook Việt Nam, trao hoa và kỷ niệm chương cho 6 sinh viên tiêu biểu được vinh danh.

Đó là 6 sinh viên Huỳnh Hữu Phước, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; Hán Nữ My Lan, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM; Hán Nữ My Oanh, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM; Nguyễn Thành Phát, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM; Nguyễn Chí Cường, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM; Ngô Nguyễn Duy Nhân, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.