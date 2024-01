Trường học TP.HCM khuyến khích học sinh chấm điểm bữa ăn bán trú

Nhiều trường học TP.HCM khuyến khích học sinh chấm điểm, đánh giá bữa ăn bán trú VŨ ĐOAN

Ngoài việc tổ chức Open Day để công khai thực đơn bán trú, mời phụ huynh tham quan bếp ăn, xem nhà bếp cùng chia cơm, phụ huynh cùng ăn cơm với con để công khai chất lượng giáo dục ở trường học, nhiều trường còn cho các em học sinh chấm điểm bữa ăn bán trú hay cho các em mang hộp cơm từ nhà đến trường…



Phụ huynh được đến trường không chỉ một ngày

Tại trường tiểu học Hồng Đức, Q.8, TP.HCM, phụ huynh không chỉ được đến trường xem con ăn cơm ra sao, ngủ bán trú như thế nào trong một ngày mà xuyên suốt trong năm học, phụ huynh có con ăn bán trú đều có thể thay phiên vào trường trong giờ ăn cơm của con.

Cô Phùng Lê Diệu Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ví dụ trong tuần này mời phụ huynh của khối 5 đến trường, thì tuần sau sẽ là các ngày mà phụ huynh khối 1 có thể đến trường vào giờ ăn của con, kế đó là tuần cho phụ huynh khối 2… Cứ lần lượt như vậy, các cha mẹ nào nếu sắp xếp được thời gian rảnh sẽ được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn vào trường xem các con ăn suất cơm bán trú ra sao, nơi nghỉ trưa như thế nào để an tâm khi các con được học tập tại trường.

Phụ huynh tới trường thăm nhà bếp, xem các con ăn bán trú ra sao tại Trường tiểu học Hồng Đức, Q.8

Tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, nhà trường cũng tổ chức ngày hội Open Day để cha mẹ vào thăm nhà bếp, xem các nhân viên chia cơm cho các học sinh, cùng ăn thử suất cơm bán trú tại trường… để xem cơm bán trú tại trường ra sao.

Để lắng nghe ý kiến của học sinh đánh giá về cơm bán trú, các giáo viên chủ nhiệm, nhân viên bảo mẫu, ban giám hiệu nhà trường thường xuyên đi đến các khu vực ăn của mỗi lớp, quan sát các em học sinh khi ăn trưa, xem các học sinh có ăn hết khẩu phần của mình hay không, lắng nghe các ý kiến các em đánh giá như thế nào về các món ăn…

Cho học sinh mang cơm nhà tới lớp

Trong năm học 2023-2024, Trường THCS Minh Đức, Q.1 đang sửa chữa, xây dựng lại một số hạng mục. Do đó, thời gian này bếp ăn bán trú tại trường tạm ngưng, nhà trường sử dụng đơn vị cung cấp suất ăn cho các em học sinh. Để đảm bảo an toàn, chất lượng cho các suất ăn bán trú, ban giám hiệu nhà trường, nhân viên y tế, đại diện cha mẹ học sinh có các buổi kiểm tra định kỳ, đột xuất bếp ăn cung cấp suất ăn cho học sinh để đảm bảo an toàn, đảm bảo chất lượng cho bữa ăn.

Đồng thời, nhà trường cũng có các ngày mời phụ huynh đến trường tham quan quy trình phục vụ suất ăn, cân chia, lưu mẫu và phân phối đến từng lớp cũng như cùng ăn cơm với con tại trường.

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 mời phụ huynh vào trường ăn cơm cùng con

Đặc biệt, Trường THCS Minh Đức cũng cho phép học sinh mang cơm được chuẩn bị từ nhà đến trường, để các học sinh ăn trong giờ ăn trưa. Hiện nay trường có khoảng 50 học sinh mang cơm từ nhà đến trường. Để được đồng ý, phụ huynh cần viết đơn đăng ký, đảm bảo chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm cho suất ăn trưa của con. Cách làm này nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều phụ huynh, học sinh.

Cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức, cho biết từ năm học 2022-2023 đến nay học sinh đều được chấm điểm bữa ăn bán trú. Mỗi tháng một lần, học sinh được đánh giá chất lượng bữa ăn bán trú trong tháng. Trường đưa ra 4 mức đánh giá gồm: Rất ngon, ngon, không ngon, dở tệ. Sau đó cán bộ phụ trách sẽ tổng hợp, phân tích, yêu cầu nhà bếp hay đơn vị cung cấp suất ăn điều chỉnh.

Mỗi ngày một thầy/cô trong ban giám hiệu cùng ăn cơm với học sinh

Tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Q.4, nhà trường đang liên kết với căn tin trường học để nấu suất ăn cho học sinh.

Thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mỗi ngày sẽ có một thầy/cô trong ban giám hiệu sẽ ăn cùng các em để giám sát chất lượng bữa ăn. Phụ huynh cũng có thể đăng ký ăn cơm cùng các con. Nhà trường luôn tin rằng khi có sự đồng hành của phụ huynh trong các công tác của nhà trường, đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện hơn, các bữa ăn bán trú của học sinh khi được tăng cường kiểm tra, giám sát cũng được đảm bảo về số lượng, chất lượng.

Bữa ăn bán trú cực kỳ quan trọng với học sinh tại trường

Ngày 28.12 vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM ra văn bản về tuyên truyền thông điệp đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh tiểu học trong thành phố.

Theo đó, Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố (nay là Sở An toàn thực phẩm TP.HCM) đã thực hiện sản phẩm truyền thông với tên gọi "Video mini game chủ đề an toàn thực phẩm". Trong video này có các câu hỏi trắc nghiệm dưới hình thức sinh động, nhiều hình ảnh hoạt hình. Từ đó giúp học sinh tiểu học dễ xem, dễ nhớ, dễ thực hành thường xuyên các nguyên tắc đảm bảo an toàn trong việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn vì sức khỏe của chính các em. Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP.Thủ Đức triển khai video này đến các học sinh tiểu học...