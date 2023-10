TP.Thủ Đức chỉ đạo khẩn về an toàn thực phẩm trong trường học

Học sinh Trường tiểu học Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM tạm dừng ăn bán trú từ ngày 26.10. Nhiều em nhà xa, ba mẹ mua cơm hộp đến và nhờ cô bảo mẫu cho các em ăn, chờ đến buổi chiều học tiếp. VŨ ĐOAN

Công văn được UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) ban hành chiều nay, 30.10 nhằm tăng cường đảm bảo sức khỏe cho các học sinh trước nỗi lo lắng của phụ huynh về suất ăn bán trú mà thời gian qua báo chí đã phản ánh.

UBND TP.Thủ Đức đề nghị Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức khẩn trương chỉ đạo các trường có bếp ăn tập thể và căn tin chủ động thường xuyên tự kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các trường trong diện quản lý phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm các hướng dẫn của các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm. Đồng thời, Phòng GD-ĐT phải cáo kết quả đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học trên địa bàn về cho thường trực UBND TP.Thủ Đức và Sở GD-ĐT theo quy định.

UBND TP.Thủ Đức yêu cầu Phòng Y tế chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ sở cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn TP.Thủ Đức; kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Phòng Y tế phối hợp Phòng GD-ĐT, Trung tâm Y tế tổ chức tập huấn kiến thực, kỹ năng thực hành đảm bảo an toàn thực phẩm cho 100% chủ cơ sở và người tham gia chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học (đến ngày 30.11.2023).

Tính đến hôm nay, 30.10, có 6 trường trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM) tạm ngưng ăn bán trú VŨ ĐOAN

Công văn của UBND TP.Thủ Đức cũng đề nghị Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức viết bài tuyên truyền, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; Phối hợp Phòng Y tế trong công tác kiểm tra tất cả các bếp ăn tập thể, căn tin trường học trên địa bàn TP.Thủ Đức; Phối hợp với Phòng GD-ĐT trong công tác giám sát các bếp ăn tập thể, căn tin trường học, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.

Công văn cũng đề nghị Đội Quản lý an toàn thực phẩm số 2 phối hợp, hỗ trợ công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành của UBND TP.Thủ Đức và UBND các phường.

Đáng chú ý, UBND TP.Thủ Đức giao UBND 34 phường trên địa bàn cần chủ trì công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các trường học, nhóm trẻ trên địa bàn phường, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Thống kê, lập danh sách toàn bộ các nhóm trẻ, nhóm trẻ có bếp ăn bán trú trên địa bàn phường gởi về Trung tâm Y tế (trước ngày 29.11.2023); Kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh thực phẩm xung quanh khu vực trường học.

Trường tiểu học Phước Thạnh, TP.Thủ Đức, TP.HCM họp phụ huynh, bàn về kế hoạch tổ chức ăn bán trú hôm 27.10.2023 PHỤ HUYNH CUNG CẤP

UBND 34 phường cũng cần tăng cường công tác truyền thông trên hệ thống loa phát thanh của phường các nội dung tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các nguy cơ, tác hại của thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học...

Nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh Chiều 30.10, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, cho biết những ngày qua, ngay khi có các thông tin liên quan một đơn vị cung cấp suất ăn cho các trường trên địa bàn khiến phụ huynh lo lắng, Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức đã họp, triển khai tới các hiệu trưởng các trường, thông tin đầy đủ vụ việc. Phòng GD-ĐT cũng lắng nghe ý kiến của phụ huynh về kế hoạch tổ chức bán trú sắp tới, tiếp tục với đơn vị cung cấp suất ăn công ty cũ hay thay đơn vị mới. Bà Hiền cho biết, tới hôm nay, 30.10, có 6 trường tạm ngưng ăn bán trú cho tới khi tìm được công ty cung cấp suất ăn mới. Bà Hiền cho hay khi tạm dừng ăn bán trú, tìm đối tác mới thì cũng phát sinh khó khăn. Nhà trường cũng có những trao đổi, mong phụ huynh tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng nhà trường, có những giải pháp cùng nhà trường duy trì việc dạy và học. Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức sẽ đồng hành cùng các trường và đại diện cha mẹ học sinh trong quá trình tìm hiểu hồ sơ, đánh giá thực tế năng lực của các công ty cung cấp suất ăn để tìm được đối tác uy tín, đảm bảo cung cấp suất ăn an toàn cho học sinh, để học sinh yên tâm học tập, phụ huynh yên tâm làm việc. Đồng thời, bà Hiền cho biết, Phòng GD-ĐT cũng sẽ thường xuyên nắm bắt thông tin, có những lưu ý, nâng cao chất lượng bữa ăn của các em học sinh. Phòng sẽ cùng với đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường giám sát, kiểm tra tới tất cả các công ty cung cấp suất ăn bán trú, bếp ăn, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học. Phòng GD-ĐT cũng có công văn, gửi tới tất cả các trường học, các công ty cung cấp suất ăn, căn tin… để các đơn vị tuân thủ pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong cung cấp thực phẩm suất ăn cho nhà trường trong địa bàn...