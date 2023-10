Từ 1.11 Thủ Đức kiểm tra đột xuất cơ sở cung cấp suất ăn, bếp trường học

Bên trong một công ty cung cấp suất ăn bán trú được đoàn kiểm tra liên ngành TP.Thủ Đức, TP.HCM kiểm tra đột xuất ĐOÀN KIỂM TRA CUNG CẤP

Đó là nội dung quan trọng trong "Kế hoạch kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn TP.Thủ Đức năm học 2023-2024" của UBND TP.Thủ Đức, TP.HCM ban hành chiều nay (30.10).

UBND TP.Thủ Đức có động thái trên sau khi Báo Thanh Niên và nhiều cơ quan báo chí phản ánh thông tin về bữa ăn bán trú của học sinh tại thành phố này trong những ngày qua.

Kiểm tra đột xuất

Đối tượng kiểm tra đợt này gồm: Tất cả cơ sở bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn TP.Thủ Đức; cơ sở cung cấp suất ăn trong trường học; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nguyên liệu, phụ gia, bao bì… được sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể; các cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay; cơ sở có đơn phản ánh, khiếu nại về an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, theo kế hoạch được UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) ban hành, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đột xuất không báo trước đơn vị được kiểm tra.

Về thời gian kiểm tra, các buổi kiểm tra đột xuất trên được thực hiện trong tháng cao điểm từ ngày 1-30.11. Sau thời gian nêu trên sẽ tiếp tục thực hiện theo các kế hoạch kiểm liên ngành, chuyên ngành đã được ban hành và tham mưu bổ sung các kế hoạch phù hợp với từng thời điểm.

Các nội dung kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học tại TP.Thủ Đức gồm: quy trình chế biến thực phẩm; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ mua vào, hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm, giấy tờ liên quan đến nguyên liệu, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Đặc biệt, đoàn kiểm tra cũng kiểm tra chất lượng dinh dưỡng bữa ăn đã đạt yêu cầu về dinh dưỡng cho học sinh hay chưa; kiểm nghiệm nước sử dụng trong chế biến; kiểm tra sổ thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và công tác lưu mẫu.

Bên trong Trường tiểu học Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM, nơi đang tạm dừng phục vụ bữa ăn bán trú THÚY HẰNG

Đoàn kiểm tra cũng kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở, bao gồm điều kiện vệ sinh cơ sở; điều kiện trang thiết bị, dụng cụ; điều kiện về con người. Đồng thời còn kiểm tra các hồ sơ pháp lý và nội dung khác theo yêu cầu của các thành viên tham gia đoàn.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra thực hiện lấy mẫu sản phẩm có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, gửi mẫu kiểm nghiệm thực phẩm tại các trung tâm kiểm nghiệm được chỉ định. Các nội dung khác có liên quan phục vụ công tác quản lý chuyên ngành sẽ theo yêu cầu của các thành viên tham gia đoàn kiểm tra liên ngành.

Các đoàn kiểm tra phải báo cáo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm khi kết thúc đợt kiểm tra hoặc báo cáo nhanh kết quả kiểm tra khi có yêu cầu.

Các buổi kiểm tra đột xuất cơ sở cung cấp suất ăn trường học, bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học ở TP.Thủ Đức nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học. Ngoài ra cũng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế, ngăn ngừa các sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh. Đồng thời, có kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Kiểm tra có trọng tâm, đảm bảo khách quan, chính xác

UBND TP.Thủ Đức chỉ đạo công tác kiểm tra đột xuất các cơ sở cung cấp suất ăn trường học, bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học ở TP.Thủ Đức cần phải kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để nắm bắt được đầy đủ, cụ thể tình hình chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra phải bảo đảm tính khách quan, chính xác, đúng quy trình và thủ tục theo luật định; không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.

6 trường học tại TP.Thủ Đức, TP.HCM tìm công ty cung cấp suất ăn mới THÚY HẰNG

Trong quá trình kiểm tra cần kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức cán bộ quản lý trường học, người chế biến thực phẩm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, chủ động thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học.

Trước đó, ngày 15.9, UBND TP.Thủ Đức, TP.HCM đã ban hành Công văn số 555 về kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn TP.Thủ Đức, việc kiểm tra diễn ra xuyên suốt năm học 2023-2024.