Giáo dục

Thịt cá bốc mùi, chảo dầu 'đen kịt' trong bếp ăn trường học

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
29/10/2025 06:55 GMT+7

Phụ huynh Hà Nội đầy bất an khi kiểm tra đột xuất bếp ăn trường học và liên tiếp phát hiện thực phẩm 'bốc mùi', chảo dầu rán đồ ăn 'đen kịt'…

Chỉ phát hiện khi… kiểm tra đột xuất

Một phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Thọ Lộc (xã Phúc Thọ, Hà Nội) phản ánh tới Báo Thanh Niên kèm hình ảnh ghi lại sau buổi kiểm tra đột xuất nơi chế biến bữa ăn bán trú của trường con mình vào sáng 24.10 vừa qua. 

Thịt cá bốc mùi, chảo dầu 'đen kịt' trong bếp ăn trường học - Ảnh 1.

Phụ huynh bất an khi thấy chảo dầu chế biến đồ ăn cho con có màu đen kịt, đặc quánh

ẢNH: PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Theo đó, hình ảnh phản ánh chảo dầu ăn đen kịt, đặc quánh dùng để chiên đồ ăn cho học sinh, dụng cụ nấu bếp cũng cho thấy không đảm bảo vệ sinh… 

"Khi phụ huynh có ý kiến đổi nhà cung cấp và đổi sữa thì nhà trường và bên cung cấp đưa ra đủ lý do không muốn đổi. Thật sự quá lo sợ cho sức khỏe của các con, thử hỏi xem nhà cung cấp và đại diện phía nhà trường có con ăn cơm nấu như thế có được không?", vị phụ huynh bức xúc.

Bà Bùi Thị Ngọc Tú, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thọ Lộc, xác nhận việc một nhóm phụ huynh đã tự đi kiểm tra đột xuất bếp ăn của Công ty Mỹ Giang (đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh của trường) sáng 24.10 mà không báo trước hay liên hệ với nhà trường. 

Theo bà Tú, ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã phối hợp cùng lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phúc Thọ, nhân viên y tế và đại diện nhà trường đến kiểm tra. Thời điểm đó, dầu ăn trong chảo không có màu đen như phản ánh.

Dù vậy, bà Tú cho biết, UBND xã Phúc Thọ đã yêu cầu nhà trường tổ chức họp phụ huynh để thống nhất việc lựa chọn hoặc thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn. Việc này cần thời gian kiểm tra kỹ lưỡng quy trình, năng lực và khả năng cung ứng của từng đơn vị để tránh quá tải, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Được biết, Công ty Mỹ Giang không chỉ cung cấp bữa ăn bán trú cho Trường tiểu học Thọ Lộc mà còn cung cấp cho những trường khác trên địa bàn xã Phúc Thọ, vì vậy phụ huynh các trường như tiểu học: Sơn Đông, Phúc Hòa… cũng trong tâm trạng lo lắng vì tuần nào trong thực đơn cũng có món chiên, xào; nếu sử dụng dầu ăn như vậy thì không thể coi là chuyện bình thường.

Mới đây, một phụ huynh đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh kèm clip về bếp ăn bán trú tại Trường tiểu học Chu Minh (xã Quảng Oai, Hà Nội). Hình ảnh được ghi lại bởi một nhóm phụ huynh khi bất ngờ kiểm tra bếp ăn trường học và phát hiện túi cá rô phi phi lê đã bị ôi. Một người cầm miếng cá lên trước máy quay, lấy tay miết nhẹ và cho biết: "Cá rô phi thối không ăn được". 

Ngoài ra, còn một rổ thịt được cho là đã rửa qua cho đỡ mùi ôi và nhớt nhưng vẫn không sạch mùi. Clip cũng ghi lại hình ảnh một phụ nữ nhận đây là lỗi của công ty cung cấp thực phẩm và xin lỗi nhưng không được nhóm phụ huynh chấp nhận.

Đơn vị nào cũng "đủ điều kiện"

Làm rõ sự việc trên, báo cáo ngày 26.10 của UBND xã Quảng Oai cho biết, đơn vị cung cấp thực phẩm cho Trường tiểu học Chu Minh là Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Đào Lượng. 

Thịt cá bốc mùi, chảo dầu 'đen kịt' trong bếp ăn trường học - Ảnh 2.

Phụ huynh Trường tiểu học Chu Minh phát hiện thịt cá "bốc mùi" được đưa vào bếp ăn trường học

ẢNH: PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Sau khi nhận được phản ánh, UBND xã đã làm việc với Trường tiểu học Chu Minh, đại diện phụ huynh học sinh và đơn vị cung cấp thực phẩm để xác minh thông tin, xem xét mức độ vi phạm và xử lý theo quy định. 

UBND xã sau đó cũng thông báo tạm dừng hoạt động cung cấp suất ăn tổ chức bữa ăn bán trú của công ty này trên địa bàn xã, triển khai đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp khác…

Trên cơ sở xem xét mức độ vi phạm, UBND xã Quảng Oai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 24 triệu đồng, đăng tải các thông tin về việc dừng hoạt động cung cấp suất ăn, xử phạt vi phạm hành chính đối với với công ty này trên trang thông tin điện tử của xã để người dân biết.

Trước đó, cũng trong tháng 10, vụ việc thịt ôi, trứng bốc mùi được đưa vào bếp ăn Trường tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) do phụ huynh kiểm tra và phát hiện cũng gây xôn xao dư luận. Với cách giải quyết chưa thỏa đáng của nhà trường sau lùm xùm này (dừng hợp tác với đơn vị cung cấp suất ăn và dừng luôn việc tổ chức bán trú), nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học để phản đối. 

Chỉ sau khi UBND thành phố và Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo trực tiếp, nhà trường mới rốt ráo hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đơn vị cung cấp suất ăn mới thực hiện nấu ăn, để hoạt động bán trú của học sinh không bị gián đoạn.

Liên tiếp những vụ việc về thực phẩm không an toàn trong các bếp ăn bán trú được phát hiện khiến phụ huynh rơi vào trạng thái bất an, lo lắng. Thế nhưng, sau mỗi vụ việc, cách làm thường thấy là dừng hợp tác với đơn vị cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn bán trú, tìm đơn vị khác và yêu cầu những người có liên quan "rút kinh nghiệm". 

Cách giải quyết "dễ dãi" này tất nhiên không thể làm an lòng các bậc phụ huynh, bởi lẽ, đơn vị nào khi được lựa chọn cung cấp bữa ăn cũng đều khẳng định "đủ điều kiện" với rất nhiều hứa hẹn kèm theo, vậy mà sau khi "có chuyện" lại chỉ bị dừng hợp đồng và tìm đơn vị khác, cũng "đủ điều kiện" như thế.

"Phụ huynh chúng tôi thì cho rằng "đủ điều kiện" chỉ là thông tin ban đầu, còn vận hành, giám sát thực hiện thì phải là trách nhiệm của nhà trường. Không thể cứ thay đơn vị cung cấp là xong", một phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Cự Khê nêu quan điểm.

Công khai, minh bạch để phụ huynh giám sát

Sau hàng loạt lùm xùm về bữa ăn bán trú, mới đây Tổ kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của TP.Hà Nội do bà Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố, đã đến Trường tiểu học Chu Minh (xã Quảng Oai) kiểm tra đột xuất quy trình tổ chức bếp ăn bán trú của trường này.

Tại buổi kiểm tra, bà Hà yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn thủ đô nói chung cần thực hiện đúng hướng dẫn đánh giá về an toàn thực phẩm để tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên địa bàn thành phố năm học 2025 - 2026. 

Trong đó, phải thực hiện nghiêm túc việc làm rõ tiêu chí, chấm điểm cụ thể theo từng tiêu chí để lựa chọn số ít những đơn vị tốt nhất, bảo đảm đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở cho các trường có căn cứ lựa chọn. 

Với các nhà cung cấp nước uống, sữa, ưu tiên những thương hiệu lớn, uy tín, cắt giảm các khâu trung gian, hướng tới mục tiêu dành những sản phẩm tốt nhất, có lợi nhất dành cho học sinh.

Cùng đó, bà Hà lưu ý phải làm tốt trách nhiệm của chính quyền địa phương ở phường, xã trong việc kiểm tra thường xuyên, liên tục, đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý những điểm chưa đạt yêu cầu. Với các trường học, phải công khai, minh bạch để phụ huynh, nhân dân giám sát hiệu quả. 

Theo đoàn kiểm tra, việc kiểm thực 3 bước trong quy trình thực hiện bữa ăn bán trú cực kỳ quan trọng, nhưng thực tế cho thấy nhiều đơn vị chưa làm thường xuyên, liên tục. 

Các trường học phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc này, bảo đảm theo đúng biểu mẫu, rõ về cảm quan mùi vị, màu sắc, sự nguyên vẹn của thực phẩm... Nếu thực sự kiểm tra, giám sát nghiêm túc, đơn vị phục vụ bữa ăn bán trú chắc chắn không dám làm sai, làm ẩu.

