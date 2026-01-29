TP.HCM họp báo, trả lời về công ty cung cấp suất ăn bán trú gây bức xúc

Buổi họp báo có sự hiện diện của ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban, Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, đại diện UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM.

Liên quan vấn đề công ty cung cấp suất ăn bán trú đang được dư luận quan tâm, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM, cho biết vào ngày 28.1.2026, Báo điện tử Dân Việt (danviet.vn) đăng tải loạt bài điều tra với tiêu đề: "Sự thật phía sau những suất ăn học đường ở TP.HCM: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!", phản ánh dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food), địa chỉ tại 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM, trả lời tại họp báo chiều 29.1 ẢNH: BÍCH THANH

Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát nội dung được nêu trên Báo Dân Việt, qua đó UBND xã cung cấp và làm rõ một số thông tin liên quan đến sự việc.

Quan điểm của UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM về nội dung Báo Dân Việt phản ánh

Đại diện UBND xã Hiệp Phước nói: "Vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tại xã Hiệp Phước, UBND xã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được đặt lên hàng đầu gắn với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Vì vậy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch hàng năm, định kỳ và đột xuất khi có thông tin phản ánh để triển khai thực hiện đồng bộ, với nhiều giải pháp từ công tác kiểm tra, phối hợp với Sở An toàn thực phẩm thành phố kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cung cấp thức ăn trên địa bàn xã".

"UBND xã Hiệp Phước đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Dân Việt về dấu hiệu cơ sở cung cấp suất ăn học đường sử dụng thực phẩm hết hạn. Đây là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh và niềm tin của phụ huynh. UBND xã khẳng định sẽ phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm", bà Hạnh, đại diện xã nói.

UBND xã Hiệp Phước sẽ làm gì sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí?

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ quý cơ quan báo, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thông tin; đồng thời đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chủ trì, phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ các nội dung thông tin phản ánh của báo.

"Bên cạnh đó, UBND xã đã chỉ đạo các ngành chuẩn bị cử nhân sự và các điều kiện khác có liên quan để phối hợp, hỗ trợ đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của thành phố tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền. Ngay trong buổi chiều cùng ngày (28.1.2026), UBND xã cùng các ngành chức năng có liên quan đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG theo Quyết định số 107/QĐ-SATTP ngày 28.1.2026 của Sở An toàn thực phẩm thành phố", bà Hạnh thông tin.

Đông đảo phóng viên có mặt, tác nghiệp tại buổi họp báo ẢNH: THÚY HẰNG

Buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, trong đó có trả lời những câu hỏi nóng về công ty cung cấp suất ăn bán trú được quan tâm ẢNH: THÚY HẰNG

UBND xã Hiệp Phước đã từng tổ chức kiểm tra cơ sở này chưa? Kết quả ra sao?

UBND xã Hiệp Phước trả lời từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, từ 1.7.2025 đến nay, UBND xã Hiệp Phước đã từng tổ chức 3 đợt kiểm tra đối với cơ sở này theo kế hoạch chung về an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Lần 1 là ngày 17. 10.2025, UBND xã đã phối hợp đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (theo Quyết định số 221/QĐ-SATTP ngày 10.10.2025 của Sở An toàn thực phẩm thành phố). Kết quả tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra chưa phát hiện hành vi vi phạm.

Lần 2 là ngày 9.1.2026. UBND xã đã chỉ đạo Công an xã và Phòng kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát diễu tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu, môi trường (sau đây gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP.HCM kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (theo Quyết định kiểm tra số 210/QĐ-KT ngày 8.1.2026 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM về việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm). Đoàn kiểm tra đã thu thập mẫu thực phẩm và mẫu nước thải của Công ty để phân tích, kiểm nghiệm theo quy định. Hiện nay, đang chờ kết quả kết luận của cơ quan chức năng.

Lần 3 là ngày 28.1.2026, ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh của quý báo như đã nêu trên", bà Hạnh thông tin.

Lãnh đạo xã Hiệp Phước cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Chỉ đạo mới nhất về suất ăn bán trú của Sở GD-ĐT TP.HCM

Đến trưa nay (29.1) theo thống kê của phóng viên, có ít nhất 8 trường học ở TP.HCM tạm dừng tổ chức ăn bán trú hoặc đổi nhà cung cấp suất ăn/thực phẩm với công ty bị phản ánh trên. Gồm: Trường tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng), Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận), Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo (phường Hiệp Phước), Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), Trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng), THCS Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), Trường mầm non Hoa Hồng (phường Phú Thuận).

Chiều nay, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ có văn bản yêu cầu các trường dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).

Hiệu trưởng các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đánh giá tổng thể các yếu tố. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng phương án tổ chức cho học sinh ăn bán trú hiệu quả nhất, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với tất cả các trường còn lại (không sử dụng sản phẩm của Sago Food), cần tăng cường giám sát từng khâu trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.