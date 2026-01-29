Mang cơm đến trường, phụ huynh bật khóc lo lắng bữa ăn bán trú của con

Trưa nay (29.1), phóng viên Báo Thanh Niên có mặt tại cổng Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận, TP.HCM - một trong những trường học tạm dừng ăn bán trú sau phản ánh về thực phẩm của công ty cung cấp suất ăn, từ một cơ quan báo chí. Nhiều phụ huynh chờ ở cổng trường để đón con về buổi trưa, ăn cơm tại nhà, chiều lại đi học. Nhiều phụ huynh mang cơm đến, nhờ nhân viên trường học mang vào cho con.

Phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận, mang cơm tới trường cho con, trưa 29.1 sau khi trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú ẢNH: THÚY HẰNG

"Tôi sốc, tôi rất buồn"

Chị N., phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, cho biết con lớn của chị đang học lớp 8, cũng có 5 năm học ở trường này, bạn nhỏ đang học lớp 3 ở đây. Tranh thủ buổi trưa, chị tạm gác lại công việc để mang cơm tới cho con ăn. "Hôm qua tôi đang làm việc thì thấy xung quanh nhà tôi họ nói với tôi tình hình ở công ty giao cơm cho rất nhiều trường học ở thành phố. Tôi rất sốc, rất buồn, trẻ con không có tội gì cả, không biết gì cả", chị N. rơi nước mắt.

"Ở các nước tôi thấy họ rất kỹ càng cho bữa ăn cho trẻ em, khâu mang thịt vào bếp ăn để nấu cũng phải rất kỹ để tránh nhiễm khuẩn. Bữa ăn học đường đâu phải chỉ một, hai cháu ăn đâu, nó ảnh hưởng nhiều lắm", phụ huynh này nói.

Người mẹ có 2 con đang học tiểu học và THCS tại TP.HCM mong muốn sau vụ việc này các cơ quan ban ngành cần tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đặc biệt chú ý an toàn thực phẩm đạt chuẩn để bữa ăn không ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ em.

Nhiều phụ huynh âu lo về bữa ăn bán trú từ trước đến nay của con ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận, TP.HCM, tranh thủ buổi trưa mang cơm cho con, sau khi trường dừng tổ chức bán trú ẢNH: THÚY HẰNG

Ông ngoại của một học sinh lớp 3 (xin giấu tên), Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng cho hay hôm qua sau khi nghe thông tin phản ánh về thực phẩm của công ty cung cấp suất ăn cho các trường học, ông "tá hỏa tam tinh", "nghe muốn xỉu luôn". Trưa nay, ông đến trường để đón cháu về, ăn cơm ở nhà cho yên tâm. Ông cho biết "sắp tới khi nhà trường sắp xếp được đơn vị nào cung cấp suất ăn, đàng hoàng chân chính, thì dù có mắc hơn chút xíu, phụ huynh tằn tiện hơn để đóng tiền ăn cho con cũng được".

"Học sinh là nhân tài của đất nước sau này, nếu suất ăn của các cháu bị sao có thể ảnh hưởng bộ não về lâu dài. Phụ huynh đi làm ngày đêm để có tiền lo cho con ăn học nên có sự việc này thì ai cũng rất buồn. Tôi mong muốn cơ quan ban ngành cần vào cuộc kiểm tra, nếu có sai phạm thì phải xử lý nghiêm khắc, nghiêm minh để làm gương. Để người nấu ăn chân chính sẽ phục, người mà nấu ăn gian dối sẽ sợ", phụ huynh nói.

Đồng thời, ông cũng cho biết những phụ huynh như ông đều mong tất cả các suất ăn bán trú cho trẻ em phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. "Các đơn vị cần lựa người nấu ăn biết thương trẻ, thương người, đừng ham lợi nhuận nhiều mà nấu không có lương tâm. Lương tâm thì còn mãi, đồng tiền ăn rồi cũng hết, nó là vật ngoài thân thôi", người đàn ông bộc bạch.

Phụ huynh đón con về trưa 29.1, chiều sẽ quay lại học ẢNH: THÚY HẰNG

Nhiều phụ huynh đến đón con về trưa nay, sau khi trường tạm dừng ăn bán trú ẢNH: THÚY HẰNG

Hơn 400 học sinh mang cơm theo, nhiều phụ huynh đón con về sau khi trường tạm dừng ăn bán trú

Trưa nay (29.1), ông Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng, TP.HCM, cho biết hôm nay có khoảng 471 học sinh nhà trường mang cơm theo, nhà trường và phụ huynh sẽ cùng phối hợp trong giai đoạn tạm thời.

Phụ huynh Trường tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng, gửi cơm tới trường cho con trưa nay, 29.1 ẢNH: Q.N

Trong thời gian này, trường sẽ phối hợp với UBND phường và phụ huynh để tìm, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú mới, dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ tổ chức ăn bán trú lại.

Đến trưa nay (29.1) theo thống kê của phóng viên, có ít nhất 8 trường học ở TP.HCM tạm dừng tổ chức ăn bán trú hoặc đổi nhà cung cấp suất ăn/thực phẩm với công ty bị phản ánh trên báo chí. Gồm: Trường tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng), Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận), Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo (phường Hiệp Phước), Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), Trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng), THCS Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), Trường mầm non Hoa Hồng (phường Phú Thuận).

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay hiện Sở đang tích cực phối hợp, làm việc với các đơn vị có liên quan trên tinh thần là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Theo ông Hồ Tấn Minh, hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường do mình quản lý. Khi có kết luận điều tra cuối cùng, nếu có xác định vi phạm trong trường học, Sở mới có căn cứ đưa ra các căn cứ tiếp theo.