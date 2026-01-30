Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn về bữa ăn bán trú đang gây bức xúc

Sáng nay (30.1), Sở GD-ĐT TP.HCM phát thông báo liên quan đến an toàn thực phẩm của bữa ăn bán trú đang gây bức xúc trong những ngày qua.
Trước tình hình phát sinh phản ánh liên quan đến việc đơn vị cung cấp sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn, nhằm kịp thời bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của học sinh, liên quan công tác tổ chức bữa ăn bán trú. Sở GD-ĐT đề nghị hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung quan trọng.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo đối với cơ sở giáo dục có phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường, phải tạm ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phản ánh từ phụ huynh, báo chí hoặc các kênh thông tin truyền thông. Phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.
Các cơ sở giáo dục chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.
Các đơn vị, trường học phải báo cáo khẩn về Sở GD-ĐT (qua Phòng Học sinh, sinh viên) và UBND phường, xã, đặc khu (đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS), đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơquan chức năng.
Các trường cũng cần thực hiện báo cáo trực tuyến và chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, tổ chức quản lý bữa ăn bán trú phù hợp trong thời gian tạm ngừng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường trong toàn ngành giáo dục.
Nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng liên quan, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo các cơ sở giáo dục đang tổ chức bữa ăn học đường phải nghiêm túc triển khai rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường, tập trung thực hiện các nội dung sau.
Cần tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát bữa ăn học đường theo hình thức định kỳ, thường xuyên và đột xuất; phối hợp, giám sát chặt chẽ đơn vị cung cấp suất ăn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
Phải rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp, quy trình cung ứng, điều kiện vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế; bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; không chỉ căn cứ hồ sơ, mà chú trọng giám sát quá trình thực hiện trên thực tế.
Trường học cần thực hiện báo cáo đầy đủ, trung thực thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, gồm: tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, hình thức cung cấp, số lượng suất ăn/ngày, thời gian giao nhận, loại hình tổ chức bữa ăn bán trú…
Xử lý nghiêm nếu có sai phạm
Liên quan vấn đề công ty cung cấp suất ăn bán trú đang được dư luận quan tâm, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 29.1, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát nội dung được nêu trên Báo Dân Việt, qua đó UBND xã cung cấp và làm rõ một số thông tin liên quan đến sự việc.
Đại diện UBND xã Hiệp Phước nhìn nhận "đây là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe HS và niềm tin của phụ huynh". UBND xã khẳng định sẽ phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.
Trước đó, ngày 28.1, UBND xã cùng các ngành chức năng liên quan đã phối hợp Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG. Đại diện chính quyền xã Hiệp Phước cho hay từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã tổ chức các đợt kiểm tra đối với cơ sở này theo kế hoạch chung về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Trong đó, lần 1 là ngày 17.10.2025, kết quả tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện hành vi vi phạm. Lần 2 ngày 9.1.2026. UBND xã chỉ đạo Công an xã và Phòng kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP.HCM kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG. Đoàn kiểm tra đã thu thập mẫu thực phẩm và mẫu nước thải của công ty để phân tích, kiểm nghiệm theo quy định; hiện đang chờ kết quả kết luận của cơ quan chức năng.
"UBND xã Hiệp Phước sẽ tiếp tục thông tin đến Trung tâm Báo chí thành phố, các cơ quan truyền thông ngay khi có kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm tại Công ty An Phước Thắng SG của Sở An toàn thực phẩm thành phố và Công an thành phố. Đồng thời sẽ phối hợp xử lý nghiêm cơ sở nếu phát hiện vi phạm", bà Nguyễn Thị Hạnh nói tại buổi họp báo.
