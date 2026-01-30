Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn về bữa ăn bán trú đang gây bức xúc

Trước tình hình phát sinh phản ánh liên quan đến việc đơn vị cung cấp sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn, nhằm kịp thời bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của học sinh, liên quan công tác tổ chức bữa ăn bán trú. Sở GD-ĐT đề nghị hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung quan trọng.

Phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận, mang cơm trưa cho con, lo lắng về bữa ăn bán trú con đã ăn ở trường suốt thời gian dài qua. Đây là trường học được cung cấp suất ăn bán trú bởi công ty bị phản ánh trên báo chí ẢNH: THÚY HẰNG

Tạm ngừng ngay dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn bán trú đang bị phản ánh từ phụ huynh, báo chí

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo đối với cơ sở giáo dục có phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường, phải tạm ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phản ánh từ phụ huynh, báo chí hoặc các kênh thông tin truyền thông. Phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Các cơ sở giáo dục chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Các đơn vị, trường học phải báo cáo khẩn về Sở GD-ĐT (qua Phòng Học sinh, sinh viên) và UBND phường, xã, đặc khu (đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS), đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơquan chức năng.

Các trường cũng cần thực hiện báo cáo trực tuyến và chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, tổ chức quản lý bữa ăn bán trú phù hợp trong thời gian tạm ngừng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường trong toàn ngành giáo dục.

Phụ huynh đón con về buổi trưa 29.1, sau khi Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng tạm dừng tổ chức ăn bán trú ẢNH: THÚY HẰNG

Rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng liên quan, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo các cơ sở giáo dục đang tổ chức bữa ăn học đường phải nghiêm túc triển khai rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường, tập trung thực hiện các nội dung sau.

Cần tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát bữa ăn học đường theo hình thức định kỳ, thường xuyên và đột xuất; phối hợp, giám sát chặt chẽ đơn vị cung cấp suất ăn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Phải rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp, quy trình cung ứng, điều kiện vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế; bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; không chỉ căn cứ hồ sơ, mà chú trọng giám sát quá trình thực hiện trên thực tế.