Giáo dục

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu dừng mọi bữa ăn bán trú có sản phẩm Sago Food

Bích Thanh - Thúy Hằng
29/01/2026 15:40 GMT+7

Chiều nay (29.1), Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường dừng mọi bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ có văn bản yêu cầu các trường dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).

Hiệu trưởng các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đánh giá tổng thể các yếu tố. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng phương án tổ chức cho học sinh ăn bán trú hiệu quả nhất, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với tất cả các trường còn lại (không sử dụng sản phẩm của Sago Food), cần tăng cường giám sát từng khâu trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu dừng mọi bữa ăn bán trú có sản phẩm Sago Food - Ảnh 1.

Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí chiều 29.1

ẢNH: THÚY HẰNG

"Hiện sở đang tích cực phối hợp làm việc với các đơn vị liên quan về vấn đề này", ông Minh nói. Theo ông Minh, việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng đã thực sự được đưa vào trường học chưa hay mới chỉ nằm ở phạm vi nội bộ công ty là vấn đề cần chờ kết luận điều tra chính thức từ cơ quan công an và Sở An toàn thực phẩm.

Từ trước đến nay, Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành rất nhiều văn bản liên quan đến việc đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú. Hiệu trưởng nhà trường sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường học của mình.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu dừng mọi bữa ăn bán trú có sản phẩm Sago Food - Ảnh 2.

Việc chuẩn bị giờ ăn bán trú tại một trường tiểu học có dùng suất ăn của Sago Food, ảnh chụp hồi tháng 11.2025

ẢNH: HOA HỒNG

Đến trưa nay (29.1) theo thống kê của phóng viên, có ít nhất 8 trường học ở TP.HCM tạm dừng tổ chức ăn bán trú hoặc đổi nhà cung cấp suất ăn/thực phẩm với công ty trên. Gồm: Trường tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng), Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận), Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo (phường Hiệp Phước), Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), Trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng), THCS Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), Trường mầm non Hoa Hồng (phường Phú Thuận).

Chiều nay, Trung tâm Báo chí TP.HCM tổ chức họp báo thông tin nhiều vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, trong đó có vấn đề cung cấp suất ăn bán trú của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food). Báo Thanh Niên tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Trường học dừng ăn bán trú sau thông tin phản ánh về thực phẩm, nhiều phụ huynh mang cơm đến trường cho con, họ bật khóc khi lo lắng cho sức khỏe của con sau những bữa ăn bán trú từ trước đến nay.

Khám phá thêm chủ đề

