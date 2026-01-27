TP.HCM: Thực hiện ca thông tim bào thai thứ 14, cứu thai nhi nguy kịch

Ngày 27.1, Bệnh viện Từ Dũ phối hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công ca thông tim bào thai lần thứ 14. Ca phẫu thuật đã cứu sống một bào thai mắc dị tật tim bẩm sinh rất nặng, nguy cơ cao tiến triển tim một thất và thai lưu.

Theo đó, thai phụ P.T.K.O (26 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) phát hiện bất thường tim thai khi đi khám thai và được chuyển đến theo dõi tại Bệnh viện Từ Dũ vào ngày 29.12.2025 khi thai 25 tuần tuổi. Kết quả siêu âm tim thai ghi nhận hẹp van động mạch phổi nặng. Thai phụ đã được chọc ối loại trừ bệnh lý do bất thường nhiễm sắc thể.

Ê kíp bác sĩ thực hiện ca thông tim bào thai thứ 14 ẢNH: BVCC

Ngày 26.1, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhi Đồng 1 và thống nhất chẩn đoán: thai 29 tuần 1 ngày bị hẹp van động mạch phổi diễn tiến rất nặng, gây xơ hóa toàn bộ nội mạc thất phải.

Các chuyên gia nhận định nguy cơ tiến triển tim một thất là 100%, nguy cơ thai lưu khoảng 40% nếu không can thiệp hoặc can thiệp chậm trễ. Ê kíp thống nhất chỉ định can thiệp tim cho bào thai khẩn cấp: thông tim nong van động mạch phổi qua đường tử cung người mẹ.

Được sự đồng thuận của thai phụ cùng gia đình, các chuyên gia của 2 bệnh viện khẩn trương phối hợp triển khai can thiệp vào sáng 27.1 với sự tham gia của 5 kíp chuyên môn gồm: can thiệp bào thai, thông tim, sơ sinh, gây mê hồi sức và phẫu thuật sản khoa.

Can thiệp thông tim bào thai xuyên tử cung bắt đầu lúc 8 giờ 35 phút. Thai phụ được gây tê. Chuyên gia can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ đưa kim xuyên tử cung của thai phụ để vào buồng thất phải của thai nhi. Sau đó, chuyên gia can thiệp tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành luồn dây dẫn qua van động mạch phổi và nong van bằng bóng 4 lần.

Trong quá trình can thiệp, thai nhi xuất hiện tràn dịch màng ngoài tim gây chèn ép tim. Ê kíp đã kịp thời rút 5 ml máu ngoài màng tim, giúp tim thai co bóp trở lại tốt, nhịp tim đạt 184 lần/phút. Ca can thiệp kết thúc lúc 9 giờ 25 phút cùng ngày, thai phụ được chuyển về phòng hồi sức tiếp tục theo dõi.

Thành công của ca can thiệp thông tim bào thai lần thứ 14 tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 trong việc làm chủ các kỹ thuật y học bào thai phức tạp.