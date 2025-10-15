Ca thông tim bào thai thứ 11, mở đường cho kỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam

Tối 15.10, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, ê kíp can thiệp bào thai của bệnh viện và Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa thực hiện thành công ca thông tim bào thai cho một sản phụ có thai nhi bị dị tật bẩm sinh.

Đây là ca can thiệp bào thai có ý nghĩa đặc biệt cho việc hoàn chỉnh hồ sơ để Bộ Y tế ra quyết định công nhận kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Việt Nam.

Sản phụ T. N. Đ (29 tuổi, ở TP.HCM) lập gia đình hơn 3 năm. Tháng 8.2024, chị Đ. có thai tự nhiên nhưng bị thai lưu lúc thai 8 - 9 tuần. Sau đó, chị bất ngờ phát hiện mình có thai lại lúc thai 6 - 7 tuần.

Ê kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện ca phẫu thuật ẢNH: BVCC

Ngày 12.8.2025, chị Đ. đến khám tại Khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ với chẩn đoán thai 20 tuần 4 ngày hẹp van động mạch phổi trung bình - ruột echo dày sáng.

Chị Đ. được các bác sĩ theo dõi sát tiến triển các bất thường ở tim thai định kỳ 2 tuần/lần.

Khi hơn 27 tuần, tim của thai nhi bắt đầu diễn biến nặng hơn: các buồng tim mất cân đối rõ rệt, đặc biệt thất phải bị hẹp nhiều và phát triển kém, khiến chức năng co bóp của buồng tim suy giảm. Van ba lá (van ngăn giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải) cũng bị hở nặng.

Khi hơn 29 tuần, kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng tim của thai nhi diễn biến nặng hơn, tiên lượng tử vong sau sinh và nguy cơ thai lưu vượt quá 40% nếu không được can thiệp kịp thời. Các bác sĩ đã quyết định thông tim can thiệp bào thai cho sản phụ.

14 giờ ngày 14.10, ê kíp can thiệp bào thai Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành ca phẫu thuật. Do thai nhi nằm sấp hoàn toàn nên ê kíp quyết định thực hiện kỹ thuật xoay thai. Sau 10 phút xử lý kiên trì và khéo léo, thai nhi đã được đưa về tư thế ngửa với mỏm tim hướng lên trên, đồng thời thực hiện gây mê và giảm đau thai, sẵn sàng cho việc can thiệp.

Ca phẫu thuật kết thúc lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày. Đây là một ca mổ can thiệp bào thai nhanh hơn so với các ca mổ trước đây ở bệnh viện.

Sau phẫu thuật, chị Đ. được theo dõi đặc biệt để phát hiện các nguy cơ có thể xảy ra như rối loạn nhịp tim của thai nhi cũng như chuyển dạ sinh non - nhau bong non (gò tử cung, ối vỡ) hoặc nhiễm trùng, xuất huyết…

Sau 24 giờ can thiệp, tim thai nhi rất tốt, không có cơn gò tử cung, không cảm giác đau trằn bụng. Đây là ca thông tim bào thai đặc biệt đánh dấu cột mốc phát triển kỹ thuật can thiệp tim thai tại Việt Nam.