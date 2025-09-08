Ca can thiệp bào thai cực hiếm, cứu thai nhi mắc khối u nhau thai khổng lồ

Ngày 8.9, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết vừa thực hiện thành công thủ thuật can thiệp bào thai cực kỳ hiếm gặp, cứu sống một thai nhi mắc khối u nhau thai khổng lồ gây suy tim nặng.

Chị T.N.B (30 tuổi, ở TP.HCM) mang thai lần đầu, nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vào ngày 21.12.2024 khi thai ở tuần thứ 28 với triệu chứng khó thở và mệt mỏi.

Ê - kíp Bệnh viện Đại học Y Dược can thiệp thành công, cứu sống thai nhi mắc khối u nhau thai khổng lồ ẢNH: BVCC

Qua siêu âm tim thai, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Minh Khôi, Trưởng đơn nguyên hình ảnh tim mạch phát hiện tình trạng nguy cấp. Thai nhi bị tràn dịch màng ngoài tim, suy tim nặng cùng lúc có một khối u nhau thai khổng lồ.

Khối u này tăng sinh mạch máu làm tăng lưu lượng máu đổ về tim thai, dẫn đến quá tải tuần hoàn và suy tim. Đây là một tình huống lâm sàng nguy hiểm, đẩy thai nhi vào trạng thái “ngàn cân treo sợi tóc”.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Nhật Thăng, Trưởng khoa Phụ sản, cho biết sinh non ở thời điểm này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như: nhiễm trùng sơ sinh, xuất huyết não, viêm ruột hoại tử. Tuy nhiên, theo dõi diễn tiến mỗi ngày, đơn vị nhận thấy không thể trì hoãn thêm.

Bệnh viện đã nhanh chóng thành lập hội đồng chuyên môn, thống nhất lựa chọn can thiệp tắc mạch máu nuôi khối u trong nhau thai với mục tiêu giải phóng áp lực cho tim thai và kéo dài thời gian mang thai thêm ít nhất 4 tuần.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Võ Tấn Đức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết thông thường các thủ thuật can thiệp nội mạch được thực hiện dưới hướng dẫn của tia X.

Tuy nhiên trong trường hợp này, để bảo vệ thai nhi khỏi phơi nhiễm tia xạ, toàn bộ quy trình lần này phải thực hiện dưới hướng dẫn siêu âm.

Việc chọc kim xuyên qua thành bụng vào tử cung của thai phụ để định vị, tiếp cận chính xác mạch máu chính của khối u đòi hỏi độ chính xác rất cao, sự phối hợp nhịp nhàng và kinh nghiệm dày dạn của ê - kíp can thiệp.

Ban đầu, ê - kíp sử dụng coil (lò xo kim loại nhỏ) để làm tắc mạch khối u. Tuy nhiên, do lưu lượng dòng máu quá lớn, dòng chảy không thể bị chặn hoàn toàn.

Trước tình huống trên, ê - kíp đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt là sử dụng keo sinh học để lấp đầy các khoảng hở quanh coil và mạch máu.

Thao tác này đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, bởi nếu keo sinh học theo dòng máu đi vào tim hoặc não thai nhi, nguy cơ tắc các mạch máu quan trọng là rất lớn và hậu quả có thể dẫn đến tử vong.

Kết quả vượt xa kỳ vọng, sau can thiệp, dòng máu đổ về tim thai giảm nhanh chóng, khối u co nhỏ lại và tình trạng tim thai được phục hồi.

Em bé chào đời an toàn và phát triển tốt ẢNH: BVCC

Ngày 4.3.2025, ê - kíp bác sĩ thực hiện mổ lấy thai. Thai kỳ được duy trì không chỉ đến mốc 32 tuần như kỳ vọng ban đầu, mà kéo dài đến 39 tuần rưỡi và chào đời an toàn, không cần bất kỳ can thiệp cấp cứu nào.

Hiện bé hơn 6 tháng tuổi, sức khỏe ổn định, phát triển tốt và đang được theo dõi định kỳ sau sinh.

Chị T.N.B cho biết khi được thông báo về tình trạng nguy kịch, bản thân không giấu được lo lắng, sợ hãi vì đây là kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.