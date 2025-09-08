Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ca can thiệp bào thai cực hiếm, cứu thai nhi mắc khối u nhau thai khổng lồ

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
08/09/2025 16:01 GMT+7

Một thai nhi được cứu sống từ trong bụng mẹ nhờ thủ thuật can thiệp bào thai cực kỳ hiếm và phức tạp, được thực hiện thành công lần đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Ngày 8.9, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết vừa thực hiện thành công thủ thuật can thiệp bào thai cực kỳ hiếm gặp, cứu sống một thai nhi mắc khối u nhau thai khổng lồ gây suy tim nặng.

Chị T.N.B (30 tuổi, ở TP.HCM) mang thai lần đầu, nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vào ngày 21.12.2024 khi thai ở tuần thứ 28 với triệu chứng khó thở và mệt mỏi.

Ca can thiệp bào thai cực hiếm, cứu thai nhi mắc khối u nhau thai khổng lồ- Ảnh 1.

Ê - kíp Bệnh viện Đại học Y Dược can thiệp thành công, cứu sống thai nhi mắc khối u nhau thai khổng lồ

ẢNH: BVCC

Qua siêu âm tim thai, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Minh Khôi, Trưởng đơn nguyên hình ảnh tim mạch phát hiện tình trạng nguy cấp. Thai nhi bị tràn dịch màng ngoài tim, suy tim nặng cùng lúc có một khối u nhau thai khổng lồ.

Khối u này tăng sinh mạch máu làm tăng lưu lượng máu đổ về tim thai, dẫn đến quá tải tuần hoàn và suy tim. Đây là một tình huống lâm sàng nguy hiểm, đẩy thai nhi vào trạng thái “ngàn cân treo sợi tóc”.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Nhật Thăng, Trưởng khoa Phụ sản, cho biết sinh non ở thời điểm này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như: nhiễm trùng sơ sinh, xuất huyết não, viêm ruột hoại tử. Tuy nhiên, theo dõi diễn tiến mỗi ngày, đơn vị nhận thấy không thể trì hoãn thêm.

Bệnh viện đã nhanh chóng thành lập hội đồng chuyên môn, thống nhất lựa chọn can thiệp tắc mạch máu nuôi khối u trong nhau thai với mục tiêu giải phóng áp lực cho tim thai và kéo dài thời gian mang thai thêm ít nhất 4 tuần.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Võ Tấn Đức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết thông thường các thủ thuật can thiệp nội mạch được thực hiện dưới hướng dẫn của tia X. 

Tuy nhiên trong trường hợp này, để bảo vệ thai nhi khỏi phơi nhiễm tia xạ, toàn bộ quy trình lần này phải thực hiện dưới hướng dẫn siêu âm. 

Việc chọc kim xuyên qua thành bụng vào tử cung của thai phụ để định vị, tiếp cận chính xác mạch máu chính của khối u đòi hỏi độ chính xác rất cao, sự phối hợp nhịp nhàng và kinh nghiệm dày dạn của ê - kíp can thiệp.

Ban đầu, ê - kíp sử dụng coil (lò xo kim loại nhỏ) để làm tắc mạch khối u. Tuy nhiên, do lưu lượng dòng máu quá lớn, dòng chảy không thể bị chặn hoàn toàn.

Trước tình huống trên, ê - kíp đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt là sử dụng keo sinh học để lấp đầy các khoảng hở quanh coil và mạch máu.

Thao tác này đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, bởi nếu keo sinh học theo dòng máu đi vào tim hoặc não thai nhi, nguy cơ tắc các mạch máu quan trọng là rất lớn và hậu quả có thể dẫn đến tử vong.

Kết quả vượt xa kỳ vọng, sau can thiệp, dòng máu đổ về tim thai giảm nhanh chóng, khối u co nhỏ lại và tình trạng tim thai được phục hồi.

Ca can thiệp bào thai cực hiếm, cứu thai nhi mắc khối u nhau thai khổng lồ- Ảnh 2.

Em bé chào đời an toàn và phát triển tốt

ẢNH: BVCC

Ngày 4.3.2025, ê - kíp bác sĩ thực hiện mổ lấy thai. Thai kỳ được duy trì không chỉ đến mốc 32 tuần như kỳ vọng ban đầu, mà kéo dài đến 39 tuần rưỡi và chào đời an toàn, không cần bất kỳ can thiệp cấp cứu nào. 

Hiện bé hơn 6 tháng tuổi, sức khỏe ổn định, phát triển tốt và đang được theo dõi định kỳ sau sinh.

Chị T.N.B cho biết khi được thông báo về tình trạng nguy kịch, bản thân không giấu được lo lắng, sợ hãi vì đây là kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Chính sự tận tâm, chuyên môn vững vàng và tinh thần dũng cảm của các bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho con tôi. Tôi hy vọng ca thành công này sẽ mở ra những bước tiến mới cho y học bào thai tại Việt Nam, giúp nhiều gia đình khác có thêm hy vọng như chúng tôi hôm nay”, chị B. chia sẻ.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhận định: “Đây không chỉ là thành công về mặt chuyên môn, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trái tim đầy trách nhiệm của người thầy thuốc. Chúng tôi không chọn điều dễ dàng, chúng tôi chọn điều đúng đắn. Thành công của phối hợp đa chuyên khoa đã góp phần vào sự phát triển y học bào thai Việt Nam”.

Tin liên quan

TP.HCM được bệnh viện Singapore ‘chọn mặt gửi vàng’ cho ca thông tim bào thai nguy kịch

TP.HCM được bệnh viện Singapore ‘chọn mặt gửi vàng’ cho ca thông tim bào thai nguy kịch

Một bệnh viện hàng đầu của Singapore chủ động giới thiệu người bệnh sang TP.HCM để can thiệp thông tim bào thai mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, nguy cơ thai chết lưu.

Khám phá thêm chủ đề

can thiệp bào thai suy tim Khối u thai phụ y học bào thai bệnh viện đại học y dược TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận