Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM không ngừng khẳng định chất lượng, an toàn người bệnh

Phát biểu khai mạc chương trình, TS-BS Nguyễn Trọng Khoa cho biết: "Bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện đã tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ cho các cơ sở y tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. Các đợt kiểm tra và đánh giá chất lượng là dịp để rà soát lại chất lượng chuyên môn, quản lý chất lượng và an toàn người bệnh, đồng thời là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục cải tiến".



TS-BS Nguyễn Trọng Khoa phát biểu tại chương trình BVCC

Sau khi nghe bệnh viện báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, đoàn công tác đã kiểm tra và khảo sát thực tế với 8 nhóm chuyên môn, nhằm ghi nhận các kết quả bệnh viện đạt được so với bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện.

TS-BS Nguyễn Trọng Khoa nhận xét: "Đoàn đánh giá cao năng lực chuyên môn và mô hình quản trị của bệnh viện trong việc giải quyết khối lượng lớn công việc trong tình trạng quá tải. Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM là đơn vị đi đầu trong quản lý chất lượng, luôn đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu người bệnh một cách toàn diện. Bệnh viện cần tiếp tục phát huy các phương pháp quản trị hiện đại và chia sẻ kinh nghiệm với các bệnh viện khác, góp phần nâng cao chất lượng y tế Việt Nam".

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc phát biểu tại buổi kiểm tra BVCC

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn kiểm tra vì những đánh giá chi tiết, khách quan, cảm ơn tập thể viên chức, người lao động bệnh viện đã luôn cố gắng để làm hài lòng người bệnh. Ông Nguyễn Hoàng Bắc nhấn mạnh: "Với tinh thần cầu thị, bệnh viện đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra và sẽ tiếp tục cải tiến chất lượng. Ngay từ ngày đầu thành lập, bệnh viện tập trung vào an toàn người bệnh, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh với chất lượng chuyên môn và trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Quản lý chất lượng và an toàn người bệnh là một hành trình liên tục, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và phấn đấu không ngừng của tập thể viên chức, người lao động bệnh viện. Văn hóa bệnh viện phải là văn hóa chất lượng, văn hóa an toàn, lấy người bệnh làm trung tâm và cải tiến liên tục, để người bệnh luôn nhận được sự chăm sóc tốt nhất".

Đoàn Bộ Y tế kiểm tra, khảo sát thực tế tại Khoa Khám bệnh BVCC

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM có 3 cơ sở với 1.000 giường bệnh và 4.216 nhân viên y tế, đã hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Bệnh viện luôn tìm kiếm và phát triển các kỹ thuật chuyên khoa sâu, đạt được nhiều thành tựu đầy tự hào, trong đó có những kỹ thuật lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam. Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý khám chữa bệnh là chiến lược quan trọng, với bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, đã hỗ trợ rất tốt cho hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và quản trị bệnh viện. Đặc biệt là việc ứng dụng AI trong hỗ trợ khám chữa bệnh...