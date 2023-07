TP.HCM: Điểm chất lượng bệnh viện nào cao nhất, thấp nhất?

Nội dung đánh giá chất lượng bệnh viện gồm những gì?

Điểm chất lượng bệnh viện năm 2022 (được đánh giá vào quý 1 và quý 2/2023). Nội dung kiểm tra, đánh giá gồm: Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch, tiêu chí an toàn phẫu thuật, tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm; khảo sát sự hài lòng của người bệnh đối với nhân viên y tế; đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, Sở Y tế còn phối hợp kiểm tra, đánh giá các chuyên đề về đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế.