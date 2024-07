Khối u không tiến triển trong 15 năm, bất ngờ to gấp đôi sau 1 năm

Bác sĩ chưa chỉ định mổ mà hẹn anh tái khám và theo dõi mỗi năm, thấy u không tiến triển suốt 15 năm. Giữa năm 2023, anh T. đi khám, chụp CT theo lịch hẹn thì thấy khối u to lên khoảng 2 cm, tiếp tục được theo dõi sát.

Tháng 7.2024, anh đến Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM tái khám, phát hiện khối u đạt kích thước 1×3 cm, cộng thêm một khối u nhỏ cạnh bên. Anh mất ăn mất ngủ vì lo u chuyển thành ác tính.

Ngày 25.7, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, cho biết vị trí hai khối u nằm ở trên vòm thành ngực, gần các mạch máu lớn. U lại to theo chiều dài, nếu chọc kim sinh thiết rất dễ gây thủng phổi cũng như tổn thương các mạch máu lớn xung quanh. Ngoài ra, dù lành hay ác tính thì khối u vẫn đang to lên về kích thước và có chỉ định loại bỏ. Do đó, việc sinh thiết xác định bản chất u trước can thiệp là không cần thiết. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật nội soi loại bỏ hoàn toàn khối u cho bệnh nhân.

Ê kíp mở 3 đường mổ nhỏ 0,5-1 cm để đưa dụng cụ vào lồng ngực, dưới sự hỗ trợ của video nội soi (4K) đã dễ dàng bóc trọn vẹn hai khối u thành ngực. Ca mổ diễn ra thuận lợi trong một giờ.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định đây là u bao sợi thần kinh lành tính. Anh T. sinh hoạt bình thường chỉ vài giờ sau mổ, đau ít, khỏe mạnh, xuất viện 2 ngày sau đó.

Bác sĩ Dũng và ê kíp phẫu thuật nội soi cho một bệnh nhân u phổi

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Quốc Hoài (Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch) cho biết, schwannoma là khối u của vỏ dây thần kinh, phát triển từ tế bào schwann bao quanh các sợi thần kinh trong hệ thống thần kinh trung ương, tủy sống hay ở cả các dây thần kinh ngoại biên và rễ thần kinh. Khối u schwannoma có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể, phổ biến nhất ở mặt, tay chân, cột sống, não, ổ bụng.

“Vị trí u schwannoma ở thành ngực và phát triển vào trong lồng ngực như của anh T. là rất hiếm gặp”, bác sĩ Hoài chia sẻ.

Hầu hết các trường hợp u schwannoma là khối u lành tính (chỉ một số ít trường hợp tiến triển thành ác tính) nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, bệnh nhân cần đi khám, theo dõi định kỳ vì nếu u phát triển lớn, chèn ép các cấu trúc lân cận thì sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, hay gặp ở nhóm tuổi từ 20-50.