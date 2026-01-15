Bệnh viện Từ Dũ chạm mốc y văn thế giới vì cứu sống trẻ sơ sinh trong ca song thai biến chứng hiếm gặp

Sau hơn ba tháng điều trị, theo dõi đầy thách thức, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã cứu sống thành công một trẻ sơ sinh non tháng trong trường hợp song thai có biến chứng đặc biệt hiếm gặp, kéo dài thai kỳ hơn 8 tuần sau khi một thai đã sẩy - một kết quả vượt xa các ghi nhận trong y văn thế giới.

Sản phụ 21 tuổi, quê Tây Ninh mang song thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Thai kỳ ban đầu diễn tiến thuận lợi. Tuy nhiên, ở tuần thai 16 - 17, các bác sĩ phát hiện một thai nhi bị dị tật bẩm sinh nặng, không có khả năng sống sau sinh. Sau hội chẩn chuyên sâu, ngày 15.9.2025, sản phụ được thực hiện thủ thuật cho thai bất thường ngừng phát triển nhằm bảo toàn cơ hội sống cho thai còn lại.