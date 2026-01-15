Cứu sống ngoạn mục bệnh nhân hen phế quản nhiều lần ngưng tuần hoàn hô hấp

Theo thông tin từ người nhà, bệnh nhân có tiền sử hen phế quản nhiều năm, thường tự mua thuốc xịt điều trị tại nhà. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, khạc đàm và khó thở tăng dần nhưng không đi khám. Đến ngày 9.1.2026, gia đình phát hiện bệnh nhân hôn mê, gọi không đáp ứng nên lập tức gọi cấp cứu. Khi lực lượng cấp cứu ngoại viện tiếp cận, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng ngưng tuần hoàn hô hấp. Ê-kíp cấp cứu nhanh chóng tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản và chuyển thẳng bệnh nhân đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất.

Cứu sống ngoạn mục bệnh nhân nhiều lần ngưng tuần hoàn hô hấp ẢNH: TD