Người bị viêm mũi dị ứng nên làm gì mỗi sáng?

Theo Healthline, các triệu chứng viêm mũi dị ứng thường nặng hơn vào buổi sáng do sự tích tụ của dị nguyên trong không khí, chăn ga gối đệm và môi trường phòng ngủ. Bên cạnh đó, thay đổi nhiệt độ đột ngột sau khi thức dậy cũng có thể kích thích niêm mạc mũi phản ứng mạnh hơn.

Một trong những việc quan trọng đầu tiên là tránh thay đổi nhiệt độ quá nhanh. Người bệnh không nên bật điều hòa lạnh ngay sau khi thức dậy hoặc rời phòng ngủ ra môi trường bên ngoài khi cơ thể chưa thích nghi. Việc để cơ thể “khởi động” trong vài phút giúp giảm nguy cơ nghẹt mũi và hắt hơi liên tục.

Vệ sinh mũi đúng cách vào buổi sáng cũng đóng vai trò quan trọng. Rửa mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý giúp loại bỏ bụi, phấn hoa và dị nguyên bám trên niêm mạc mũi trong suốt đêm. Theo Mayo Clinic, thói quen này có thể làm giảm đáng kể tình trạng nghẹt mũi và sổ mũi ở người bị viêm mũi dị ứng, nếu được thực hiện đúng cách và không lạm dụng.