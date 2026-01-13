Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao lạnh chân dễ dẫn đến bệnh cảm?
Video Sức khỏe

Vì sao lạnh chân dễ dẫn đến bệnh cảm?

Triệu Hà - Ngọc Quý
13/01/2026 14:26 GMT+7

Trời trở lạnh, không ít người dù mặc đủ áo ấm vẫn cảm thấy mệt mỏi, dễ sổ mũi, đau họng hay ngủ không sâu. Ít ai ngờ rằng, việc để lạnh chân lại có thể kích hoạt hàng loạt phản ứng sinh lý, ảnh hưởng trực tiếp đến mũi, họng và hệ miễn dịch. Vì sao lạnh chân lại dễ dẫn đến bệnh cảm?

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, việc giữ ấm cơ thể, đặc biệt là đôi chân, là điều quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh cảm. Kinh nghiệm dân gian “ra gió đừng để lạnh chân” không chỉ là lời khuyên thông thường mà còn có căn cứ khoa học. Bệnh cảm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, vì vậy việc chăm sóc bản thân đúng cách là cần thiết.

Vì sao lạnh chân dễ dẫn đến bệnh cảm? - Ảnh 1.

Vì sao lạnh chân dễ dẫn đến bệnh cảm?

Nhiều nghiên cứu sinh lý học, thần kinh học và miễn dịch học cho thấy, giữ ấm bàn chân có thể góp phần bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là đường hô hấp và giấc ngủ. Ngược lại, lạnh chân kéo dài khiến cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn, dễ dẫn đến mệt mỏi, uể oải, nhất là trong mùa lạnh.

Mùa đông với gió lạnh, không khí khô và nhiệt độ thấp có thể khiến làn da mất nước nhanh chóng, trở nên khô, nứt nẻ và dễ kích ứng hơn. Để dưỡng da ẩm mượt và khỏe mạnh trong thời tiết lạnh, việc chăm sóc da đúng cách là điều rất quan trọng.

bệnh cảm lạnh chân sức khỏe Cảm lạnh Giữ ấm bàn chân
