Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, việc giữ ấm cơ thể, đặc biệt là đôi chân, là điều quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh cảm. Kinh nghiệm dân gian “ra gió đừng để lạnh chân” không chỉ là lời khuyên thông thường mà còn có căn cứ khoa học. Bệnh cảm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, vì vậy việc chăm sóc bản thân đúng cách là cần thiết.

Vì sao lạnh chân dễ dẫn đến bệnh cảm?

Nhiều nghiên cứu sinh lý học, thần kinh học và miễn dịch học cho thấy, giữ ấm bàn chân có thể góp phần bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là đường hô hấp và giấc ngủ. Ngược lại, lạnh chân kéo dài khiến cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn, dễ dẫn đến mệt mỏi, uể oải, nhất là trong mùa lạnh.