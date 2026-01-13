Bản tin sức khỏe ngày 13.1: Cách chăm da mùa lạnh | Bệnh tay chân miệng ở trẻ nên lưu ý gì?

Bật mí các bí quyết dưỡng da khỏe khi thời tiết lạnh

Theo Healthline, một trong những yếu tố then chốt nhất trong việc dưỡng da mùa đông là cấp ẩm đầy đủ cho da. Da cần nước để duy trì cấu trúc, độ đàn hồi và vẻ rạng rỡ. Thời tiết lạnh và hệ thống sưởi trong nhà khiến nước bốc hơi nhanh hơn, làm da khô sạm.

Vì vậy, nên thoa ngay kem dưỡng ẩm giàu dưỡng chất trên da còn ẩm sau khi rửa mặt hoặc tắm và cân nhắc sử dụng serum dưỡng ẩm như axit hyaluronic để tăng lượng nước trong da. Uống đủ nước mỗi ngày, kể cả nước ấm và trà thảo mộc, cũng giúp hydrat hóa da từ bên trong.

Bác sĩ ơi: Bệnh tay chân miệng ở trẻ - Vì sao lại dễ dàng gia tăng?

Chương trình "Bác sĩ ơi!" do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của ThS-BS Nguyễn Đình Tuấn, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề "Bệnh tay chân miệng ở trẻ – Vì sao lại dễ dàng gia tăng?".

Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng nhẹ như sốt, nổi bóng nước ở tay, chân, miệng, nhưng có thể diễn tiến nhanh và gây biến chứng nguy hiểm nếu phụ huynh chủ quan.

Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ giúp làm rõ những nguyên nhân khiến bệnh tay chân miệng bùng phát và lây lan nhanh ở trẻ nhỏ, từ yếu tố thời tiết, môi trường sinh hoạt đến thói quen vệ sinh, đồng thời đưa ra các khuyến cáo quan trọng để phụ huynh chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm.