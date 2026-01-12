Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bác sĩ ơi: Bệnh tay chân miệng ở trẻ - Vì sao lại dễ dàng gia tăng?
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Bệnh tay chân miệng ở trẻ - Vì sao lại dễ dàng gia tăng?

Trang Châu
Trang Châu
12/01/2026 07:00 GMT+7

Tay chân miệng là một trong những bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, có xu hướng gia tăng theo mùa và dễ bùng phát thành dịch nếu không được kiểm soát kịp thời. Thực tế này đặt ra câu hỏi vì sao tay chân miệng lại dễ lây lan trong cộng đồng trẻ em và làm thế nào để nhận biết, phòng ngừa hiệu quả ngay từ sớm.

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của ThS-BS Nguyễn Đình Tuấn, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề Bệnh tay chân miệng ở trẻ – Vì sao lại dễ dàng gia tăng?”

Bác sĩ ơi: Bệnh tay chân miệng ở trẻ - Vì sao lại dễ dàng gia tăng?- Ảnh 1.

Bác sĩ ơi: Tay chân miệng ở trẻ - Vì sao lại dễ dàng gia tăng?

Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng nhẹ như sốt, nổi bóng nước ở tay, chân, miệng, nhưng có thể diễn tiến nhanh và gây biến chứng nguy hiểm nếu phụ huynh chủ quan. 

Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ giúp làm rõ những nguyên nhân khiến bệnh tay chân miệng bùng phát và lây lan nhanh ở trẻ nhỏ, từ yếu tố thời tiết, môi trường sinh hoạt đến thói quen vệ sinh, đồng thời đưa ra các khuyến cáo quan trọng để phụ huynh chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm.

Tin liên quan

Bác sĩ ơi: Nên làm gì khi phát hiện triệu chứng của cúm A?

Bác sĩ ơi: Nên làm gì khi phát hiện triệu chứng của cúm A?

Thời gian gần đây, bệnh cúm A có nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng trên địa bàn. Một số trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh tay chân miệng sức khỏe phòng ngừa bệnh tay chân miệng bác sĩ ơi tay chân miệng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận