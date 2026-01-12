Bác sĩ ơi: Bệnh tay chân miệng ở trẻ - Vì sao lại dễ dàng gia tăng?

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của ThS-BS Nguyễn Đình Tuấn, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề “Bệnh tay chân miệng ở trẻ – Vì sao lại dễ dàng gia tăng?”.

Bác sĩ ơi: Tay chân miệng ở trẻ - Vì sao lại dễ dàng gia tăng?

Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng nhẹ như sốt, nổi bóng nước ở tay, chân, miệng, nhưng có thể diễn tiến nhanh và gây biến chứng nguy hiểm nếu phụ huynh chủ quan.

Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ giúp làm rõ những nguyên nhân khiến bệnh tay chân miệng bùng phát và lây lan nhanh ở trẻ nhỏ, từ yếu tố thời tiết, môi trường sinh hoạt đến thói quen vệ sinh, đồng thời đưa ra các khuyến cáo quan trọng để phụ huynh chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm.