Vi rút EV71 độc lực mạnh nhất gây bệnh tay chân miệng nặng, cần đề phòng gì?

Ngành y tế kích hoạt cảnh giác cao độ với EV71

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 78.460 ca tay chân miệng, tăng 15,6% so với cùng kỳ 2024 và đã có 1 ca tử vong.

Tại TP.HCM, dịch có xu hướng tăng nhanh. Tuần 47 ghi nhận 1.547 ca, cao hơn 15% so với trung bình 4 tuần trước; nâng tổng số ca lên đến 32.637, tăng 64% so với năm ngoái.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ mắc tay chân miệng tại khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 ẢNH: DUY TÍNH

Đáng lo ngại hơn, Sở Y tế TP.HCM vừa thông báo chủng Entero vi rút 71 (EV71) - loại vi rút có độc lực mạnh nhất trong nhóm gây bệnh tay chân miệng đã xuất hiện trở lại. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, kết quả xét nghiệm trong tháng 11.2025 cho thấy, trong 18 ca tay chân miệng nặng, có tới 10 ca dương tính EV71, chiếm 56%.

EV71 được xem là yếu tố làm tăng rõ rệt mức độ nguy hiểm của dịch bệnh tay chân miệng vì có khả năng gây biến chứng thần kinh, hô hấp, tuần hoàn.

So với các chủng vi rút tay chân miệng thường gặp, EV71 có thể gây viêm não, viêm màng não, rối loạn thần kinh thực vật (giật mình, rung giật cơ) và có thể dẫn đến suy tim, phù phổi cấp và tử vong. Trẻ nhiễm EV71 có nguy cơ chuyển sang mức độ nặng 2b, 3 hoặc 4 nhanh hơn đáng kể.

Đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 65 ca nặng độ 2b trở lên, trong đó số ca nặng mỗi tuần tăng rõ rệt từ tuần 42 với trung bình 3 ca nặng/tuần. Hệ thống bệnh viện cũng tiếp nhận 640 ca chuyển từ các tỉnh, trong đó 8 ca nặng, chiếm 70% ca nặng đang điều trị.

Sự quay trở lại của EV71 đã buộc ngành y tế phải nâng cao mức cảnh giác cao độ. Bài toán kép gồm ca nặng tăng nhanh và EV71 lưu hành cho thấy dịch tay chân miệng đã bước vào giai đoạn nguy cơ cao.

Hàng chục trẻ sốt cao, ban đỏ, bọng nước phủ kín tay chân

Tại khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, hàng chục trẻ mắc tay chân miệng nằm kín phòng bệnh, cơ thể phủ đầy những mảng ban đỏ sần sùi, bọng nước mọc chồng lên nhau. Tiếng quấy khóc vang lên từng đợt, lúc đứt quãng, lúc dồn dập, vang vọng khắp phòng bệnh.

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ẢNH: DUY TÍNH

Đang dỗ con trong phòng bệnh, chị Đinh Nguyễn Dạ Quyên (27 tuổi, ở Tây Ninh) cho biết con chị (hơn 2 tuổi) được chuyển đến viện trong tình trạng sốt cao liên tục, nôn thốc. Hai chân bé phủ dày các nốt ban đỏ, những mảng ban sần sùi lan từ cổ chân lên đến tận bắp chân, khiến bé đau rát và quấy khóc.

Sau thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ xác định trẻ mắc tay chân miệng độ 2 - mức độ có nguy cơ chuyển nhanh sang biến chứng nặng nếu không được xử trí kịp thời.

Trước nhập viện, bé có biểu hiện khó ngủ, quấy khóc. Bé từng mắc tay chân miệng thể nhẹ cách đây nửa năm và được điều trị bằng thuốc uống, thuốc bôi tại nhà.

Khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 ẢNH: DUY TÍNH

Ngay giường bên là chị Tú (ở quận 11 cũ, TP.HCM) đang vật vã chăm con. Chị kể đã đưa bé đi khám ngày 1.12 và được chẩn đoán mắc tay chân miệng, cho theo dõi ngoại trú.

Nhưng chỉ sau 3 ngày, bé sốt cao dồn dập, nôn vọt liên hồi, gia đình phải đưa bé nhập viện khẩn cấp vì lo sợ nguy cơ diễn biến nặng. Mỗi lần tỉnh giấc, bé khóc thét vì bỏng rát các nốt loét, tiếng khóc đứt quãng giữa phòng bệnh đông đặc trẻ quấy sốt.

Bên cạnh nỗ lực điều trị và chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng ở bệnh viện, tại các địa phương, công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng cũng đang được triển khai đồng loạt ở trường học.

Hoạt động truyền thông phòng, chống bệnh tay chân miệng tại Trường tiểu học Chi Lăng ẢNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI LĂNG

Tại Trường tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội, TP.HCM), học sinh được hướng dẫn rửa tay bắt buộc bằng xà phòng, không mút tay, không đưa đồ chơi vào miệng; lớp học được vệ sinh và khử khuẩn mỗi ngày.