Thời sự

Chủng vi rút gây bệnh tay chân miệng nặng xuất hiện trở lại ở TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
04/12/2025 09:52 GMT+7

Từ tháng 11.2025, TP.HCM phát hiện chủng vi rút gây bệnh tay chân miệng nặng xuất hiện trở lại, nguy cơ gia tăng số ca nặng và tử vong.

Ngày 4.12, Sở Y tế TP.HCM cho biết, TP.HCM vừa ghi nhận tác nhân Entero vi rút 71 (EV71) xuất hiện trở lại liên quan đến các ca tay chân miệng nặng.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong tuần vừa qua (tuần 47), TP.HCM ghi nhận 1.547 ca tay chân miệng, tăng 15% so với trung bình 4 tuần trước. Và từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM ghi nhận 32.637 ca tay chân miệng, tăng 64% so với 2024. Số ca đang có xu hướng tăng từ tuần 37 đến nay, phù hợp quy luật mùa bệnh.

Trong khi đó, đến thời điểm này, cả nước ghi nhận 78.460 ca tay chân miệng (tăng 15,6% so với cùng kỳ 2024), 1 ca tử vong.

Chủng vi rút gây bệnh tay chân miệng nặng xuất hiện trở lại ở TP.HCM- Ảnh 1.

Chủng vi rút gây bệnh tay chân miệng nặng - EV71 quay trở lại

ẢNH: DUY TÍNH

EV71 và sự tái xuất vào tháng 11 ảnh hưởng thế nào đến dịch tay chân miệng?

Về tình hình phát hiện EV71, trong tháng 11.2025, Bệnh viện Nhi đồng 1 xét nghiệm 18 ca tay chân miệng nặng thì có 10 ca dương tính EV71 (56%).

Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thực hiện giám sát hơn 400 mẫu bệnh phẩm bệnh nhân mắc tay chân miệng, và chỉ bắt đầu phát hiện EV71 từ đầu tháng 11. Điều này cho thấy sự xuất hiện trùng với thời điểm gia tăng ca mắc và ca nặng.

TP.HCM cũng ghi nhận có 65 ca nặng độ 2b trở lên, không có ca tử vong. Từ tuần 42 trở đi, trung bình 3 ca nặng/tuần, cao hơn giai đoạn đầu năm.

Các bệnh viện TP.HCM đã tiếp nhận 640 ca chuyển từ các tỉnh, gồm 8 ca nặng (chiếm 70% ca nặng đang điều trị).

Cần hiểu đúng về EV71

Theo Sở Y tế TP.HCM, EV71 không phải tác nhân gây bệnh tay chân miệng mới, tuy nguy hiểm nhưng có thể kiểm soát. Năm nay, không có dấu hiệu bùng phát dịch lớn. TP.HCM đã có kinh nghiệm ứng phó nhiều năm, năng lực hồi sức nhi khoa mạnh.

EV71 có khả năng gây biến chứng thần kinh, hô hấp, tuần hoàn. Bệnh diễn tiến nặng có thể xảy ra nhanh, nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm nếu cha mẹ nhận biết dấu hiệu cảnh báo.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không hoang mang, nhưng phải nâng mức cảnh giác. Quan trọng nhất vẫn là phát hiện sớm và giám sát trẻ sát sao trong vòng 7 - 10 ngày đầu.

Chủng vi rút gây bệnh tay chân miệng nặng xuất hiện trở lại ở TP.HCM- Ảnh 2.

Nổi bóng nước ở tay, chân - một trong các dấu hiệu điển hình của bệnh tay chân miệng

ẢNH: B.V


Khuyến cáo tăng cường công tác phòng chống bệnh 

Cộng đồng và trường học cần tăng cường kiểm tra, giám sát nhà trẻ, mẫu giáo. Bố trí đầy đủ xà phòng, dung dịch rửa tay. Hướng dẫn xử lý khi có trường hợp nghi ngờ. Yêu cầu trẻ mắc bệnh nghỉ học để tránh lây lan.

HCDC, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế xã, phường siết chặt giám sát, cập nhật liên tục ổ dịch. Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho hệ thống y tế. Ban hành hướng dẫn giám sát, xử lý ổ dịch thống nhất toàn thành phố.

Các bệnh viện sẵn sàng thu dung, điều trị ca nặng; kích hoạt hội chẩn nhanh khi có ca diễn tiến xấu; báo cáo ca bệnh đầy đủ trên hệ thống giám sát.

5 hành động quan trọng để phòng bệnh tay chân miệng

  • Rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày.
  • Vệ sinh - khử khuẩn đồ chơi, sàn nhà, vật dụng.
  • Theo dõi trẻ liên tục 7 - 10 ngày nếu mắc bệnh.
  • Trẻ mắc bệnh tay chân miệng phải nghỉ học để tránh lây.
  • Đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu cảnh báo: Giật mình, run tay chân, sốt cao không hạ, nôn ói nhiều, thở nhanh, lừ đừ.

