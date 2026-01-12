Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe 12.1: Giảm mỡ bụng để tránh ung thư vú | Thừa vitamin có tác hại gì?

12/01/2026 05:00 GMT+7

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Ngủ đủ giấc và giảm mỡ bụng giúp giảm nguy cơ ung thư vú

Theo The Times of India, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng giấc ngủ kém chất lượng, căng thẳng kéo dài và tình trạng tích mỡ bụng đang trở thành những yếu tố nguy cơ quan trọng làm gia tăng tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ, đặc biệt trong bối cảnh lối sống hiện đại ngày càng ít vận động.

Tại sao nên uống nước ngay khi vừa thức dậy?

Bắt đầu ngày mới bằng việc uống nước ngay sau khi thức dậy là một thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe. Theo Times of India, đây là một trong những cách giúp cơ thể phục hồi sau một đêm dài ngủ, đồng thời hỗ trợ nhiều chức năng sinh học quan trọng của cơ thể.

Khi nào vitamin trở thành gánh nặng cho cơ thể?

Vitamin thường được xem là "bảo hiểm sức khỏe" nhưng bổ sung không kiểm soát có thể khiến cơ thể quá tải. Trên thực tế, thừa vitamin không hiếm và có thể gây buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, thậm chí tổn thương gan nếu kéo dài.

